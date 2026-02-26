الحرب على غزة | شهيد في دير البلح ومصابون بقصف قارب صيد

تتواصل التطورات في قطاع غزة على المستويين الميداني والسياسي، في ظل أوضاع إنسانية توصف بأنها من بين الأكثر تعقيدًا منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع استمرار ارتفاع أعداد الضحايا وتراجع القدرة التشغيلية للمنظومة الصحية وخدمات الطوارئ. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول شهداء ومصابين جدد إلى مشافي القطاع خلال الساعات الماضية، في وقت تؤكد فيه طواقم الدفاع المدني صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المستهدفة نتيجة كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، ما يفاقم معاناة السكان ويزيد من حجم الخسائر البشرية.
سياسيًا، تتكثف الاتصالات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد وضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة، مع التركيز على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام ومن دون عوائق. وفي هذا السياق، برزت تحركات أردنية وأممية، إلى جانب مواقف مصرية وقطرية دعت إلى وقف ما وصف بالانتهاكات الجسيمة، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وذلك خلال مداخلات واتصالات شهدتها العاصمة عمّان وجنيف على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وتتزامن هذه التحركات مع تأكيدات عربية ودولية على أن تحقيق الاستقرار في غزة لا يمكن فصله عن أفق سياسي واضح يفضي إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد وتقييد وصول المساعدات يهددان بتقويض أي جهود لخفض التوتر.
"العربي الجديد" يتابع التطورات في قطاع غزة أولا بأول..