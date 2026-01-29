الحرب على غزة | استشهاد 4 فلسطينيين و11 دولة تطالب بفتح المعابر

تقارير عربية
غزة

التحديثات الحية
29 يناير 2026   |  آخر تحديث: 17:52 (توقيت القدس)
+ الخط -

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل سكنية في قطاع غزة، ما يعمّق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع في ظل البرد الشديد وعدم دخول مستلزمات الإيواء، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، رغم دخول المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وقبيل منتصف ليل الأربعاء-الخميس، نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في مدينة رفح، جنوبي القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال الرصاص باتجاه مناطق في شرق مدينة خانيونس.

والأربعاء، جدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

تأكيده أن حكومته ملتزمة تجريد حركة حماس وقطاع غزة من السلاح، دون التطرق إلى فتح معبر رفح، الذي يمثل أحد التزامات اتفاق وقف إطلاق النار. وقال نتنياهو خلال مشاركته في جنازة الأسير الإسرائيلي ران غويلي، الذي لطالما استخدمه ذريعة لعدم تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة: "لم تنتهِ القصة بعد، نحن نلتزم نزع سلاح حماس ونزع سلاح قطاع غزة، هذا وعد". إلى ذلك، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، إنه منذ وقف إطلاق النار في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 500 فلسطيني، واستمر الدمار.

من جانبها، أكدت حركة حماس، الأربعاء، أنّها جاهزة لنقل كامل للحكم في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية، مشدّدة على ضرورة إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ودون "عوائق إسرائيلية". وقال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم: "هناك بروتوكولات جُهزت، ملفات أُتمت، ولجان تشرف على عملية التسليم، بحيث نكون أمام عملية تسليم كاملة للحكم في قطاع غزّة إلى هذه اللجنة الوطنية".

وتواصل تل أبيب خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين. وتنص المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 بنداً على نزع سلاح حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة كلفتها بنحو 70 مليار دولار. وتشمل الاستحقاقات المنتظرة لوقف إطلاق النار إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين غزة ومصر، وتنفيذ انسحاب إسرائيلي إضافي داخل القطاع غزة، للتمكن من إطلاق عملية إعادة الإعمار.

كل التطورات في قطاع غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول:

05:51 pm

غزة
استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي

أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

05:37 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
الصليب الأحمر: إسرائيل تعيد 15 جثماناً لفلسطينيين إلى القطاع

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت نقل 15 جثماناً لفلسطينيين إلى غزة. وقالت اللجنة في بيان "سهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم إعادة 15 فلسطينياً متوفين إلى غزة ... ويُشكّل ذلك استكمالا لعملية استمرت عدة أشهر، أعادت لمّ شمل العائلات وساعدت في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

02:17 pm

الأناضول

avata
الأناضول
الاحتلال يقبل تقديرات وزارة الصحة في غزة حول حصيلة الإبادة

قبل الجيش الإسرائيلي، للمرة الأولى، تقديرات وزارة الصحة في قطاع غزة التي تُشير إلى استشهاد 70 ألف فلسطيني خلال الحرب. وقالت صحيفة "هآرتس" الخميس: "قبل الجيش الإسرائيلي تقديرات وزارة الصحة في غزة، التي تُفيد بمقتل نحو 70 ألف فلسطيني خلال حرب غزة".

وأشار جيش الاحتلال إلى أن هذا العدد "لا يشمل المفقودين الذين يُحتمل أن يكونوا دفنوا تحت الأنقاض"، وفق المصدر نفسه.

02:16 pm

شهيد ثان برصاص الاحتلال في خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع شهيد ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، منذ صباح اليوم.

12:01 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48.
حيفا
"كان": مغادرة السكان عبر معبر رفح لن تكون إلا بموافقة ثلاثية

أفاد مسؤولون في مكتب منسّق أعمال حكومة الاحتلال، بأن قضية معبر رفح قد حُسمت مع مصر. وبحسب التفاصيل التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلي (كان)، فإن خروج سكان من غزة عبر المعبر، لن يُسمح به إلا بموافقة ثلاثية، إسرائيلية ومصرية ودولية.

12:00 pm

الأناضول

avata
الأناضول
طبيبة فلسطينية: التجويع يزرع صدمة نفسية ستمتد لأربعة أجيال

تحذّر الطبيبة الفلسطينية المختصة بالصحة النفسية، سماح جبر، من أن سياسات التجويع الممنهج وحرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتهما إسرائيل في قطاع غزة، لا تخلّف دماراً آنياً فحسب، بل تزرع صدمة نفسية عميقة قد تمتد آثارها لأجيال متعاقبة. وتوضح جبر لـ"الأناضول"، أن الأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن هذه الممارسات قد لا تنتهي بانتهاء الحرب، بل يُرجّح أن تستمر لثلاثة أو حتى أربعة أجيال قادمة، لتتحول إلى "جرحٍ غائر" في الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني. لمزيد من التفاصيل: 

التجويع في غزة يترك آثارا نفسية، خانيونس، 7 نوفمبر 2025 (Getty)
صحة
التحديثات الحية

طبيبة: "التجويع" في غزة يزرع صدمة نفسية ستمتد لأربعة أجيال

11:59 am

شهيد برصاص الاحتلال شرق خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد أحمد رمزي سعيد بربخ (32 عامًا) برصاص الاحتلال في حي الشيخ ناصر شرق خانيونس.

10:52 am

الأناضول

avata
الأناضول
خلاف إسرائيلي مصري حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن هناك خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح المتوقع فتحه في الاتجاهين الأحد. وتحدثت هيئة البث، في تقرير لها أنه "برزت خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين يومياً عبر معبر رفح المتوقع فتحه الأحد".

وأضافت هيئة البث أن "إسرائيل تريد أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين، لكن المصريين يصرون على نسبة متساوية، ويخشون من محاولة هادئة لتشجيع الهجرة من غزة". وتابعت الهيئة الرسمية، بأن محاولات تجري منذ ساعات لحل هذه الخلافات بين القاهرة وتل أبيب.

ووفق هيئة البث ووسائل إعلام عبرية أخرى، يتوقع فتح المعبر الأحد، ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المعبر سيُفتتح الخميس، أما صحيفة "جيروزاليم بوست"، فأفادت بأنه سيفتح الخميس أو الأحد.

10:50 am

الأناضول

avata
الأناضول
11 دولة غربية تطالب إسرائيل بفتح المعابر مع غزة

طالبت 9 دول أوروبية وكندا واليابان، الحكومة الإسرائيلية بفتح جميع المعابر مع قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما يتماشى مع القانون الدولي، فضلاً عن وقف جميع عمليات الهدم في الضفة الغربية. جاء ذلك في بيان صادر عن وزراء خارجية دول بلجيكا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة واليابان وكندا، نشره موقع الحكومة البريطانية.

10:49 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48.
حيفا
مسؤولون إسرائيليون: أسئلة كثيرة مفتوحة بشأن غزة وحماس

يستعدّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، لكن حتى في هذه المرحلة ما زالت هناك حالة من عدم الوضوح بشأن الطريقة التي سيطالبه المستوى السياسي بالعمل بها من أجل تطبيق التفاهمات. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، عن مصادر أمنية، ادّعاءها أنه رغم تحديد الاتفاق اتجاهاً عاماً، لا يزال يترك عدة أسئلة مفتوحة، وعلى رأسها مسألة نزع سلاح حماس، وحجم انسحاب إسرائيل من القطاع، وآليات الرقابة على المساعدات وإعادة الإعمار، والعلاقة "الإشكالية" بين إعادة إعمار مدنية متسارعة واستمرار حكم حماس الفعلي في القطاع. لمزيد من التفاصيل: 

عائلات فلسطينية في مخيم جباليا 28 يناير 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

مسؤولون إسرائيليون: أسئلة كثيرة مفتوحة بشأن غزة وحماس

12:13 AM
أكثر من 500 شهيد منذ وقف إطلاق النار في غزة

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، إنه منذ وقف إطلاق النار في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 500 فلسطيني واستمر الدمار.

مزيد من التفاصيل هنا..

رياض منصور يتحدث خلال اجتماع ناقش القضية الفلسطينية بمجلس الأمن ، 25 مارس 2024 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 500 شهيد في غزة منذ وقف إطلاق النار

12:08 am

جيش الاحتلال ينسف منازل في رفح

نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في رفح، جنوبي قطاع غزة.

12:02 AM
أبرز تطورات أمس الأربعاء
  • نتنياهو: وافقنا على فتح معبر رفح على نحوٍ محدود ونحن المسؤولون أمنياً عنه
  • الحكومة الفلسطينية تحذر من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار
  • "يونيسف": 90% من المدارس تضررت أو تعرضت للتدمير في غزة
  • مسؤولون أمنيون إسرائيليون: لا أحد يعرف كيف سيُنزع سلاح حماس
  • بلدية غزة: المدينة تواجه أزمة مياه غير مسبوقة
  • حماس: جاهزون لتسليم كامل للحكم في غزة ونطالب بفتح معبر رفح
  • مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 500 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في غزة
دلالات
المساهمون
نايف زيداني
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
