الحرب على غزة | شهيدان برصاص الاحتلال في رفح

غزة

11 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:37 (توقيت القدس)
بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من خلال غارات وقصف مدفعي وإطلاق نيران تُسقط شهداء وجرحى يومياً، تظهر إلى العلن مجدداً معاناة ومناشدات الفلسطينيين الذين تغرق خيامهم مع كل منخفض جوي يعصف بالقطاع. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنهم تلقوا أكثر من 1000 مناشدة منذ صباح الأربعاء من نازحين غمرت مياه الأمطار خيامهم جراء المنخفض الجوي الأخير.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يُعلَن مطلع العام المقبل عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة. وأوضح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض أن عدداً من القادة "يرغبون في الانضمام" إلى المجلس، الذي أُنشئ بموجب خطة غزة التي جرى التوصل بموجبها إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي ما يتعلق بالجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل به، أكد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، أن الحركة منفتحة على مقاربات تضمن "وقفاً طويل المدى" للتصعيد مع الاحتلال، تقوم على تجميد استخدام السلاح دون نزعه، مشدداً على أن نزع السلاح "مرفوض في ثقافة الشعب الفلسطيني"، لأنه يمثّل "روح المقاومة ووسيلة حماية الشعب تحت الاحتلال". وقال مشعل إن الحركة "تريد تكوين صورة تتعلق بهذا الموضوع فيها ضمانات بألّا تعود حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة"، موضحاً أن السلاح يمكن أن "يُحفَظ ولا يُستعمل ولا يُستعرَض به"، ضمن صيغة اتفاق تتضمن هدنة طويلة المدى.

"العربي الجديد" ينقل آخر تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

01:00 am

ترامب: نتوقع إعلان أعضاء مجلس السلام مطلع 2026

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن يُعلَن مطلع العام المقبل عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة. وأوضح ترامب للصحافيين خلال فعالية اقتصادية في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض أن عددا من القادة "يرغبون في الانضمام" إلى المجلس، الذي أُنشئ بموجب خطة غزة التي جرى التوصل بموجبها إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

12:54 am

مخلفات الحرب تعرقل عودة الحياة لطبيعتها

قال مسؤول أممي إن مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة تعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر. وأكد يوليوس فان دير والت، رئيس برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في الأراضي الفلسطينية الأممي، الأربعاء، أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا بالغا على المدنيين، لا سيما مع تحرك مئات الآلاف منهم عقب وقف إطلاق النار.

وأضاف أن أكثر من عامين من هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلفت تلوثا واسعا بالمواد المتفجرة، ما يؤثر سلبا في إيصال المساعدات الإنسانية، ويبطئ تعافي القطاع، ويجعل أعمال إعادة الإعمار شديدة الخطورة، إضافة إلى تهديد مباشر لحياة المدنيين. وأوضح أن فرق الأمم المتحدة تواجه أخطار المتفجرات بشكل شبه يومي في مختلف مناطق القطاع، وأن الأسر التي تتحرك داخل غزة معرضة لخطر هذه المواد، مشيرا إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، نظرا لفضولهم ومحاولتهم لمس الذخائر غير المنفجرة دون إدراك خطورتها.

12:50 am

غزة
إطلاق نيران جنوب شرقي خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها جنوب شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
 

12:49 am

شهيدان برصاص الاحتلال في مواصي رفح

أفاد مجمع ناصر الطبي بوصول شهيدين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق انتشاره في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

12:27 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة الأربعاء

  • مصر تدعو إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

  • الأمم المتحدة: نعارض أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل

  • فيدان: أولويتنا تعزيز وقف إطلاق النار في غزة

  • غرق آلاف خيام النازحين الفلسطينيين من جراء أمطار غزيرة

  • مناشدة فلسطينية لتوفير مستلزمات الإيواء للنازحين في غزة

  • مسؤول أممي: أطفال غزة الأكثر عرضة لخطر مخلفات الحرب

  • تأكيد أردني قطري على ضرورة الالتزام بوقف النار في غزة

