الحرب على غزة | شهيد في دير البلح ومصابون بقصف قارب صيد

أخبار
غزة

التحديثات الحية
26 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 08:21 (توقيت القدس)
تتواصل التطورات في قطاع غزة على المستويين الميداني والسياسي، في ظل أوضاع إنسانية توصف بأنها من بين الأكثر تعقيدًا منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع استمرار ارتفاع أعداد الضحايا وتراجع القدرة التشغيلية للمنظومة الصحية وخدمات الطوارئ. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول شهداء ومصابين جدد إلى مشافي القطاع خلال الساعات الماضية، في وقت تؤكد فيه طواقم الدفاع المدني صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المستهدفة نتيجة كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، ما يفاقم معاناة السكان ويزيد من حجم الخسائر البشرية.

سياسيًا، تتكثف الاتصالات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد وضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة، مع التركيز على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام ومن دون عوائق. وفي هذا السياق، برزت تحركات أردنية وأممية، إلى جانب مواقف مصرية وقطرية دعت إلى وقف ما وصف بالانتهاكات الجسيمة، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وذلك خلال مداخلات واتصالات شهدتها العاصمة عمّان وجنيف على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان.

وتتزامن هذه التحركات مع تأكيدات عربية ودولية على أن تحقيق الاستقرار في غزة لا يمكن فصله عن أفق سياسي واضح يفضي إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد وتقييد وصول المساعدات يهددان بتقويض أي جهود لخفض التوتر. 

"العربي الجديد" يتابع التطورات في قطاع غزة أولا بأول..

07:45 am

أحمد أبو قمر

ـ
غزة
متاجر كبرى وسط ركام غزة... اقتصاد من خاصرة الموت

وسط ركام الأبنية المدمرة في مدينة غزة، وعلى مقربة من شوارع ما زالت تحمل آثار القصف الإسرائيلي، افتُتح مؤخراً مجمع تجاري تزينه الواجهات الزجاجية والأضواء الملونة، في مشهد يبدو للوهلة الأولى متناقضاً، حيث تتدلى الزينة الكهربائية من سقفه المرتفع وتصدح الموسيقى في أروقته، فيما لا تزال الأبنية المحيطة به مهدمة أو شبه خالية من السكان.

متجر لبيع الجوالات في منطقة النصيرات بغزة، 28 نوفمبر 2025 (حسن جيدي/الأناضول)
اقتصاد عربي
متاجر كبرى وسط ركام غزة... اقتصاد من خاصرة الموت

07:19 am

يوسف أبو وطفة

يوسف أبو وطفة
تسارع التدمير واستحداث مقار عسكرية خلف "الخط الأصفر"

تسارعت وتيرة هدم ما تبقى من منازل الفلسطينيين الواقعة خلف "الخط الأصفر" أو على مقربة منه في قطاع غزة وتدميرها على يد القوات الإسرائيلية المتمركزة في تلك المناطق، سواء في شرق مدينة غزة أو في المناطق الجنوبية والشمالية من الخط. ولم يكتف جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام آلياته، إذ بات يعتمد على معدات وآليات إسرائيلية تابعة لمقاولين مدنيين ينفذون عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في القطاع وتدميرها.

قرب الخط الأصفر في مدينة غزة، 21 نوفمبر 2026 (سعيد جرس/الأناضول)
تقارير عربية
خلف "الخط الأصفر" في غزة... تسارع التدمير ومقار عسكرية مستحدثة

02:18 am

غزة
استشهاد فلسطيني بقصف شرق دير البلح

استُشهد شاب فلسطيني جراء قصف لقوات الاحتلال استهدف منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب مصادر طبية.

02:17 am

غزة
إصابات بقصف مسيّرة على قارب صيد غرب غزة

أُصيب عدد من الفلسطينيين جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيّرة استهدفت قارب صيد قبالة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

2:13 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة أمس الأربعاء
  • 9 شهداء و4 مصابين خلال آخر 24 ساعة
  • قطر تدعو إلى إغاثة مستدامة لغزة
  • مصر تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية
  • الصفدي وغوتيريس يبحثان جهود إيصال المساعدات إلى غزة
  • ملك الأردن يشدد على ضرورة إيصال مساعدات لغزة "دون قيود"
أحمد أبو قمر
يوسف أبو وطفة
العربي الجديد
