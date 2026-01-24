كشف تقرير لوكالة "رويترز"، بالاستناد إلى صور أقمار اصطناعية، أن إسرائيل دمرت عشرات المباني وشردت فلسطينيين في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار عندما نقلت كتلاً ترسم الخط الفاصل بموجب الاتفاق إلى عمق أحد أحياء مدينة غزة في ديسمبر/كانون الأول. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية أن إسرائيل وضعت الكتل الخرسانية التي تهدف إلى ترسيم "الخط الأصفر" في مناطق في أنحاء غزة على بعد عشرات أو أحيانا مئات الأمتار داخل الأراضي التي ينصّ الاتفاق على انسحابها منها، وأن جيشها أقام أيضاً ما لا يقل عن ستة تحصينات لتمركز قواته.
وتظهر الصور أيضاً كيف غيرت إسرائيل منفردة خط سيطرتها في غزة وطوقت مزيداً من الأراضي التي يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون، حتى في الوقت الذي يمضي فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدماً في خطة إنهاء الحرب في غزة التي تدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من مزيد من المواقع. وتبدو منطقة السيطرة الإسرائيلية الآخذة في الاتساع أكثر وضوحاً في حي التفاح، حيث وضع الاحتلال في البداية كتلاً على الجانب من الخط الأصفر الذي يجب أن ينسحب منه الجيش الإسرائيلي، ثم نقلها إلى مسافة 200 متر تقريباً إلى الداخل.