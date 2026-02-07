الحرب على غزة | شهيدان و25 مصاباً وقطاع الصحة ينهار

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق الهدنة، إذ أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الجمعة، من جراء تجدد الغارات وإطلاق النار على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خانيونس، فيما أُصيب خمسة آخرون نتيجة إطلاق نار مكثف من دبابات إسرائيلية استهدف خيام النازحين في حي البراق الجنوبي جنوبي المدينة، كذلك أُصيب شخص آخر بالرصاص في وسط مدينة دير البلح وسط القطاع.
وفي إطار خروقات قوات الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، دمرت طائرات إسرائيلية عمارة سكنية من عدة طوابق بشكل كامل قرب دوار عسقولة في حيّ الزيتون شرقي مدينة غزة، بعد قصفها بصاروخ من الطيران الحربي، عقب تحذير سكانها بالإخلاء لدقائق معدودة. وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول شهيدَين و25 مصاباً إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 576، والجرحى إلى 1,543، كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 72,027 شهيداً و171,651 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمال غزة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.
وفي تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال دمرت منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 نحو 90% من المنشآت الصحية كلياً أو جزئياً، وأخرجتها قسراً عن الخدمة، حيث يعمل من أصل 38 مستشفى 18 مستشفى فقط جزئياً وبقدرات استيعابية محدودة جداً، تتركز غالبيتها في المنطقة الوسطى ودير البلح، فيما يعاني شمال غزة من انعدام شبه كامل للخدمات التخصصية. كذلك استهدفت قوات الاحتلال الكوادر الطبية بالقتل أو الاعتقال أو الإصابة، حيث تجاوز عدد الشهداء من الأطباء والممرضين والمسعفين 1240 شهيداً.
ويواجه نحو 11 ألف مريض سرطان الموت المحقق نتيجة نفاد الأدوية الكيميائية وتوقف أجهزة الإشعاع، فيما تعاني مراكز غسل الكلى من تعطل الأجهزة ونقص الفلاتر والمحاليل. وعلى صعيد الأوبئة، سُجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة بأمراض معدية، بينها التهاب الكبد الوبائي والنزلات المعوية الحادة والأمراض الجلدية، نتيجة تدمير شبكات الصرف الصحي وتلوث المياه. ويعاني نحو 18 ألف جريح ومريض أوضاعاً صحية بالغة الخطورة، وهم بحاجة ماسة إلى الإجلاء للعلاج في الخارج، فيما لا تتجاوز نسبة من يُسمح لهم بالمغادرة 1% من إجمالي المحتاجين شهرياً.
"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..