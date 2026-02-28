الحرب على غزة | شهيد وسط قصف إسرائيلي مكثف على مناطق عدة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء شاب عقب إصابته برصاص الاحتلال قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.
يتواصل القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى، الجمعة، إلى استشهاد 7 فلسطينيين بينهم رجال شرطة، وإصابة عدد آخر من بينهم سيدة وطفل. وفي أحدث التطورات، استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب منطقة أصلان في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، في ظل استمرار التوتر الميداني.
بالتوازي، استهدفت طائرات الاحتلال حاجزاً للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم البريج وسط القطاع في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطرة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة. كذلك تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الاستهداف لتشمل مناطق مدنية ومرافق خدمية.
وعلى الصعيدين السياسي والقانوني، جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بانتظار قرار نهائي، فيما بحث نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي مع وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين مستجدات الأوضاع في القطاع، على هامش اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.