الحرب على غزة | عدة غارات على خانيونس ورفح

في وقت تتواصل فيه المعاناة الإنسانية في قطاع غزة في ظل نقص المستلزمات الأساسية بما في ذلك الأغطية والملابس وسط الأجواء الماطرة والباردة ومخاوف من انهيار الأبنية المتضررة من القصف على رؤوس ساكنيها، تتكثف الجهود الدولية الرامية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين تصر إسرائيل على المماطلة في مفاوضات هذه المرحلة كما تتنصل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق، بدءا من وقف النار، وصولا إلى منع دخول الكميات المتفق عليها من شاحنات المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإيواء.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة مصرع 18 فلسطينيا بانهيار 46 مبنى متضررا من الإبادة الإسرائيلية، وذلك منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي حين أكدت وزارة الصحة في غزة، أن نحو 1500 طفل ينتظرون فتح المعابر للسفر وتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل نقص كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية أدى إلى تعليق عدد كبير من العمليات الجراحية، رجح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، معاناة أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف حامل ومرضعة في غزة من سوء تغذية حاد بحلول إبريل/ نيسان 2026، موضحا أن مكافحة المجاعة بالقطاع لا تزال "هشة للغاية".
