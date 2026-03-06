الحرب على غزة | شهيد في حي التفاح وقصف مدفعي يستهدف مخيم البريج

أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد فلسطيني بقصف اسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة.
تتواصل التطوّرات الميدانية في قطاع غزة في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل، على الرغم من انشغال دولة الاحتلال بالحرب الدائرة مع إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي. وتواصل طائرات الاحتلال الحربية والمسيّرات تنفيذ غارات وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من القطاع، فيما تستمر عمليات النسف والتدمير المنهجي للمنازل والمباني القريبة من "الخط الأصفر" الذي يمثل خط الانسحاب الإسرائيلي داخل القطاع.
وخلال الأيام الماضية، شهدت مناطق عدة في غزة عمليات قصف وإطلاق نار مباشر أسفرت عن استشهاد وإصابة فلسطينيين، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال فرض واقع أمني وعسكري شديد القسوة على السكان. وتبرز منطقة جباليا شمالي القطاع بوصفها إحدى أكثر المناطق تعرضاً للاستهداف، مع تسجيل حوادث قتل ميداني متكرّرة بحق فلسطينيين تحت ذرائع أمنية يعلنها جيش الاحتلال.
وفي جنوب القطاع، تواصل قوات الاحتلال عمليات النسف الواسعة في مدينة خانيونس، ولا سيّما في المناطق القريبة من مدينة رفح المدمرة، بالتزامن مع أعمال حفر خندق واسع على امتداد "الخط الأصفر". وفي الأثناء، تتواصل عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق وسط القطاع، بما في ذلك شرقي مخيم البريج وشرق دير البلح، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء غزة.
