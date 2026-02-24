الحرب على غزة | شهيدان شمالاً والاحتلال يصعّد لهجته بشأن سلاح حماس

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
24 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 19:26 (توقيت القدس)
+ الخط -

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق متجدد لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد تعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة ومدينة بيت لاهيا شمالي القطاع لقصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق دبابات الاحتلال الرصاص الثقيل باتجاه المناطق الشمالية من مدينة رفح جنوبي القطاع. وفي بلدة جباليا شمالي القطاع، أفادت مصادر طبية بإصابة طفلة بشظايا جراء انفجار قنبلة أطلقتها مسيّرة إسرائيلية، في وقت استمر فيه إطلاق النار من الآليات العسكرية المتمركزة في المنطقة.

في المقابل، اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الاحتلال بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ولا بتعهداته المتعلقة بالمرحلتين الأولى والثانية منه. كما دان المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات صحافية، التلويح الإسرائيلي بالعودة إلى القتال، مشيراً إلى أنه يعكس "استهتاراً" بترتيبات "مجلس السلام" الرامية إلى إنهاء الحرب، ومحمّلاً الاحتلال مسؤولية أي تصعيد محتمل. وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قد صعّد من لهجته، مؤكداً أنّ تل أبيب لم تتراجع عن هدف "تدمير حماس"، لكنها تمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة "ليفعل الأمر بطريقته".

وأضاف سموتريتش، في حديث إلى هيئة البث الرسمية، أنّ الأيام القليلة المقبلة قد تشهد توجيه "إنذار نهائي" إلى الحركة لتفكيك بنيتها ونزع سلاحها بالكامل في قطاع غزة، من دون أن يوضح طبيعة هذا الإنذار أو آلياته. وأشار إلى أنه في حال عدم استجابة الحركة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحصل، بحسب تقديره، على "شرعية دولية ودعم أميركي" للتحرك عسكرياً، لافتاً إلى أن المؤسسة العسكرية تعد خططاً في هذا السياق وتخضعها لنقاشات سياسية بهدف تطويرها.

على الصعيد السياسي، أكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شددا، خلال لقائهما في جدة، على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الحرب في غزة، والعمل على تثبيته. كما بحث الجانبان سبل تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وأكدا أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والإسراع في إطلاق عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات حرب غزة أولا بأول..

7:24 PM
رحلة علاج فلسطينيين من غزة تبدأ في مصر... ألم وأمل

يحاول جرحى فلسطينيون على أسرة العلاج في مستشفى الشيخ زويد بمدينة العريش المصرية، قادمون من قطاع غزة التمسك بخيط أمل جديد، بعد شهور طويلة من الألم خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية، مترقبين رحلة شفاء تعيد لهم جزءا من حياتهم.

التفاصيل في هذا الرابط

فلسطينيون يتلقون العلاج في مصر، شمال سيناء، 23 فبراير 2026 (Getty)
صحة
التحديثات الحية

رحلة علاج فلسطينيين من غزة تبدأ في مصر... ألم وأمل

6:21 PM
مخاوف من عملة رقمية بالدولار في غزة

كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن مناقشات داخل مجلس السلام بشأن إنشاء عملة رقمية مشفرة ومستقرة في قطاع غزة، في إطار جهود إعادة تشكيل اقتصاد القطاع المدمر. في المقابل، حذر مرصد حقوقي من توظيف هذه الخطوة باعتبارها أسلحة إبادة جماعية صامتة. وتأتي هذه المناقشات في ظل أزمة سيولة حادة يعاني منها القطاع، نتيجة استمرار إسرائيل في منع إدخال العملات الورقية منذ اندلاع حرب الإبادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

التفاصيل في هذا الرابط

يشكّل الحصول على نقود تحدياً لسكان غزة، 6 فبراير 2024 (عابد زقوت/الأناضول)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

مخاوف من عملة رقمية بالدولار في غزة

02:53 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
قصف مدفعي شمال شرقي مخيم البريج

يستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شمال شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

12:58 PM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
نائب يطلب نشر تقرير عن دور غزة في خسارة هاريس

طالب نائب بالكونغرس حزبه الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، بالكشف الكامل عن نتائج تقرير داخلي سري، نشر بعض تفاصيله موقع أكسيوس، وخلص إلى أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لانتخابات الرئاسة السابقة خسرت جزءا كبيرا من تأييدها بسبب نهج إدارة بايدن في التعامل مع حرب غزة.

التفاصيل عبر الرابط:

هاريس وبايدن خلال حفل تنصيب ترامب في واشنطن، 20 يناير 2025 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

نائب ديمقراطي يطالب بنشر تقرير سرّي تناول دور حرب غزة في خسارة هاريس

12:48 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إجلاء مرضى وجرحى عبر معبر رفح

غادرت مجموعة جديدة من المرضى والجرحى الفلسطينيين، الاثنين، قطاع غزة تمهيداً لإجلائها عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج في الخارج، وذلك بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، وتجمع المرضى ومرافقوهم في المستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع، قبل انطلاقهم باتجاه معبر رفح.

إجلاء دفعة جديدة من المرضى والجرحى عبر معبر رفح لتلقي العلاج
12:41 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
"سرايا القدس" تنعى عدداً من قادتها

نعت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، عدداً من قادتها العسكريين الذين استشهدوا خلال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وعددّت "سرايا القدس" أسماء نحو أربعين من قادتها الميدانيين مع ذكر المناصب أو المهام التي تولوها.

12:40 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
شهيدان في قصف على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

أفاد مراسل "العربي الجديد" بوقوع شهيدين في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

 

11:29 am

الأناضول

avata
الأناضول
أمطار غزة تغرق خيام النازحين.. أول منخفض جوي في رمضان

أغرقت مياه الأمطار، فجر الثلاثاء، خيام نازحين فلسطينيين بمناطق متفرقة من قطاع غزة، في أول منخفض جوي يؤثر على القطاع منذ بدء شهر رمضان، ما فاقم المأساة الإنسانية التي يعيشونها في ظل تقييد إسرائيل إدخال مقومات الإيواء. وتأثر القطاع منذ مساء الاثنين بمنخفض جوي ترافق مع أمطار وانخفاض درجات الحرارة، وسط توقعات بانحساره مساء الثلاثاء، وفق ما أفاد به الراصد الجوي ليث العلامي، في منشور على صفحته بمنصة "فيسبوك". 

التفاصيل عبر الرابط: 

معاناة مضاعفة في غزة تحت الأمطار، خانيونس، 24 فبراير 2026 (بشار طالب/فرانس برس)
بيئة
التحديثات الحية

أمطار غزة تغرق خيام النازحين.. أول منخفض جوي في رمضان

11:28 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
إسرائيل تتجاهل توجهات استهداف طواقم طبية وسط "أجواء حصانة"

قدّمت منظّمة أطباء بلا حدود التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، تطالب فيه بالتحقيق في ست حالات أطلق فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على منشآت ومركبات تابعة للمنظمة، ما أدى إلى استشهاد سبعة من العاملين وأفراد عائلاتهم. وعلى الرغم من أن جميع الجرائم وقعت في غزة قبل أكثر من عامين، ورغم توجهات عديدة للنيابة العسكرية، لم تتلقَّ المنظمة أي إشارة إلى وجود تحقيق في الأمر. وفي الآونة الأخيرة، قررت إسرائيل عدم السماح للمنظمة بمواصلة عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل عبر الرابط: 

أمام مقر أطباء بلا حدود في مدينة غزة - 11 يناير 2026 (عمر القطّاع/ فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

إسرائيل تتجاهل توجهات استهداف طواقم طبية في غزة وسط "أجواء حصانة"

11:23 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي يجتمعون مع ملادينوف

اجتمع كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل مع مدير مجلس السلام، وذلك بعد تبنيهم المتردد والمثير للجدل لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأمين وإعادة إعمار قطاع غزة.

واجتمع نيكولاي ملادينوف، وهو سياسي بلغاري سابق ودبلوماسي في الأمم المتحدة، اختاره الرئيس ترامب لإدارة مجلس السلام، مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة. 

وقالت كالاس قبيل الاجتماع: "نريد أن نكون جزءاً من عملية السلام في غزة وأن نساهم بما لدينا". وأضافت أنه بعد ذلك، أطلع ملادينوف الدبلوماسيين على الوضع الإنساني في غزة وأنشطة واستراتيجية مجلس السلام، والتي تضمنت وجوداً للاتحاد الأوروبي في جهود تحقيق الاستقرار والجهود الإنسانية.

وتابعت كالاس: "كان من الجيد أن نسمع من ملادينوف أنهم يحاولون حقًا الآن تحسين الوضع، وأنه يرى ذلك بنفس الطريقة، وأنهم في الواقع يحتاجون أيضاً إلى مساهمتنا هناك".

10:17 AM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
"كان": حماس تغيّر تكتيكات التهريب من البر إلى البحر

زعمت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان)، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس أجرت تغييراً استراتيجياً في طرق التهريب إلى داخل قطاع غزة، معتمدة على عمليات تهريب تقوم على استغلال التيارات البحرية الطبيعية في فصل الشتاء، وذلك بالتعاون مع خلايا في شبه جزيرة سيناء.

التفاصيل عبر الرابط: 

مشهد عام من شاطئ غزة وفي الخلف خيام ومبان مدمرة، 9 يناير 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

"كان" الإسرائيلية: حماس تغيّر تكتيكات التهريب من البر إلى البحر

07:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعي يستهدف حي التفاح

قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي مدينة غزة.

07:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
حصار "أونروا"... تقلص الخدمات يضاعف معاناة أهالي غزة

يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول آلاف الشاحنات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، المتوقفة على معابر قطاع غزة منذ مارس/ آذار 2025، وتضم مواد غذائية تكفي القطاع ثلاثة أشهر، مع مئات آلاف الخيام والأغطية، وكميات كبيرة من الأدوية، ما جعل الوكالة الأممية تغيب عن ممارسة أدوارها في التعليم والإغاثة والعلاج، ورغم تأكيدات الوكالة استمرار عملها في غزة، إلا أن الواقع على الأرض يظهر تراجعاً كبيراً في مستوى خدماتها.

التفاصيل عبر الرابط: 

وقفة احتجاجية أمام مقر أونروا بمدينة غزة، 10 فبراير 2026 (خميس الريفي/الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

حصار "أونروا"... تقلص الخدمات يضاعف معاناة أهالي غزة

06:56 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رفح
إطلاق نار من آليات الاحتلال باتجاه مناطق عدة في مدينة رفح

أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، نيرانها باتجاه مناطق عدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
 

06:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
خانيونس (قطاع غزة)
مياه الأمطار تغمر عدداً من خيام النازحين في مواصي خانيونس 

غمرت مياه الأمطار، فجر اليوم الثلاثاء، عدداً من خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
 

03:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة

أفادت مصادر محلية باستهداف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المناطق الشرقية من مدينة غزة.
 

دلالات
المساهمون
بيروت حمود
محمد البديوي
نايف زيداني
أسوشييتد برس
الأناضول
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

طهران قبل مفاوضات جنيف: تهديد بـ"حرب مكلفة" ورهان على الدبلوماسية

أفراد من الجيش الباكستاني قرب الحدود مع أفغانستان، 16 سبتمبر 2020 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مواجهات عنيفة بين القوات الأفغانية والباكستانية على الحدود

خلال تظاهرات مناهضة للجمهورية الإسلامية في إحدى جامعات إيران، 23 فبراير 2026 (إكس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

مواجهات طلابية في إيران لليوم الرابع والقضاء يدخل على الخط