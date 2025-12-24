الحرب على غزة | غارات جنوبي القطاع وواشنطن تستوضح تصريحات كاتس

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة المحاصر، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، فيما تجدّد هطول الأمطار، ما تسبّب بغرق خيام النازحين المتهالكة، وذلك وسط الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل عدم توفر المأوى جراء تدمير البنية المدنية خلال عامين من حرب الإبادة. يأتي ذلك في ظل عدم تقدم اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلته الثانية، حيث لا يزال الغموض يلف مناقشات القوة الدولية المقرر نشرها في القطاع، بالإضافة إلى الملفات البارزة مثل نزع سلاح حماس وتشكيل إدارة جديدة في غزة. ووسط هذا الجمود، أطلق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس

، أمس الثلاثاء، تصريحات تشي بنيات مغايرة تماماً لبنود الاتفاق، أشار فيها إلى عزم حكومته المتطرفة إقامة نواة استيطان في شمال القطاع، قبل أن يتراجع لاحقاً عن التصريح.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر أميركية قولها إن الموقف أثار الدهشة في المقر الأميركي في إسرائيل، مشيرة إلى أن التصريحات كانت تتناقض مع الخطط التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وردّ كاتس لاحقاً بأن حديثه عن وحدات "ناحل" شبه العسكرية في شمال غزة كان في سياق أمني بحت، وأن الحكومة لا تنوي إنشاء مستوطنات في القطاع، زاعماً أنّ أي وجود للوحدات سيكون لأغراض أمنية فقط. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم لـ"العربي الجديد"، إن تصريحات كاتس تمثل خرقاً حقيقياً وكبيراً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتتناقض بوضوح مع خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة لإحلال السلام في قطاع غزة.

ولفت قاسم إلى أنّ حركة حماس على تواصل مستمر مع الوسطاء، ولا سيما تركيا وقطر ومصر، في ما يخص المرحلة الثانية من الاتفاق، مبيناً أن لقاءات عُقدت أخيراً بين الوسطاء والمبعوثين الأميركيين، تلتها لقاءات مع حركة حماس، خصوصاً مع الجانب التركي، لاستكشاف إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية. وذكر أنّ الحركة وضعت الوسطاء أمام خروقات الاحتلال للمرحلة الأولى، وقدّمت رؤيتها للمرحلة الثانية، مع إبداء مسؤولية عالية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وبدء ترتيب الأوضاع في قطاع غزة، سواء على مستوى الإدارة أو الإعمار. ورأى أن التباطؤ في الانتقال إلى المرحلة الثانية يعود أساسًا إلى سلوك الاحتلال والخلافات الداخلية داخل مؤسسته السياسية وائتلافه الحاكم، ومحاولته التملص من استحقاقات المرحلة الثانية التي يفترض أن تشهد تثبيتاً كاملاً لوقف إطلاق النار، وبدء عملية الإعمار، وإدخال المساعدات بشكل واسع.

