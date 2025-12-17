الحرب على غزة | غارات عنيفة لليوم الثاني على شرق القطاع

غزة

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
17 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 16:09 (توقيت القدس)
شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على شرق مدينة غزة شمالي القطاع، استهدفت إحداها موقعاً في حيّ الزيتون، وأخرى قرب مفترق الشجاعية، فيما دوت أصوات الانفجارات في أرجاء المدينة. وتستهدف غارات الاحتلال الجوية مناطق شرق القطاع بشكل مستمر وعلى فترات.

يأتي هذا فيما تتواصل الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، وسط انهيارات متتالية للمنازل التي تضررت خلال حرب الإبادة. وفي غضون ذلك، تستمر عمليات البحث عن جثث شهداء الإبادة تحت أنقاض المنازل المدمرة في عملية أطلقها الدفاع المدني يوم الاثنين. وتمكنت طواقم الدفاع المدني أمس الثلاثاء من انتشال جثامين 30 شخصاً من أصل 60 شهيداً من عائلة فلسطينية قضوا تحت أنقاض منزلهم غربي مدينة غزة الذي دمره قصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة. ويعيش نازحو القطاع للمرة الثالثة مأساة غرق جديدة، مع المنخفض الجوي الثالث الذي يضرب الأراضي الفلسطينية والمنطقة والمصحوب بكميات كبيرة من مياه الأمطار.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

04:06 pm

غزة
11 إصابة بغارة إسرائيلية وسط غزة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في غزة، إصابة 11 فلسطينياً، بعضهم بجروح خطرة، في غارة إسرائيلية خارج مناطق انتشار الاحتلال وسط غزة.

01:46 pm

غزة
شهيد وإصابة خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول جثمان شهيد وإصابة إلى مشافي القطاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 70,668 شهيدًا 171,152 إصابة.

11:50 am

غزة
الآثار التي خلّفتها المنخفضات الجوية في غزة

كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، عن انهيار أكثر من 17 بناية سكنية في القطاع بشكل كامل، وتعرض أكثر من 90 بناية سكنية لانهيارات جزئية خطيرة، منذ بدء المنخفضات الجوية.

وقال بصل في بيان عبر قناة الدفاع المدني على تليغرام، إن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بشكل كامل نتيجة السيول ومياه الأمطار، إضافة إلى تضرر وغرق كافة خيام النازحين في مختلف مناطق القطاع، وهو ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت، عدا عن تلف الملابس والفُرش والأغطية.

09:44 am

غزة
آليات الاحتلال تطلق النار شرقي خانيونس

أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

08:40 am

إبراهيم عثمان

avata
إبراهيم عثمان
إبراهيم عثمان
أوكلاند
غزة... إعادة إعمار لصالح أطراف خارجية

تسلّط التطورات الأخيرة في غزة الضوء على بُعد اقتصادي متسارع يرافق المأساة الإنسانية، إذ تحوّل الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب إلى محور نقاش عالمي حول مستقبل إعادة إعمار القطاع ومن سيُسيطر على مساراته. لمزيد من التفاصيل: 

الدمار في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، 8 ديسمبر 2025 (سعيد م. م. ت. جرس/الأناضول)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

غزة... إعادة إعمار لصالح أطراف خارجية

06:45 am

غزة
انهيار منزلين في مدينة غزة

أنقذ الدفاع المدني ستة أطفال، بعد انهيار منزل، غربي مدينة غزة، شمالي القطاع. كما أُبلغ عن انهيار منزل آخر في المدينة دون إصابات.

02:30 am

غزة
قصف مدفعي على شرق غزة وخانيونس

قصفت مدفعية جيش الاحتلال، خلال الساعات الأخيرة، المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخانيونس.

12:27 am

إبراهيم عثمان

avata
إبراهيم عثمان
إبراهيم عثمان
أوكلاند
12:26 am

غزة
إطلاق نار على مناطق جنوب شرقي خانيونس

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على مناطق جنوب شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

12:24 am

الأناضول

avata
الأناضول
الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بغزة لا يزال هشاً

قالت الأمم المتحدة إن وقف إطلاق النار بقطاع غزة "لا يزال هشاً". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي.

وأوضح حق أن نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بمكتب الأمم المتحدة "يونسكو"، رامز الأكبروف، قدم إحاطة إلى مجلس الأمن، أشار فيها إلى أن "وقف إطلاق النار في غزة ما زال هشاً". وأضاف حق أن هذا الأمر يتضح من خلال استمرار الهجمات والاشتباكات في قطاع غزة، دون أن يذكر الجهة المسؤولة عن الخروقات.

وأشار حق أن الأكبروف دعا إسرائيل و"حماس" إلى "التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وضبط النفس إلى أقصى حد، والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". وشدد على ضرورة "تعزيز وقف إطلاق النار" من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار في غزة. وقال استناداً إلى إفادة الأكبروف، إن الجوع في غزة تراجع بفضل زيادة المساعدات والمواد الغذائية التجارية.

12:23 am

غزة
سلسلة غارات عنيفة على شرق غزة

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة (أحزمة نارية) على شرق مدينة غزة شمالي القطاع، استهدفت إحداها موقعاً في حي الزيتون، وأخرى قرب مفترق الشجاعية.

12:02 am

غزة
أبرز تطورات أمس الثلاثاء

  • انتشال 30 جثماناً من عائلة فلسطينية تحت أنقاض منزل مدمر

  • ارتفاع في إصابات انخفاض الحرارة بمستشفيي الرنتيسي والنصر

  • غازي حمد: خروقات الاحتلال تهدّد اتفاق غزة بشكل كبير

  • 393 شهيداً في غزة منذ وقف إطلاق النار

  • الدفاع المدني: آلاف المنازل قد تنهار في أي لحظة

  • ترامب: نراجع احتمال خرق إسرائيل وقف إطلاق النار

المساهمون
إبراهيم عثمان
الأناضول
العربي الجديد
العربي الجديد
