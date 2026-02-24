الحرب على غزة | شهيدان شمالاً والاحتلال يصعّد لهجته بشأن سلاح حماس

يحاول جرحى فلسطينيون على أسرة العلاج في مستشفى الشيخ زويد بمدينة العريش المصرية، قادمون من قطاع غزة التمسك بخيط أمل جديد، بعد شهور طويلة من الألم خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية، مترقبين رحلة شفاء تعيد لهم جزءا من حياتهم.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق متجدد لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد تعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة ومدينة بيت لاهيا شمالي القطاع لقصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق دبابات الاحتلال الرصاص الثقيل باتجاه المناطق الشمالية من مدينة رفح جنوبي القطاع. وفي بلدة جباليا شمالي القطاع، أفادت مصادر طبية بإصابة طفلة بشظايا جراء انفجار قنبلة أطلقتها مسيّرة إسرائيلية، في وقت استمر فيه إطلاق النار من الآليات العسكرية المتمركزة في المنطقة.
في المقابل، اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الاحتلال بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ولا بتعهداته المتعلقة بالمرحلتين الأولى والثانية منه. كما دان المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات صحافية، التلويح الإسرائيلي بالعودة إلى القتال، مشيراً إلى أنه يعكس "استهتاراً" بترتيبات "مجلس السلام" الرامية إلى إنهاء الحرب، ومحمّلاً الاحتلال مسؤولية أي تصعيد محتمل. وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قد صعّد من لهجته، مؤكداً أنّ تل أبيب لم تتراجع عن هدف "تدمير حماس"، لكنها تمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة "ليفعل الأمر بطريقته".
وأضاف سموتريتش، في حديث إلى هيئة البث الرسمية، أنّ الأيام القليلة المقبلة قد تشهد توجيه "إنذار نهائي" إلى الحركة لتفكيك بنيتها ونزع سلاحها بالكامل في قطاع غزة، من دون أن يوضح طبيعة هذا الإنذار أو آلياته. وأشار إلى أنه في حال عدم استجابة الحركة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحصل، بحسب تقديره، على "شرعية دولية ودعم أميركي" للتحرك عسكرياً، لافتاً إلى أن المؤسسة العسكرية تعد خططاً في هذا السياق وتخضعها لنقاشات سياسية بهدف تطويرها.
على الصعيد السياسي، أكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شددا، خلال لقائهما في جدة، على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الحرب في غزة، والعمل على تثبيته. كما بحث الجانبان سبل تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وأكدا أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والإسراع في إطلاق عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن مناقشات داخل مجلس السلام بشأن إنشاء عملة رقمية مشفرة ومستقرة في قطاع غزة، في إطار جهود إعادة تشكيل اقتصاد القطاع المدمر. في المقابل، حذر مرصد حقوقي من توظيف هذه الخطوة باعتبارها أسلحة إبادة جماعية صامتة. وتأتي هذه المناقشات في ظل أزمة سيولة حادة يعاني منها القطاع، نتيجة استمرار إسرائيل في منع إدخال العملات الورقية منذ اندلاع حرب الإبادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
طالب نائب بالكونغرس حزبه الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، بالكشف الكامل عن نتائج تقرير داخلي سري، نشر بعض تفاصيله موقع أكسيوس، وخلص إلى أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لانتخابات الرئاسة السابقة خسرت جزءا كبيرا من تأييدها بسبب نهج إدارة بايدن في التعامل مع حرب غزة.
قدّمت منظّمة أطباء بلا حدود التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، تطالب فيه بالتحقيق في ست حالات أطلق فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على منشآت ومركبات تابعة للمنظمة، ما أدى إلى استشهاد سبعة من العاملين وأفراد عائلاتهم. وعلى الرغم من أن جميع الجرائم وقعت في غزة قبل أكثر من عامين، ورغم توجهات عديدة للنيابة العسكرية، لم تتلقَّ المنظمة أي إشارة إلى وجود تحقيق في الأمر. وفي الآونة الأخيرة، قررت إسرائيل عدم السماح للمنظمة بمواصلة عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
زعمت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان)، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس أجرت تغييراً استراتيجياً في طرق التهريب إلى داخل قطاع غزة، معتمدة على عمليات تهريب تقوم على استغلال التيارات البحرية الطبيعية في فصل الشتاء، وذلك بالتعاون مع خلايا في شبه جزيرة سيناء.
