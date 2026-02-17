الحرب على غزة | عمليات نسف لمبانٍ في خانيونس

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
17 فبراير 2026
+ الخط -

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بخروقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تلويحات بالعودة إلى الحرب، وهذه المرة بحال عدم نزع حركة حماس سلاحها، وفق مزاعم الاحتلال. وقام جيش الاحتلال بعمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خانيونس خلال الساعات الماضية، في وقت وصلت دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وجرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

ويأتي وصول الدفعة الجديدة بينما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، أن 811 مسافرا فقط من أصل ألفين و800 مسافر، تمكنوا من عبور معبر رفح على الحدود مع مصر، ذهابا وإيابا، منذ إعادة فتحه مطلع فبراير/شباط الجاري، وسط قيود إسرائيلية مشددة. وقال المكتب في بيان، إن "حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الفترة من 2 حتى 15 فبراير الجاري، أسفرت عن عبور 811 مسافرا ذهابا وإيابا، من أصل 2800، بنسبة التزام (إسرائيلي) تقارب 29%".

وبالعودة إلى تلويحات الاحتلال بالحرب، قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس، الاثنين، إن حكومته ستمنح حركة حماس مهلة لمدة 60 يوماً لنزع سلاحها، مهدداً بالعودة إلى الحرب في حال عدم الاستجابة. ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن فوكس قوله، خلال مؤتمر في القدس، إنّ "إدارة دونالد ترامب طلبت منح حماس مهلة 60 يوماً لنزع سلاحها، ونحن نحترم ذلك".

ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي موعد بدء المهلة، لكنه أشار إلى احتمال انطلاقها بعد انعقاد مجلس السلام، برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في واشنطن الخميس المقبل. وأوضح أن المهلة تتضمن مطالبة "حماس" بالتخلي عن جميع أسلحتها، بما فيها الأسلحة الفردية، مضيفاً أنه في حال عدم تنفيذ ذلك "سيتعيّن على الجيش إتمام المهمة"، في إشارة إلى استئناف حرب الإبادة.

وتوقع سكرتير الحكومة الإسرائيلية أن تكون "حماس" قد تخلت عن أسلحتها قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في النصف الثاني من العام الجاري، أو أن يكون الجيش الإسرائيلي قد شن حملة عسكرية مكثفة في غزة، وأضاف أن "هناك العديد من الأنفاق التي يجب تدميرها أيضاً جزءاً من العملية".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول...

12:59 am

الأناضول

avata
الأناضول
اللجنة الأولمبية: 1007 شهداء وتدمير 265 منشأة رياضية بغزة

أعلن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية أسعد المجدلاوي، الاثنين، استشهاد ألف و7 فلسطينيين من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، وتدمير 265 منشأة رياضية، خلال حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقال المجدلاوي في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الأولمبية الفلسطينية بقطاع غزة، إن "1007 فلسطينيين من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية استشهدوا خلال حرب الإبادة، من بينهم 45 سيدة".

وأوضح أن "الشهداء يتوزعون على 34 اتحاداً ومؤسسة رياضية، بينهم لاعبون ومدربون وحكام وإداريون وكوادر مختلفة". وأشار المجدلاوي إلى أن اتحاد كرة القدم الفلسطيني فقد وحده 565 شهيدا من منتسبيه، فيما قدمت جمعية الكشافة والمرشدات أكثر من 125 شهيدا، لافتا إلى أن اللجنة وثقت فقدان خمسة رياضيين. وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستهداف وعمق الخسارة التي طاولت الرياضة الفلسطينية.

12:40 am

الأناضول

avata
الأناضول
29% فقط نسبة الالتزام بفتح معبر رفح

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، أن 811 مسافرا فقط من أصل ألفين و800 مسافر، تمكنوا من عبور معبر رفح على الحدود مع مصر، ذهابا وإيابا، منذ إعادة فتحه مطلع فبراير الجاري، وسط قيود إسرائيلية مشددة. وقال المكتب في بيان، إن "حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الفترة من 2 حتى 15 فبراير/ شباط الجاري، أسفرت عن عبور 811 مسافرا ذهابا وإيابا، من أصل 2800، بنسبة التزام (إسرائيلي) تقارب 29%".

12:39 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
وصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن وصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

 

12:36 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
عمليات نسف لمبان شرق خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام جيش الاحتلال بعمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خانيونس.

12:33 AM
أبرز تطورات غزة أمس الاثنين
  • تونس تدعو المجتمع الدولي لضمان استمرار وقف إطلاق النار
  • وصول دفعة جديدة من العائدين عبر معبر رفح
  • شهيد بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية
  • إسرائيل ترسّخ معادلة القتل في غزة
  • انتشال 3 شهداء من مخيّم جباليا
  • إندونيسيا تجهز ألف جندي لنشر محتمل في غزة بحلول مطلع إبريل
  • إسرائيل تمهل حماس 60 يوماً لنزع السلاح وتهدّد باستئناف الحرب
  • الإفراج عن 8 أسرى عبر معبر كرم أبو سالم
12:37 AM
سكرتير حكومة الاحتلال: 60 يوماً لنزع سلاح حماس أو..

 

قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس، الاثنين، إن حكومته ستمنح حركة حماس مهلة لمدة 60 يوماً لنزع سلاحها، مهدداً بالعودة إلى الحرب في حال عدم الاستجابة. ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن فوكس قوله، خلال مؤتمر في القدس، إنّ "إدارة دونالد ترامب طلبت منح حماس مهلة 60 يوماً لنزع سلاحها، ونحن نحترم ذلك".

التفاصيل عبر الرابط:

عناصر من حماس في خانيونس، 20 فبراير 2025 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

سكرتير حكومة الاحتلال: 60 يوماً لنزع سلاح حماس أو استئناف الحرب

دلالات
المساهمون
الأناضول
العربي الجديد
المزيد في سياسة
عناصر من الأمن السوري، دمشق 24 ديسمبر 2025 (عمر حاج قدور/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الحكومة السورية تفرج عن موقوفين من حزب التحرير قبيل رمضان

التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

أوكرانيا | زيلينسكي يحذر من هجمات روسية قبيل محادثات جنيف

وزير الداخلية الجزائري خلال استقباله نظيره الفرنسي، 16/2/2026 (فيسبوك)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

وزير الداخلية الفرنسي في الجزائر.. هل ينجح باختراق جدار الأزمة؟