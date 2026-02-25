الحرب على غزة | شهيد في خانيونس ودعوات لإيصال المساعدات بلا عوائق

25 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 12:35 (توقيت القدس)
استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في خانيونس جنوبي قطاع غزة المحاصر، في ظل تواصل خروق لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث بلغ عدد الشهداء منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 616، إضافة إلى 1.658 مصاباً. وارتفعت الحصيلة الكلية لحرب الإبادة إلى أكثر من 72,073 شهيداً، و171,756 مصاباً، وفق  بيانات وزارة الصحة في القطاع.

سياسياً، لا يزال من غير الواضح ما هي الخطوة التالية لاجتماع مجلس السلام الذي عقد في واشنطن قبل أيام وترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك على صعيد الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسط إصرار إسرائيلي على إبقاء احتلال مناطق واسعة في القطاع بما يخالف بنود الاتفاق الهش.

على الصعيد الإنساني، قدّمت 17 منظمة إنسانية دولية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار إنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة، محذّرة من "عواقب كارثية" على المدنيين. وستضطر 37 منظمة دولية، ومنها أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، إلى وقف عملياتها في غضون أيام بعدما قررت إسرائيل في نهاية ديسمبر/ كانون الأول وقف نشاطها في غزة والضفة الغربية المحتلة في غضون 60 يوماً.

وأشار بيان إلى أن 17 منظمة غير حكومية ورابطة وكالات التنمية الدولية قدمت التماساً قانونياً مشتركاً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد تطالب فيه بتعليق القرار على عجل، محذرة من عواقب إنسانية مدمرة إذا لم تتمكن من العمل. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منع دخول آلاف الشاحنات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، المتوقفة على معابر قطاع غزة منذ مارس/ آذار 2025، وتضم مواد غذائية تكفي القطاع ثلاثة أشهر، مع مئات آلاف الخيام والأغطية، وكميات كبيرة من الأدوية.

وقد دعت قطر، مساء الثلاثاء، إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك ضمان تدفق مستدام للمساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في كلمة لوزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية مريم بنت علي المسند، خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي انطلقت في 23 فبراير/ شباط الجاري وتستمر حتى 31 مارس/ آذار المقبل. بدورها أكدت مصر، مساء الثلاثاء، ضرورة وقف "الانتهاكات الإسرائيلية" في قطاع غزة والضفة الغربية، واصفة إياها بـ"الجسيمة".

وألقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، كلمة أمام الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك عبر رسالة مسجلة، وفق بيان للخارجية المصرية. وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية "أهمية تضافر الجهود لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإسراع في وتيرة مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار". من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي نويل بارو إن المساعدات الغذائية يجب أن تصل إلى المدنيين في قطاع غزة دون أي عوائق. وأوضح بارو، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، الثلاثاء، أن فرنسا أوصلت الاثنين، 80 طناً من المساعدات الغذائية إلى غزة. وأشار إلى أنه رغم سريان وقف إطلاق النار، فإن الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعباً، لافتاً إلى أن 320 طناً من المساعدات تنتظر التسليم إلى المنطقة.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:33 pm

الأناضول

ألبانيز: وثّقنا أدلة "إبادة جماعية" في غزة وتواطؤاً دولياً

أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أنها وثّقت على مدار عامين أفعالاً في قطاع غزة ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، مشددة على أن الأدلة القاطعة شملت عمليات القتل الممنهج، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، وفرض ظروف معيشية قاسية تهدف إلى التدمير الشامل.
جاء ذلك خلال لقاء نظّمته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (ARDD)، مساء الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، حيث استعرضت ألبانيز نتائج تحقيقاتها التي لم تقتصر على الجوانب العسكرية فحسب، بل توسعت لتشمل دور قطاعات البناء، والطاقة، والمال، والسياحة، والمؤسسات الأكاديمية في تكريس واقع الاحتلال.

وأوضحت ألبانيز أن شركات خاصة لعبت دوراً محورياً في دعم التهجير القسري والاستيطان عبر تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتطوير أنظمة المراقبة، وتسويق منتجات مرتبطة بالمستوطنات. وأشارت إلى أن مسؤولية الدول والشركات تتجاوز الدعم المباشر لتصل إلى "التواطؤ"، مؤكدة وجود التزام قانوني دولي صارم بمنع وقوع الإبادة الجماعية وفقاً للاجتهادات القضائية الدولية. وكشفت ألبانيز خلال اللقاء عن تعرضها لسلسلة من الإجراءات التقييدية والعقوبات، شملت منعها من دخول دول عدة، معتبرة أن هذه الضغوط تأتي كمحاولة لعرقلة تقاريرها ومواقفها الحقوقية.

واختتمت ألبانيز حديثها بوضع ما يحدث في فلسطين ضمن سياق أوسع لـ "الاستعمار الاستيطاني"، محذرة من أن تقاعس المنظومة الدولية عن المحاسبة لا يهدد فلسطين فحسب، بل يقوض أسس القانون الدولي والقيم الإنسانية في العالم أجمع.

12:05 pm

العربي الجديد

غزة
9 شهداء و4 إصابات خلال آخر 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 9 شهداء و4 إصابات إلى مشافي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72,082 والجرحى إلى 171,761.

10:57 am

العربي الجديد

غزة
قصف مدفعي في مخيم البريج

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

08:26 am

الأناضول

باريس تطالب بإيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة مندون عوائق

قال وزير الخارجية الفرنسي نويل بارو إن المساعدات الغذائية يجب أن تصل إلى المدنيين في قطاع غزة دون أي عوائق. وأوضح بارو، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، الثلاثاء، أن فرنسا أوصلت الاثنين، 80 طناً من المساعدات الغذائية إلى غزة.

وأشار إلى أنه رغم سريان وقف إطلاق النار، فإن الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعباً، لافتاً إلى أن 320 طناً من المساعدات تنتظر التسليم إلى المنطقة. وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة وصول المساعدات الغذائية إلى المدنيين في غزة دون عوائق، مؤكداً استمرار بلاده في تعبئة جهودها لدعم أهالي القطاع.

08:25 am

الأناضول

مصر تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية

أكدت مصر، مساء الثلاثاء، ضرورة وقف "الانتهاكات الإسرائيلية" في قطاع غزة والضفة الغربية، واصفة إياها بـ"الجسيمة". وألقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، كلمة أمام الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك عبر رسالة مسجلة، وفق بيان للخارجية المصرية. وأشار عبد العاطي، في كلمته، إلى أن انعقاد الدورة الحالية (في الفترة من 23 فبراير/ شباط إلى 31 مارس/ آذار المقبل)، يأتي في ظل تحديات دولية متصاعدة، تشمل النزاعات الإقليمية والاستقطاب الدولي، بما يضع النظام الدولي القائم على القواعد أمام "اختبار حقيقي".

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية "أهمية تضافر الجهود لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإسراع في وتيرة مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار". وشدد على "أهمية وقف الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية".

07:56 am

الأناضول

قطر تدعو إلى إغاثة مستدامة لغزة

دعت قطر إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك ضمان تدفق مستدام للمساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في كلمة لوزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية مريم بنت علي المسند، خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي انطلقت في 23 فبراير/ شباط الجاري وتستمر حتى 31 مارس/ آذار المقبل.

وقالت المسند إن "تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل نحو 20 عاماً أسهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال العمل الجماعي متعدد الأطراف القائم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والاحترام المتبادل"، بحسب بيان للخارجية القطرية. وأضافت أن "النساء والأطفال والمرضى وكبار السن في قطاع غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية، فهم من دواء وغذاء وتعليم وبيئة آمنة تمكنهم من العيش في سلام". ودعت المسند إلى "الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع بنوده، بما في ذلك ضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق وفتح جميع المعابر بشكل مستدام".

07:23 am

العربي الجديد

غزة
الاحتلال ينسف منازل شرقي خانيونس

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المنازل شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

06:03 am

العربي الجديد

غزة
غارات جوية على خانيونس ورفح

شن طيران الاحتلال فجر اليوم غارات على مدينتي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

01:31 am

رويترز

منظمات إنسانية تدعو لوقف قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة بغزة

قالت عشرات المنظمات الإغاثية إنها قدمت التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح لها بمواصلة عملها في قطاع غزة، محذرة من عواقب وخيمة. وستضطر 37 منظمة دولية، ومنها أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، إلى وقف عملياتها في غضون أيام بعدما قررت إسرائيل في نهاية ديسمبر/ كانون الأول وقف نشاطها في غزة والضفة الغربية المحتلة في غضون 60 يوماً.

وأشار بيان إلى أن 17 منظمة غير حكومية ورابطة وكالات التنمية الدولية قدمت التماساً قانونياً مشتركاً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد تطالب فيه بتعليق القرار على عجل، محذرة من عواقب إنسانية مدمرة إذا لم تتمكن من العمل.

وقال يوتام بن هيلل، المحامي الإسرائيلي الذي قدم الالتماس، للصحافيين عبر اتصال بالفيديو، إن الطلب يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء شرط تقديم المنظمات أسماء موظفيها، والسماح للمنظمات غير الحكومية التي أُلغي تسجيلها بالاستمرار في العمل على نحو مؤقت.

01:27 am

العربي الجديد

غزة
الدفاع المدني في رفح: لم نتمكن من إجلاء المصابين في خانيونس

قال الدفاع المدني في رفح إن طواقمه اضطرت للانسحاب ولم تتمكن من إجلاء المصابين أو انتشال الشهداء في خانيونس نتيجة الخطورة الشديدة في المكان المستهدف.

01:25 am

العربي الجديد

غزة
إصابة في جباليا شمالي قطاع غزة

قال مدير الإسعاف والطوارئ شمال غزة فارس عفانة إنّ طواقمه تمكنت من نقل إصابة برصاص مسيّرات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وسط تواصل الخروق.

01:24 am

العربي الجديد

غزة
شهيد ومصابون في قصف على خانيونس

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسقوط شهيد وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة فلسطينيين في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

01:04 am

العربي الجديد

غزة
أبرز تطورات أمس الثلاثاء
  • شهيدان شمالاً والاحتلال يصعّد لهجته بشأن سلاح حماس

  • نائب يطلب نشر تقرير عن دور غزة في خسارة هاريس

  • إجلاء مرضى وجرحى عبر معبر رفح

  • "سرايا القدس" تنعى عدداً من قادتها

  • أمطار غزة تغرق خيام النازحين.. أول منخفض جوي في رمضان

  • إسرائيل تتجاهل توجهات استهداف طواقم طبية وسط "أجواء حصانة"

  • دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي يجتمعون مع ملادينوف

