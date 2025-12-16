الحرب على غزة | غارات شرقاً وتحذير أممي من تواصل عرقلة المساعدات

التحديثات الحية
16 ديسمبر 2025
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على شرق مدينة غزة شمالي القطاع المحاصر، مع انتصاف ليل الاثنين الثلاثاء، مواصلاً خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يشهد حراكاً دولياً لدخول المرحلة الثانية منه، في ظل مماطلة إسرائيلية. وبالتوازي مع القصف، لا تزال الظروف الجوية تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع، حيث أغرقت مياه الأمطار قسم الاستقبال في مستشفى الشفاء الذي أعيد ترميم أجزاء منه بعد تدميره بشكل كامل خلال حرب الإبادة. وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن إسرائيل تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع رغم ظروف الشتاء القاسية، وحذّرت من تزايد خطر تجمّد المواليد الجدد بسبب البرد.

سياسياً، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن إدارته تبحث في ما إذا كانت إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في قطاع غزة باغتيالها القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رائد سعد يوم السبت. وأضاف ترامب أن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة تعمل بالفعل، وأنه سيُضاف المزيد من الدول إليها. وتابع: "أعتقد أنها تعمل بشكل أو بآخر. ينضم إليها المزيد من الدول. هناك دول مشاركة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:46 am

واشنطن
ترامب: نراجع احتمال خرق إسرائيل وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيُجري مراجعة لتحديد ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل قيادي في حركة حماس، يوم السبت الماضي، تشكّل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما نفى صحة التقارير التي تحدثت عن توجيهه انتقادات حادة وشتائم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم، واصفاً إياها بأنها "تقارير كاذبة".

12:44 am

الأناضول

الجنائية الدولية ترفض اعتراض إسرائيل على قرار اعتقال نتنياهو

رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، الاعتراض الإسرائيلي ضدّ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. وبحسب بيان المحكمة الجنائية الدولية، فقد رفض قضاة الاستئناف في المحكمة بأغلبية الأصوات طعناً آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 29 نوفمبر 2024 (Getty)
الجنائية الدولية ترفض اعتراض إسرائيل على قرار اعتقال نتنياهو وغالانت

12:43 am

الأناضول

تحذير أممي من خطر تجمّد المواليد من جراء القيود الإسرائيلية

أعلنت الأمم المتحدة أن إسرائيل تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم ظروف الشتاء القاسية، وحذّرت من تزايد خطر تجمّد المواليد الجدد بسبب البرد. جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الاثنين، خلال مؤتمره الصحافي اليومي.

وأوضح حق أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون العمل لإيصال المساعدات إلى الأسر الفلسطينية "الأكثر ضعفاً" في قطاع غزة. وقال: "موظفو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) يحذرون من أن الاحتياجات في ظل العوائق المستمرة التي يواجهونها ما زالت تفوق قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة".

وأشار حق إلى أن الأمطار الغزيرة والطقس شديد البرودة خلال الأيام الأخيرة فاقما الأوضاع، لافتاً إلى ازدياد خطر الإصابة بانخفاض حرارة الجسم لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه يجرى توزيع مجموعات مساعدات خاصة لمواجهة حالات التجمّد. وبيّن أنه جرى خلال الأسبوع الماضي توزيع 3 آلاف و800 خيمة، و4 آلاف و600 غطاء مشمع، مؤكداً الاستمرار في إيصال حزم تشمل، إلى جانب مستلزمات الإيواء، مواد غذائية أساسية ولوازم للنظافة الصحية.

واستدرك حق بالقول: "غير أن شركاءنا اضطروا منذ الجمعة إلى تقليص نطاق المساعدات المقدّمة عبر هذه الحزم، بسبب القيود التي تؤثر على قدرتنا على إيصال كميات كافية من المساعدات". كما أشار إلى العمل على إنشاء مساحات تعليمية مؤقتة يستفيد منها 5 آلاف طفل، في إطار الجهود الرامية لتحسين وصول الأطفال إلى التعليم في غزة، لكنه شدد على أن محاولات إعادة الأطفال إلى التعليم الطبيعي لا تزال محدودة بسبب منع إسرائيل إدخال المواد التعليمية.

وحذّر مرة أخرى من استمرار العوائق التي تعرقل قدرة فرق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على تسريع وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية. مؤكداً ضرورة إزالة هذه العوائق حتى تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها من الوصول إلى جميع المحتاجين.

12:39 am

غزة
مياه الأمطار تغرق مستشفى الشفاء

أغرقت مياه الأمطار قسم الاستقبال في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، الذي رممت أجزاء منه بعد تعرض المجمع الطبي للتدمير خلال حرب الإبادة.

12:37 am

غزة
غارات على شرق غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على شرق مدينة غزة وسط دوي انفجارات قوية في المنطقة المستهدفة، وذلك مع انتصاف ليل الاثنين الثلاثاء.

12:16 am

لندن
أبرز أحداث أمس الاثنين

  • شهيدان في غزة خلال 24 ساعة

  • بدء انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة

  • أمطار غزيرة تغرق مئات خيام النازحين

  • فيدان: إبادة غزة ستظل وصمة سوداء في تاريخ الإنسانية

  • مفوضة أوروبية: المساعدات الإنسانية لغزة يجب أن تتدفق كالسيل

  • بدران: مستعدون للذهاب إلى أي اتفاق وطني شامل

