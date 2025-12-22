الحرب على غزة | غارات تستهدف خانيونس ورفح وتوغل نحو مخيم جباليا

22 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 09:08 (توقيت القدس)
في وقت تتواصل فيه المعاناة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، في ظل نقص المستلزمات الأساسية بما في ذلك الأغطية والملابس وسط الأجواء الماطرة والباردة ومخاوف من انهيار الأبنية المتضررة من القصف على رؤوس ساكنيها، تتكثف الجهود الدولية الرامية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين تصرّ إسرائيل على المماطلة في مفاوضات هذه المرحلة كما تتنصل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق، بدءاً من وقف النار، وصولاً إلى منع دخول الكميات المتفق عليها من شاحنات المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإيواء.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما توغلت آليات الاحتلال نحو مخيم جباليا شمالي القطاع، وسط قصف مدفعي. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مصرع 18 فلسطينياً بانهيار 46 مبنى متضرراً من الإبادة الإسرائيلية، وذلك منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي حين أكدت وزارة الصحة في غزة، أنّ نحو 1500 طفل ينتظرون فتح المعابر للسفر وتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل نقص كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية أدى إلى تعليق عدد كبير من العمليات الجراحية، رجح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، معاناة أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف حامل ومرضعة في غزة من سوء تغذية حاد بحلول إبريل/ نيسان 2026، موضحاً أن مكافحة المجاعة بالقطاع لا تزال "هشة للغاية".

في غضون ذلك، دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام خلال زيارته إسرائيل، أمس الأحد، إلى استئناف العمل العسكري ضد حركة حماس وحزب الله اللبناني إذا لم يتخليا عن سلاحهما، متهماً الحركة الفلسطينية بتعزيز نفوذها في غزة. وقال غراهام في مؤتمر صحافي خلال زيارته "من الضروري أن نضع خطة بسرعة، وأن نمنح حماس مهلة لتحقيق هدف نزع السلاح". وأضاف "وإذا لم تفعل ذلك، سأشجع الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على إطلاق العنان لإسرائيل للقضاء على حماس". وتابع "إنها حرب طويلة ووحشية لكن لا يمكنكم تحقيق النجاح في أي مكان في المنطقة حتى تنجحوا في إخراج حماس من مستقبل غزة ونزع سلاحها"، مؤكداً أن المرحلة الثانية من الهدنة ستفشل إذا بقيت حماس محتفظة بسلاحها.

وادعى غراهام "بعد 90 يوماً من وقف إطلاق النار، تقوم (حماس) بتعزيز سلطتها في غزة". وفي تصريحاته أيضاً، أيّد غراهام معارضة إسرائيل إدراج تركيا في قوة الاستقرار في غزة قائلاً إن ذلك "سيهز إسرائيل في صميمها". في المقابل، قالت حركة حماس، الأحد، إنّ إسرائيل تصعّد من انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في وقت تتحدث فيه الأطراف عن الانتقال للمرحلة الثانية. واعتبر متحدث الحركة حازم قاسم في بيان "تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في القتل اليومي، كما حدث صباح الأحد في حي الشجاعية، استمراراً لخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، ومن شأنه زيادة خطورة الأوضاع الإنسانية".

وفي حديثه عن الأوضاع الإنسانية، تطرق قاسم إلى استمرار انهيار المباني المتضررة من القصف الإسرائيلي خلال الإبادة، وذلك على رؤوس ساكنيها. وأشار إلى أن ذلك يعكس "تفاقم المخاطر المحدقة بالأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، ومنع عمليات الإعمار، وعدم السماح بإدخال مستلزمات الإيواء المناسبة". ودعا متحدث "حماس" الوسطاء إلى التحرك الجاد من أجل وقف الخروق الإسرائيلية، والضغط على تل أبيب لبدء عملية إعمار حقيقية للقطاع لإنقاذ حياة الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يتصدر الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مباحثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما المرتقب في البيت الأبيض في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

09:06 am

سيناتور أميركي يدعو لتجديد الحرب على غزة لنزع سلاح حماس

دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام خلال زيارته إسرائيل الأحد، إلى استئناف الحرب على غزة ولبنان إذا لم تتخلّ حركة حماس وحزب الله اللبناني عن السلاح، متهماً الحركة الفلسطينية بتعزيز نفوذها في القطاع المدمر. وقال غراهام، في مؤتمر صحافي خلال زيارته "من الضروري أن نضع خطة بسرعة، وأن نمنح حماس مهلة لتحقيق هدف نزع السلاح". وأضاف "وإذا لم تفعل ذلك، سأشجع الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على إطلاق العنان لإسرائيل للقضاء على حماس".

ليندسي غراهام يصافح نتنياهو، القدس 21 ديسمبر 2025 (Getty)
سيناتور أميركي يدعو لتجديد الحرب على غزة لنزع سلاح حماس

08:38 am

نداء استغاثة عاجل لإنقاذ المرضى في غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، من تدهور خطير في الأرصدة الدوائية بمستشفيات القطاع جراء نسب عجز بلغت 52% في الأدوية و71% في المستهلكات الطبية. وقالت الوزارة، في بيان، إن المنظومة الصحية تشهد "حالة من الاستنزاف الخطير وغير المسبوق، بعد عامين من الحرب والحصار المطبق، والذي أدى إلى انخفاض حاد في قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية".

08:36 am

الجوع في غزة... سوء التغذية ينخر أجساد آلاف الأطفال

تهدّد الأمراض الناجمة عن سوء التغذية الأطفال في قطاع غزة الذين عاشوا ويلات العدوان الإسرائيلي على مدار عامين متواصلين، ما ينذر بإزهاق المزيد من الأرواح بفعل الحصار المُطبق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع، بعد مرور أكثر من شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

التفاصيل عبر الرابط:

رضع يعالجون من سوء التغذية، مدينة غزة، 2 ديسمبر 2025 (حمزة قريقع/الأناضول)
الجوع في غزة... سوء التغذية ينخر أجساد آلاف الأطفال

07:11 am

سندات الحرب الإسرائيلية... ودور "أليانز" في إبادة غزة

في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واتساع الجدل الدولي حول مصادر تمويلها، تتزايد التساؤلات بشأن دور المؤسسات المالية العالمية في تغذية آلة الحرب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبينما تعلن حكومات وشركات غربية التزامها قيم حقوق الإنسان والقانون الدولي، تكشف الوقائع المالية عن صورة مغايرة، تتداخل فيها الاستثمارات والعوائد مع النزاعات المسلحة.

التفاصيل عبر الرابط:

بنايات مدمرة في غزة / 16 ديسمبر 2025 (Getty)
سندات الحرب الإسرائيلية... ودور "أليانز" في إبادة غزة

07:10 am

غارات جوية على رفح وخانيونس

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

06:45 am

طائرات الاحتلال تطلق النار في رفح

أطلقت طائرات الاحتلال النيران في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

12:26 am

سيناتور أميركي يدعو لتجديد الحرب لنزع سلاح حماس

دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام خلال زيارته لإسرائيل، إلى استئناف العمل العسكري ضد حماس، متهما الحركة بتعزيز نفوذها في غزة. وقال غراهام في مؤتمر صحافي خلال زيارته "من الضروري أن نضع خطة بسرعة، وأن نمنح حماس مهلة لتحقيق هدف نزع السلاح". وأضاف "وإذا لم تفعل ذلك، فسأشجع الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على إطلاق العنان لإسرائيل للقضاء على حماس". وتابع: "إنها حرب طويلة ووحشية لكن لا يمكنكم تحقيق النجاح في أي مكان في المنطقة حتى تنجحوا في إخراج حماس من مستقبل غزة ونزع سلاحها"، مؤكداً أن المرحلة الثانية من الهدنة ستفشل إذا بقيت حماس محتفظة بسلاحها.

التفاصيل عبر الرابط:

ليندسي غراهام يصافح نتنياهو، القدس 21 ديسمبر 2025 (Getty)
سيناتور أميركي يدعو لتجديد الحرب على غزة لنزع سلاح حماس

12:23 am

تحذير أممي: 100 ألف طفل في غزة معرّضون لسوء تغذية حاد

رجّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن يعاني أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضعة في قطاع غزة من سوء تغذية حاد بحلول إبريل/ نيسان 2026، لافتاً إلى أنّ مكافحة المجاعة في غزة ما زالت "هشة جداً". يأتي ذلك بعد حرب استمرّت أكثر من عامَين، شدّد الاحتلال الإسرائيلي خلالها حصاره على القطاع وحرم أهله من الإمدادات الأساسية من غذاء ومستلزمات صحية وطبية وغيرها، من بينها تلك المنقذة للحياة.

التفاصيل عبر الرابط: 

علاج لسوء التغذية في مدينة غزة - 2 ديسمبر 2025 (حمزة قريقع/ الأناضول)
تحذير أممي: 100 ألف طفل في غزة معرّضون لسوء تغذية حاد في إبريل 2026

12:19 am

السعودية والأردن يبحثان جهود الانتقال للمرحلة الثانية

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان،، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، جهود الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ووقف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في الرياض، وفق بيانين منفصلين نشرتهما وزارتا الخارجية الأردنية والسعودية.

وبحسب الخارجية الأردنية، جاء اللقاء في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين، وزيادة التعاون في مختلف المجالات. كما ناقش الوزيران الأوضاع الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وبحث الجانبان، بحسب البيان، الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة مع إسرائيل، ووقف "التصعيد (الإسرائيلي) الخطير" في الضفة الغربية المحتلة.

12:16 am

آليات الاحتلال تتوغل نحو مخيم جباليا

توغلت آليات الاحتلال نحو مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وسط قصف مدفعي.

11:55 PM
أبرز الأحداث يوم الأحد 21 ديسمبر
  • الاحتلال يفرج عن 6 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
  • استشهاد امرأة برصاص قناص إسرائيلي شرقي غزة
  • 4 إصابات برصاص قوات الاحتلال شرقي غزة
  • 5 شهداء في انهيار المنزل في حي الشيخ رضوان
  • شهيدان جديدان في الشجاعية
  • إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي خانيونس
