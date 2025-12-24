الحرب على غزة | غارات جنوبي القطاع وواشنطن تستوضح تصريحات كاتس

غزة

التحديثات الحية
24 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 09:38 (توقيت القدس)
شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة المحاصر، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، فيما تجدّد هطول الأمطار، ما تسبّب بغرق خيام النازحين المتهالكة، وذلك وسط الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل عدم توفر المأوى جراء تدمير البنية المدنية خلال عامين من حرب الإبادة. يأتي ذلك في ظل عدم تقدم اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلته الثانية، حيث لا يزال الغموض يلف مناقشات القوة الدولية المقرر نشرها في القطاع، بالإضافة إلى الملفات البارزة مثل نزع سلاح حماس وتشكيل إدارة جديدة في غزة. ووسط هذا الجمود، أطلق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس

، أمس الثلاثاء، تصريحات تشي بنيات مغايرة تماماً لبنود الاتفاق، أشار فيها إلى عزم حكومته المتطرفة إقامة نواة استيطان في شمال القطاع، قبل أن يتراجع لاحقاً عن التصريح.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر أميركية قولها إن الموقف أثار الدهشة في المقر الأميركي في إسرائيل، مشيرة إلى أن التصريحات كانت تتناقض مع الخطط التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وردّ كاتس لاحقاً بأن حديثه عن وحدات "ناحل" شبه العسكرية في شمال غزة كان في سياق أمني بحت، وأن الحكومة لا تنوي إنشاء مستوطنات في القطاع، زاعماً أنّ أي وجود للوحدات سيكون لأغراض أمنية فقط. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم لـ"العربي الجديد"، إن تصريحات كاتس تمثل خرقاً حقيقياً وكبيراً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتتناقض بوضوح مع خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة لإحلال السلام في قطاع غزة.

ولفت قاسم إلى أنّ حركة حماس على تواصل مستمر مع الوسطاء، ولا سيما تركيا وقطر ومصر، في ما يخص المرحلة الثانية من الاتفاق، مبيناً أن لقاءات عُقدت أخيراً بين الوسطاء والمبعوثين الأميركيين، تلتها لقاءات مع حركة حماس، خصوصاً مع الجانب التركي، لاستكشاف إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية. وذكر أنّ الحركة وضعت الوسطاء أمام خروقات الاحتلال للمرحلة الأولى، وقدّمت رؤيتها للمرحلة الثانية، مع إبداء مسؤولية عالية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وبدء ترتيب الأوضاع في قطاع غزة، سواء على مستوى الإدارة أو الإعمار. ورأى أن التباطؤ في الانتقال إلى المرحلة الثانية يعود أساسًا إلى سلوك الاحتلال والخلافات الداخلية داخل مؤسسته السياسية وائتلافه الحاكم، ومحاولته التملص من استحقاقات المرحلة الثانية التي يفترض أن تشهد تثبيتاً كاملاً لوقف إطلاق النار، وبدء عملية الإعمار، وإدخال المساعدات بشكل واسع.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول...

09:33 am

غزة
قصة طفلة في غزة بتر القصف الإسرائيلي ساقها وساق دميتها

في مخيم البريج وسط قطاع غزة تتحول الطفلة روان المصري ذات الأعوام الأربعة إلى شاهد حيّ في سجل حرب الإبادة بعد نزوحها مع عائلتها من مدينة غزة بحثاً عن الأمان. لجأت إلى منزل جدها قبل أن يستهدفه قصف عنيف أوقع شهداء من العائلة وترك روان مصابة بجروح خطيرة انتهت ببتر ساقها.

08:06 am

أحمد أبو قمر

غزة
أسعار قطع غيار المركبات والمواصلات بلا فرامل في غزة

تشهد أسعار قطع غيار المركبات في قطاع غزة ارتفاعاً غير مسبوق، واستمر هذا الغلاء "الجنوني" حتى بعد وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، ما يشكّل عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على السائقين وأصحاب المركبات، وانعكس بشكل مباشر على كلفة المواصلات التي يعتمد عليها أهالي القطاع في تنقلاتهم وتحركاتهم اليومية.

أسرة تتنقل على متن عربة تجرها الخيول في دير البلح، بسبب شح المواصلات، 10 ديسمبر 2025 (بشار طالب/فرانس)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

أسعار قطع غيار المركبات والمواصلات بلا فرامل في غزة

06:07 am

غزة
غارات جوية على رفح وخانيونس

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

12:33 am

الأناضول

بلجيكا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

قدمت بلجيكا، الثلاثاء، طلبا رسميا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. المحكمة، وهي أعلى جهاز قضائي بالأمم المتحدة، قالت في بيان الثلاثاء إن بلجيكا قدمت رسميا اليوم إعلانا للتدخل في الدعوى، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

من جلسات محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، إبريل 25(منيب تيم/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

بلجيكا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

12:31 am

القدس المحتلة
واشنطن تستوضح تصريحات كاتس حول الاستيطان في غزة

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر أميركية قولها إن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول الاستيطان في شمال القطاع، أثارت الدهشة في المقر الأميركي في إسرائيل، مشيرة إلى أن الموقف يتناقض مع الخطط التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وردّ كاتس لاحقا بأن حديثه عن وحدات "ناحل" شبه العسكرية في شمال غزة كان في سياق أمني بحت، وأن الحكومة لا تنوي إنشاء مستوطنات في القطاع، زاعما أن أي وجود للوحدات سيكون لأغراض أمنية فقط.

12:29 am

غزة
قصف مدفعي على عدة مناطق

شنت مدفعية جيش الاحتلال عمليات قصف متواصلة على شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مماثل على مناطق في شرق مدينة غزة (شمال).

12:01 am

لندن
أبرز تطورات أمس الثلاثاء
  • حماس: تصريحات كاتس خرق كبير لاتفاق وقف إطلاق النار
  • الحكومة الفلسطينية تحذر من التلاعب بسجل الأراضي في غزة
  • "معاريف": إسرائيل تدرس دوراً تركياً في غزة بشروط سياسية
  • كاتس: سنقيم نوى استيطانية في شمال غزة
  • مستشفيات غزة تستقبل 5 شهداء في 24 ساعة
  • نقص الدواء يهدّد صحة أصحاب الأمراض المزمنة في غزة
  • حفار قبور في غزة: دفنت ما يقارب 18 ألف شهيد خلال حرب الإبادة
  • مسؤولان في "حماس" يجريان لقاءات سياسية في بغداد
  • "بلومبيرغ": أميركا تجدد مساعيها لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار
بلجيكا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، انضمام بلجيكا إلى الدعوى المرفوعة من جانب جنوب أفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. لكن هذه الخطوة لا تعني أنّ بلجيكا تدعم اتهامات جنوب أفريقيا ولا أنها تدافع عن إسرائيل، بل أنها ستقدّم تفسيرها للقانون الدولي في سياق القضية. وسبق أن انضمت دول عدة، من بينها البرازيل، وأيرلندا، وبوليفيا، وكولومبيا، وليبيا، وإسبانيا، والمكسيك، إلى الدعوى المرفوعة إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.

من جلسات محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، إبريل 25(منيب تيم/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

بلجيكا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

