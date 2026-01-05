الحرب على غزة | غارات على جباليا وعمليات نسف جديدة

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق بشرقي حي التفاح في مدينة غزة.
يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب حرب إبادة شنها على قطاع غزة واستمرت عامين. يأتي ذلك فيما يشهد الوضع سياسياً تحركات إقليمية لتثبيت وقف إطلاق النار.
ومع دخول اليوم الجديد في غزة، شهد القطاع سلسلة من الخروقات النارية، فيما أجرت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة.
في غضون ذلك، كشف مسؤول فلسطيني مطّلع في حديث مع "العربي الجديد" أنه من المرجّح أن يعرض المسؤولون المصريون على القيادة الفلسطينية الأسماء المقترحة للجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة في المرحلة المقبلة، وكذلك إدارة معبر رفح.
ووصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة اللواء ماجد فرج، لإجراء محادثات رسمية تتعلق بقطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يبدأ خلال الأيام القليلة القادمة.
وبعد يومين من صدور بيان الدول الثماني العربية والإسلامية بشأن الأوضاع في قطاع غزة، كثّفت القاهرة تحركاتها الدبلوماسية عبر اتصالات رفيعة المستوى أجراها وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع نظرائه في كل من تركيا وباكستان، في إطار تنسيق إقليمي أوسع يستهدف تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع نحو استحقاقات المرحلة التالية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق.
قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجرت عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة.
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن غارات جوية من طيران الاحتلال استهدفت شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.
قالت وسائل إعلام فلسطينية إنه جرى إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
