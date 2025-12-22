الحرب على غزة | عدة غارات على خانيونس ورفح

غزة

التحديثات الحية
22 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 07:13 (توقيت القدس)
في وقت تتواصل فيه المعاناة الإنسانية في قطاع غزة في ظل نقص المستلزمات الأساسية بما في ذلك الأغطية والملابس وسط الأجواء الماطرة والباردة ومخاوف من انهيار الأبنية المتضررة من القصف على رؤوس ساكنيها، تتكثف الجهود الدولية الرامية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين تصر إسرائيل على المماطلة في مفاوضات هذه المرحلة كما تتنصل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق، بدءا من وقف النار، وصولا إلى منع دخول الكميات المتفق عليها من شاحنات المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإيواء.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة مصرع 18 فلسطينيا بانهيار 46 مبنى متضررا من الإبادة الإسرائيلية، وذلك منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي حين أكدت وزارة الصحة في غزة، أن نحو 1500 طفل ينتظرون فتح المعابر للسفر وتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل نقص كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية أدى إلى تعليق عدد كبير من العمليات الجراحية، رجح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، معاناة أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف حامل ومرضعة في غزة من سوء تغذية حاد بحلول إبريل/ نيسان 2026، موضحا أن مكافحة المجاعة بالقطاع لا تزال "هشة للغاية".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

إبراهيم عثمان

إبراهيم عثمان
إبراهيم عثمان
سندات الحرب الإسرائيلية... ودور "أليانز" في إبادة غزة

في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واتساع الجدل الدولي حول مصادر تمويلها، تتزايد التساؤلات بشأن دور المؤسسات المالية العالمية في تغذية آلة الحرب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبينما تعلن حكومات وشركات غربية التزامها قيم حقوق الإنسان والقانون الدولي، تكشف الوقائع المالية عن صورة مغايرة، تتداخل فيها الاستثمارات والعوائد مع النزاعات المسلحة.

التفاصيل في الرابط:

بنايات مدمرة في غزة / 16 ديسمبر 2025 (Getty)
سندات الحرب الإسرائيلية... ودور "أليانز" في إبادة غزة

غزة
غارات جوية على رفح وخانيونس

شن طيران الاحتلال فجر اليوم عدة غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

غزة
طائرات الاحتلال تطلق النار في رفح

أطلقت طائرات الاحتلال النيران في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

فرانس برس

سيناتور أميركي يدعو لتجديد الحرب لنزع سلاح حماس

دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام خلال زيارته لإسرائيل، إلى استئناف العمل العسكري ضد حماس، متهما الحركة بتعزيز نفوذها في غزة.

وقال غراهام في مؤتمر صحافي خلال زيارته "من الضروري أن نضع خطة بسرعة، وأن نمنح حماس مهلة لتحقيق هدف نزع السلاح". وأضاف "وإذا لم تفعل ذلك، فسأشجع الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على إطلاق العنان لإسرائيل للقضاء على حماس". وتابع: "إنها حرب طويلة ووحشية لكن لا يمكنكم تحقيق النجاح في أي مكان في المنطقة حتى تنجحوا في إخراج حماس من مستقبل غزة ونزع سلاحها"، مؤكدا أن المرحلة الثانية من الهدنة ستفشل إذا بقيت حماس محتفظة بسلاحها.

الأناضول

تحذير أممي: 100 ألف طفل في غزة معرّضون لسوء تغذية حاد

رجّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن يعاني أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضعة في قطاع غزة من سوء تغذية حاد بحلول إبريل/ نيسان 2026، لافتاً إلى أنّ مكافحة المجاعة في غزة ما زالت "هشة جداً". يأتي ذلك بعد حرب استمرّت أكثر من عامَين، شدّد الاحتلال الإسرائيلي خلالها حصاره على القطاع وحرم أهله من الإمدادات الأساسية من غذاء ومستلزمات صحية وطبية وغيرها، من بينها تلك المنقذة للحياة. لمزيد من التفاصيل: 

علاج لسوء التغذية في مدينة غزة - 2 ديسمبر 2025 (حمزة قريقع/ الأناضول)
صحة
التحديثات الحية

تحذير أممي: 100 ألف طفل في غزة معرّضون لسوء تغذية حاد في إبريل 2026

الأناضول

السعودية والأردن يبحثان جهود الانتقال للمرحلة الثانية

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان،، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، جهود الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ووقف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في الرياض، وفق بيانين منفصلين نشرتهما وزارتا الخارجية الأردنية والسعودية.

وحسب الخارجية الأردنية، جاء اللقاء في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين، وزيادة التعاون في مختلف المجالات. كما ناقش الوزيران الأوضاع الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وبحث الجانبان، بحسب البيان، الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة مع إسرائيل، ووقف "التصعيد (الإسرائيلي) الخطير" في الضفة الغربية المحتلة.

غزة
آليات الاحتلال تتوغل نحو مخيم جباليا

توغلت آليات الاحتلال نحو مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وسط قصف مدفعي.

أبرز الأحداث يوم الأحد 21 ديسمبر
  • الاحتلال يفرج عن 6 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
  • استشهاد امرأة برصاص قناص إسرائيلي شرقي غزة
  • 4 إصابات برصاص قوات الاحتلال شرقي غزة
  • 5 شهداء في انهيار المنزل في حي الشيخ رضوان
  • شهيدان جديدان في الشجاعية
  • إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي خانيونس
