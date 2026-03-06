الحرب على غزة | شهيد في حي التفاح وقصف مدفعي يستهدف مخيم البريج

06 مارس 2026   |  آخر تحديث: 18:54 (توقيت القدس)
تتواصل التطوّرات الميدانية في قطاع غزة في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل، على الرغم من انشغال دولة الاحتلال بالحرب الدائرة مع إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي. وتواصل طائرات الاحتلال الحربية والمسيّرات تنفيذ غارات وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من القطاع، فيما تستمر عمليات النسف والتدمير المنهجي للمنازل والمباني القريبة من "الخط الأصفر" الذي يمثل خط الانسحاب الإسرائيلي داخل القطاع.

وخلال الأيام الماضية، شهدت مناطق عدة في غزة عمليات قصف وإطلاق نار مباشر أسفرت عن استشهاد وإصابة فلسطينيين، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال فرض واقع أمني وعسكري شديد القسوة على السكان. وتبرز منطقة جباليا شمالي القطاع بوصفها إحدى أكثر المناطق تعرضاً للاستهداف، مع تسجيل حوادث قتل ميداني متكرّرة بحق فلسطينيين تحت ذرائع أمنية يعلنها جيش الاحتلال.

وفي جنوب القطاع، تواصل قوات الاحتلال عمليات النسف الواسعة في مدينة خانيونس، ولا سيّما في المناطق القريبة من مدينة رفح المدمرة، بالتزامن مع أعمال حفر خندق واسع على امتداد "الخط الأصفر". وفي الأثناء، تتواصل عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق وسط القطاع، بما في ذلك شرقي مخيم البريج وشرق دير البلح، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء غزة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول...

شهيد بقصف اسرائيلي على حي التفاح

أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد فلسطيني بقصف اسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة.

رئيس إندونيسيا: سننسحب من مجلس السلام إذا لم يفد الفلسطينيين

طمأن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو جماعات محلية بأنه سينسحب من مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا لم تعد المنصة بالنفع على الفلسطينيين. ووفقاً لبيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي، فقد جمع برابوو قادة الجماعات لاجتماع مساء أمس الخميس، وكرر فيه أسباب انضمامه إلى المجلس. ونقل البيان عن حنيف العطاس من جبهة الإخوان المسلمين قوله إن برابوو سينسحب من المجلس إذا لم يخدم المصالح الفلسطينية والإندونيسية. وقال حنيف في البيان "قال الرئيس إنه إذا رأى أنه لم يعد هناك أي فائدة لفلسطين.. وإن لم يكن يتماشى مع المصالح الوطنية لإندونيسيا، فإنه سوف ينسحب".

تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء قطاع غزة

تشهد أجواء قطاع غزة تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار القصف الجوي والمدفعي في مناطق مختلفة من القطاع.

غارة جوية تستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة

شنّ الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمخيّم البريج

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لمخيّم البريج وسط قطاع غزة، في إطار القصف المتواصل الذي يطاول مناطق عدة في القطاع.

إطلاق نار من مسيّرات الاحتلال على مخيم البريج

أطلقت مسيّرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مناطق في مخيّم البريج وسط قطاع غزة.

