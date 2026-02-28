الحرب على غزة | شهيد وسط قصف إسرائيلي وإغلاق معابر عدّة بينها رفح

28 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 21:55 (توقيت القدس)
يتواصل القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى، الجمعة، إلى استشهاد 7 فلسطينيين بينهم رجال شرطة، وإصابة عدد آخر من بينهم سيدة وطفل. وفي أحدث التطورات، استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب منطقة أصلان في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، في ظل استمرار التوتر الميداني.

بالتوازي، استهدفت طائرات الاحتلال حاجزاً للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم البريج وسط القطاع في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطرة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة. كذلك تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الاستهداف لتشمل مناطق مدنية ومرافق خدمية.

وعلى الصعيدين السياسي والقانوني، جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بانتظار قرار نهائي، فيما بحث نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي مع وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين مستجدات الأوضاع في القطاع، على هامش اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في قطاع غزة أولاً بأول...

09:32 pm

هيئة إسرائيلية: إغلاق عدة معابر إلى غزة منها معبر رفح

قالت ما تسمى "وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" إنها أغلقت عدة معابر مع قطاع غزة، منها معبر رفح، وسط غارات إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

06:32 am

شهيد برصاص الاحتلال قرب دوار الكويت

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء شاب عقب إصابته برصاص الاحتلال قرب دوار الكويت جنوبي مدينة غزة.

03:19 am

طائرات الاستطلاع تحلق فوق قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلّق بشكل متواصل فوق قطاع غزة.

03:15 am

إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال في شرق القطاع وشماله

تجدد إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وسط تصاعد في وتيرة الاستهداف.

03:13 am

طيران الاحتلال يستهدف شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال شن غارة استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة، من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر.

3:10 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الجمعة
  • الأميركيون لأول مرة أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين
  • هيئة تركية تغرِّم "يوتيوب" بسبب قيود على محتوى غزة
  • استشهاد 7 فلسطينيين في غزة برصاص الاحتلال
  • تشييع 3 شهداء من الشرطة الفلسطينية
