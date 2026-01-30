الحرب على غزة | شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
30 يناير 2026   |  آخر تحديث: 07:30 (توقيت القدس)
+ الخط -

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات النسف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع من جراء البرد الشديد وعدم دخول مستلزمات الإيواء، فضلاً عن استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، رغم دخول المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وفجر جيش الاحتلال ليل الخميس - الجمعة منازل سكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف قرب محور "موراج" شمالي رفح، بالتزامن مع إطلاق كثيف للرصاص باتجاه مناطق شرق مدينة خانيونس، كما فتحت قوات الاحتلال نيرانها شرقي مدينة غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبينما يستعدّ جيش الاحتلال لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ما زالت هناك حالة من عدم الوضوح بشأن الطريقة التي سيطالبه المستوى السياسي بالعمل بها من أجل تطبيق التفاهمات. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، أمس الخميس، عن مصادر أمنية ادّعاءها أنه رغم تحديد الاتفاق اتجاهاً عاماً، لا يزال يترك عدة أسئلة مفتوحة، وعلى رأسها مسألة نزع سلاح حماس، وحجم انسحاب إسرائيل من القطاع، وآليات الرقابة على المساعدات وإعادة الإعمار، والعلاقة "الإشكالية" بين إعادة إعمار مدنية متسارعة وبين استمرار حكم حماس الفعلي في القطاع.

من جهته، ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن حركة حماس ساعدت في إعادة جثث المحتجزين الإسرائيليين، وقال في أول اجتماع لحكومته في عام 2026 إن حماس "كان لها دور كبير في إعادة جثث الرهائن وسوف يتخلون عن أسلحتهم". وأضاف ترامب "الكثير من الناس قالوا إنهم لن ينزعوا سلاحهم أبداً. يبدو أنهم سينزعون سلاحهم. وقد ساعدونا بالفعل في البحث عن تلك الجثث".

في المقابل، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن "السلاح شأن داخلي فلسطيني، ويجب أن يُناقش عبر الحوار الوطني والتوافقات السياسية والميدانية الفلسطينية الداخلية، بما يتصل بأشكال النضال في المرحلة المقبلة، ودور كل ساحة من ساحات الفعل النضالي".

وقال قاسم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "استمرار حديث الاحتلال عن نزع السلاح يهدف أساساً إلى التغطية على جريمة السلاح الإسرائيلي"، مؤكداً أن "السلاح المجرم والمنفلت هو السلاح الإسرائيلي المدعوم أميركياً، الذي استُخدم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودمّر القطاع بالكامل بالآليات العسكرية الإسرائيلية الأميركية، وحاصر غزة وجوّع أهلها على مدار عامين".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

06:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
مستشفى حمد... عودة تُحيي آمال آلاف المصابين في غزة

يشكل استئناف مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية عمله في شمالي قطاع غزة، جسر أمان لآلاف المرضى والمصابين، وقراراً إنسانياً في ظروف استثنائية، بعدما بلغت قيمة أضراره نحو 4.5 ملايين دولار.
وعاد الأمل إلى آلاف المرضى والمصابين في قطاع غزة ممّن فقدوا حقهم في السمع والحركة والاندماج في المجتمع، عقب استئناف مستشفى الشيخ حمد بن خليفة للتأهيل والأطراف الصناعية، المموّل من صندوق قطر للتنمية، العمل من جديد بمقرّه الرئيسي في شمالي القطاع، وذلك بعد توقف قسري فرضه هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقد شكّلت العودة أواخر العام 2025 بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومُصابي الحرب وعائلاتهم بارقة أمل بتجدّد حقيقي للحياة.

التفاصيل عبر الرابط:

أمل جديد داخل مستشفى الشيخ حمد، غزة، 16 نوفمبر 2025 (بشار طالب/فرانس برس)
صحة
التحديثات الحية

مستشفى حمد... عودة تُحيي آمال آلاف المصابين في غزة

05:50 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
شهيد وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي

نقلت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الجمعة، عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، بارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعاً للسكان في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

05:42 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
الصحة الفلسطينية تناقش إعادة إعمار مستشفيات حكومية في غزة

ترأس وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، مساء الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة ثلاثة مشاريع هامة ضمن جهود إعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة، تشمل إعادة إعمار ثلاثة مستشفيات حكومية رئيسية في المحافظات الجنوبية، من بينها مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وجرى الاجتماع بحضور لجنة فنية مختصة من وزارة الصحة، وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار التنسيق الفني ووضع التصورات الأولية لخطوات الإعمار العاجل، ودعم استمرارية تقديم الخدمات الصحية في قطاع غزة.

2:40 AM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
غوتيريس: منخرطون في دعم غزة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، العام الحالي بأنه مليء بالفوضى والمفاجآت المتواصلة، محذراً من وجود العديد من العوامل "المزعزعة للاستقرار"، ومشيراً إلى أن الأفعال المتهورة سياسياً قد تؤدي إلى ردات فعل خطيرة يصعب التنبؤ بها، "إذ تتضاعف بفعل الانقسامات الجيوسياسية وتتفاقم بسبب وباء الإفلات من العقاب". وجاءت تصريحات غوتيريس خلال مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

غوتيريس متحدثاً لوسائل الإعلام في مقر المفوضية الأوروبية، مارس 2024 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

غوتيريس لـ"العربي الجديد": نطالب بمساءلة إسرائيل عن قتل موظفي أونروا

02:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارتان شرقي غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين شرقي مدينة غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

02:27 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
دبابات الاحتلال تطلق النار شمال غربي رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النيران بكثافة شمال غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

1:36 AM
أبرز تطورات غزة أمس الخميس | 29 يناير

  • أكثر من 500 شهيد منذ وقف إطلاق النار في غزة

  • 11 دولة غربية تطالب إسرائيل بفتح المعابر مع غزة

  • خلاف إسرائيلي مصري حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح

  • طبيبة فلسطينية: التجويع في غزة يزرع صدمة نفسية ستمتد لأربعة أجيال

  • الاحتلال يقبل تقديرات وزارة الصحة في غزة حول حصيلة الإبادة

  • استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي

دلالات
المساهمون
العربي الجديد
ابتسام عازم
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
الشيباني في دمشق، 22 ديسمبر 2025 (عز الدين القاسم/الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

تعيينات الخارجية السورية تثير جدلاً واسعاً

العقوبات الأوروبية شملت القوني حمدان دقلو (إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

عقوبات أوروبية على 7 سودانيين بينهم شقيق قائد "الدعم السريع"

ترامب بعد اجتماع لـ"مجلس السلام" في دافوس، 22 يناير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

"نيويورك تايمز": ترامب يراجع خيارات عسكرية موسعة ضد إيران