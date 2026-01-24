الحرب على غزة | غارات شرقاً وسط مباحثات أميركية إسرائيلية بشأن معبر رفح

غزة

التحديثات الحية
24 يناير 2026
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة شمالي القطاع، ليل الجمعة - السبت، وسط إطلاق نار على شرق خانيونس (جنوب)، فيما يشهد الحراك الدولي الذي تقوده واشنطن بشأن ترتيبات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار نشاطاً ملحوظاً، خصوصاً مع وصول مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى تل أبيب اليوم السبت.

ومن المرتقب إعادة فتح معبر رفح هذا الأسبوع، وفق ما أعلن رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث يوم الخميس، فيما تستعد اللجنة لبدء عملها في ظل عرقلة إسرائيلية. وقال شعث الجمعة: "هناك تطمينات وجاهزية لعودة عمل محطة التوليد في غزة، بالإضافة لجهد مع جهات دولية بخصوص الطاقة الشمسية، ونعمل مع مختلف مزودي القطاع بالكهرباء لعودة الطاقة في أقرب وقت".

وقالت هيئة البث العبرية إن زيارة ويتكوف وكوشنر ستركز على ملف فتح معبر رفح وبدء إعادة إعمار قطاع غزة وفق الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي. ووفق مصادر إسرائيلية، تضغط واشنطن لفتح معبر رفح حتى قبل استعادة جثمان الجندي الوحيد المتبقي في القطاع، مع تعهد أميركي بمواصلة الجهود للعثور عليه.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:23 am

إسرائيل تحرّك "الخط الأصفر" مجدداً

كشف تقرير لوكالة "رويترز"، بالاستناد إلى صور أقمار اصطناعية، أن إسرائيل دمرت عشرات المباني وشردت فلسطينيين في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار عندما نقلت كتلاً ترسم الخط الفاصل بموجب الاتفاق إلى عمق أحد أحياء مدينة غزة في ديسمبر/كانون الأول. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية أن إسرائيل وضعت الكتل الخرسانية التي تهدف إلى ترسيم "الخط الأصفر" في مناطق في أنحاء غزة على بعد عشرات أو أحيانا مئات الأمتار داخل الأراضي التي ينصّ الاتفاق على انسحابها منها، وأن جيشها أقام أيضاً ما لا يقل عن ستة تحصينات لتمركز قواته.

وتظهر الصور أيضاً كيف غيرت إسرائيل منفردة خط سيطرتها في غزة وطوقت مزيداً من الأراضي التي يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون، حتى في الوقت الذي يمضي فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدماً في خطة إنهاء الحرب في غزة التي تدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من مزيد من المواقع. وتبدو منطقة السيطرة الإسرائيلية الآخذة في الاتساع أكثر وضوحاً في حي التفاح، حيث وضع الاحتلال في البداية كتلاً على الجانب من الخط الأصفر الذي يجب أن ينسحب منه الجيش الإسرائيلي، ثم نقلها إلى مسافة 200 متر تقريباً إلى الداخل.

12:20 am

القدس المحتلة
مباحثات ويتكوف وكوشنر في إسرائيل

قالت هيئة البث العبرية إن المحادثات التي سيجريها ويتكوف وكوشنر في إسرائيل اليوم السبت ستركز على ملف فتح معبر رفح وبدء إعادة إعمار قطاع غزة وفق الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفق مصادر إسرائيلية، تضغط واشنطن لفتح معبر رفح حتى قبل استعادة جثمان الجندي الأخير في القطاع، مع تعهد أميركي بمواصلة الجهود للعثور عليه.

12:20 am

غزة
إطلاق نار على مناطق شرق خانيونس

أطلقت آليات الاحتلال النار في اتجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:18 am

غزة
غارات على شرق غزة

شن طيران الاحتلال غارات على شرق مدينة غزة، وسط تجدد القصف المدفعي على المنطقة.

11:55 pm

لندن
أبرز تطورات أمس الجمعة

  • البرد والتلوث يخطفان رضيعاً انتظرته عائلته 17 عاماً

  • الاحتلال سيقيم نقطة قرب معبر رفح لتفتيش الفلسطينيين

  • كالاس: قد ننضم إلى "مجلس السلام" إذا اقتصر عمله على غزة

  • واشنطن تعرض خطة لـ"غزة جديدة" تقوم على المنتجعات والعقارات

  • رئيس المجلس الأوروبي: لدينا شكوك جدية بشأن مجلس سلام ترامب
التحديثات الحية

الحرب على غزة | خروق إسرائيلية مستمرة وترقب لفتح معبر رفح

