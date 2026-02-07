الحرب على غزة | شهيدان و25 مصاباً وقطاع الصحة ينهار

غزة

التحديثات الحية
07 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 15:17 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق الهدنة، إذ أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الجمعة، من جراء تجدد الغارات وإطلاق النار على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خانيونس، فيما أُصيب خمسة آخرون نتيجة إطلاق نار مكثف من دبابات إسرائيلية استهدف خيام النازحين في حي البراق الجنوبي جنوبي المدينة، كذلك أُصيب شخص آخر بالرصاص في وسط مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي إطار خروقات قوات الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، دمرت طائرات إسرائيلية عمارة سكنية من عدة طوابق بشكل كامل قرب دوار عسقولة في حيّ الزيتون شرقي مدينة غزة، بعد قصفها بصاروخ من الطيران الحربي، عقب تحذير سكانها بالإخلاء لدقائق معدودة. وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول شهيدَين و25 مصاباً إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 576، والجرحى إلى 1,543، كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 72,027 شهيداً و171,651 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمال غزة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وفي تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال دمرت منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 نحو 90% من المنشآت الصحية كلياً أو جزئياً، وأخرجتها قسراً عن الخدمة، حيث يعمل من أصل 38 مستشفى 18 مستشفى فقط جزئياً وبقدرات استيعابية محدودة جداً، تتركز غالبيتها في المنطقة الوسطى ودير البلح، فيما يعاني شمال غزة من انعدام شبه كامل للخدمات التخصصية. كذلك استهدفت قوات الاحتلال الكوادر الطبية بالقتل أو الاعتقال أو الإصابة، حيث تجاوز عدد الشهداء من الأطباء والممرضين والمسعفين 1240 شهيداً.

ويواجه نحو 11 ألف مريض سرطان الموت المحقق نتيجة نفاد الأدوية الكيميائية وتوقف أجهزة الإشعاع، فيما تعاني مراكز غسل الكلى من تعطل الأجهزة ونقص الفلاتر والمحاليل. وعلى صعيد الأوبئة، سُجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة بأمراض معدية، بينها التهاب الكبد الوبائي والنزلات المعوية الحادة والأمراض الجلدية، نتيجة تدمير شبكات الصرف الصحي وتلوث المياه. ويعاني نحو 18 ألف جريح ومريض أوضاعاً صحية بالغة الخطورة، وهم بحاجة ماسة إلى الإجلاء للعلاج في الخارج، فيما لا تتجاوز نسبة من يُسمح لهم بالمغادرة 1% من إجمالي المحتاجين شهرياً.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
"أكسيوس": "مجلس السلام" ينعقد لأول مرة في 19 فبراير

يخطط البيت الأبيض لعقد الاجتماع الأوّل لقادة "مجلس السلام" في 19 فبراير/ شباط الجاري، بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لواشنطن، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأميركي، الليلة الماضية، عن مصدر أميركي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في المجلس.

واشنطن تخطط لعقد أول اجتماع لـ"مجلس السلام" تزامناً مع زيارة نتنياهو

علاء الحلو

علاء الحلو
غزة
غزة تحتفل بصمت: أفراح مؤجّلة تعود بلا صخب
عادت الأفراح إلى غزة، خجولة وحذِرة، كأنها تعتذر من الحزن العام الذي يخيّم على المكان، بصيغة مختلفة تماماً، تليق بمدينة مثقلة بالفقد والركام، بعد حرب إسرائيلية أودت بحياة عشرات الآلاف ودمرت معظم أحياء القطاع.
نساء وفتيات فلسطينيات في حفل زفاف جنوب غزة، 2 ديسمبر 2025 (Getty)
غزة تحتفل بصمت: أفراح مؤجّلة تعود بلا صخب

غزة
حماس: استمرار القتل في غزة يفرغ اتفاق وقف النار من مضمونه

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم أن استمرار الحديث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يعني شيئًا في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عمليات القتل والتدمير في مختلف مناطق القطاع. وشدد قاسم، اليوم السبت، على أن "حكومة الاحتلال المتطرفة، بسلوكها التصعيدي، تضرب بعرض الحائط جهود الوسطاء والإدارة الأميركية، وتستهتر بكل الدعوات الهادفة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه". ودعا قاسم جميع الأطراف إلى ممارسة ضغطٍ جادّ على الاحتلال لتسهيل دخول لجنة إدارة غزة وتمكينها من مباشرة عملها في غزة.

غزة
شهيدان و25 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول شهيدَين و25 مصاباً إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 576، والجرحى إلى 1,543، كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 72,027 شهيداً و171,651 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

غزة
الاحتلال ينسف مبانيَ سكنية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبانيَ سكنية غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

غزة
استشهاد فلسطيني شرقي مدينة غزة

استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة.

يوسف أبو وطفة

يوسف أبو وطفة
"​​​​​​​الجهاد الإسلامي": نرفض تسليم السلاح

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى، اليوم السبت، إنّ عمليات القصف التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تندرج في إطار محاولة فرض الرؤية الإسرائيلية على مخرجات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف الحاج موسى، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، تعليقاً على تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي، إنّ الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعتمد سياسة المجازر وإبقاء حالة التوتر والعدوان قائمة من أجل البقاء والاستمرار، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الداخلية.

المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى (لقطة شاشة)
"​​​​​​​الجهاد الإسلامي": نرفض تسليم السلاح أو قبول أي إملاءات بشأنه

الدوحة
عراقجي: الضفة ستكون التالية إذا حسمت قضية غزة عبر التهجير

قال وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، في كلمة بمنتدى الجزيرة، إنه "إذا ماذا حسمت قضية غزة عن طريق الطرد والتهجير، فإنّ الضفة الغربية ستكون التالية". 

غزة
نفاد 46% من قائمة الأدوية الأساسية في غزّة

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، من الانهيار الوشيك للمنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل ما تبقى من مستشفيات عاملة تُصارع من أجل الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات، بعدما تحولت فعلياً إلى محطات انتظار قسرية لآلاف المرضى والجرحى الذين يواجهون مصيراً مجهولاً.

مرضى في قسم غسيل الكلى بمستشفى ناصر في غزة، 25 مايو 2025 (الأناضول)
نفاد 46% من قائمة الأدوية الأساسية في غزّة

غزة
آليات الاحتلال تطلق النار شمال شرقي مخيم البريج

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع إطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية شمال شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

غزة
زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه ساحل خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر السبت، بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيرانها تجاه ساحل بحر مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

غزة
آليات الاحتلال تطلق النار جنوب غربي خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر السبت، بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار جنوب غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

غزة
أبرز الأحداث يوم الجمعة | 6 فبراير

مدفعية الاحتلال تقصف مناطق شرقي مدينة غزة
أونروا: فتح معبر رفح للأفراد دون المساعدات لا يغير واقع غزة
شهيدان برصاص قوات الاحتلال في جباليا
صحة غزة تخصص آلية للتعرّف إلى رفات 15 فلسطينياً
مخطط أميركي للسيطرة على ميزانيات غزة

نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
تهديد إسرائيلي باستئناف الإبادة في غزة خلال أسابيع

هددت وزيرة "الاستيطان والمهام القومية"، العضو المراقب في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، أوريت ستروك، باستئناف حرب الإبادة على غزة إذا لم يتم نزع سلاح حركة حماس خلال أسابيع في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت ستروك في حديثها لإذاعة "كان ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي: "سيُمنح إطار زمني غير طويل، بضعة أسابيع على ما أعتقد، وبعد ذلك سيقوم الجيش الإسرائيلي بما يجيد القيام به، وهذه المرة من دون مختطفين".

الدمار في قطاع غزة جراء حرب الإبادة، 6 فبراير 2026 (Getty)
تهديد إسرائيلي باستئناف الإبادة في غزة خلال أسابيع

