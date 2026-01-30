الحرب على غزة | شهيدان بمخيم المغازي وإسرائيل تعلن موعد فتح معبر رفح

30 يناير 2026   |  آخر تحديث: 14:29 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات النسف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع من جراء البرد الشديد وعدم دخول مستلزمات الإيواء، فضلاً عن استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، رغم دخول المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وفجّر جيش الاحتلال ليل الخميس - الجمعة منازل سكنية في مدينة رفح، جنوبي القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف قرب محور "موراج"، شمالي رفح، بالتزامن مع إطلاق كثيف للرصاص باتجاه مناطق شرق مدينة خانيونس، كما فتحت قوات الاحتلال نيرانها شرقي مدينة غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبينما يستعدّ جيش الاحتلال لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ما زالت هناك حالة من عدم الوضوح بشأن الطريقة التي سيطالبه المستوى السياسي بالعمل بها من أجل تطبيق التفاهمات. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، أمس الخميس، عن مصادر أمنية ادّعاءها أنه رغم تحديد الاتفاق اتجاهاً عاماً، لا يزال يترك عدة أسئلة مفتوحة، وعلى رأسها مسألة نزع سلاح حماس، وحجم انسحاب إسرائيل من القطاع، وآليات الرقابة على المساعدات وإعادة الإعمار، والعلاقة "الإشكالية" بين إعادة إعمار مدنية متسارعة واستمرار حكم حماس الفعلي في القطاع.

من جهته، ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن حركة حماس ساعدت في إعادة جثث المحتجزين الإسرائيليين، وقال في أول اجتماع لحكومته في عام 2026 إن حماس "كان لها دور كبير في إعادة جثث الرهائن وسوف يتخلون عن أسلحتهم". وأضاف ترامب "الكثير من الناس قالوا إنهم لن ينزعوا سلاحهم أبداً. يبدو أنهم سينزعون سلاحهم. وقد ساعدونا بالفعل في البحث عن تلك الجثث".

في المقابل، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن "السلاح شأن داخلي فلسطيني، ويجب أن يُناقش عبر الحوار الوطني والتوافقات السياسية والميدانية الفلسطينية الداخلية، بما يتصل بأشكال النضال في المرحلة المقبلة، ودور كل ساحة من ساحات الفعل النضالي". وقال قاسم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "استمرار حديث الاحتلال عن نزع السلاح يهدف أساساً إلى التغطية على جريمة السلاح الإسرائيلي"، مؤكداً أن "السلاح المجرم والمنفلت هو السلاح الإسرائيلي المدعوم أميركياً، الذي استُخدم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودمّر القطاع بالكامل بالآليات العسكرية الإسرائيلية الأميركية، وحاصر غزة وجوّع أهلها على مدار عامين".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

02:16 pm

فرانس برس

الصليب الأحمر: على دول العالم تكثيف جهودها لتحسين الأوضاع

أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، على ضرورة أن تكثف دول العالم جهودها للتخفيف من معاناة أهالي غزة، والبناء على الزخم الذي حققته المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. وقالت سبولياريتش في بيان "يتعين على الدول استغلال الزخم الذي حققته المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس والتحرك بشكل عاجل لتحسين الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة".

01:32 pm

العربي الجديد

القدس المحتلة
إسرائيل تعلن فتح معبر رفح الأحد

أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية فتح معبر رفح يوم الأحد في كلا الاتجاهين، لحركة محدودة للأشخاص.

12:34 pm

العربي الجديد

غزة
حماس تندد بقصف الاحتلال مخيم المغازي وتطالب بفتح معبر رفح

قالت حركة حماس، في بيان، اليوم الجمعة، إن استمرار قصف الاحتلال لمختلف مناطق قطاع غزة وعمليات النسف التي تتم في بعض المناطق من القطاع، وآخرها قصفه اليوم شرقي مخيم المغازي، يُشكّل إرهاباً وتصعيداً خطيراً، ويعكس استهتار الاحتلال الفاضح باتفاق وقف إطلاق النار، وإصراره على التنصّل من التزاماته واستحقاقاته.

وجددت الحركة مطالبتها الوسطاء والدول الضامنة اتفاقَ وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتهم، و"الضغط الجاد لوقف العدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وتمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة الذي دمّره الاحتلال".

09:42 am

رويترز

سفير أميركا لدى إسرائيل عرقل رسائل لإدارته بشأن الوضع في غزة

قالت وكالة "رويترز" في تقرير، اليوم الجمعة، إن السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل جاك ليو عرقل رسائل من موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أوائل عام 2024، حذرت مسؤولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن من أن شمال غزة مهدد بالتحول إلى "أرض خراب كارثية" مع نقص حاد في الغذاء والمساعدات الطبية. وبحسب الوكالة، فإن الرسالة الداخلية سردت تفاصيل مروعة عن مشاهد رصدها موظفو الأمم المتحدة الذين زاروا المنطقة في مهمة إنسانية لتقصي الحقائق على مرحلتين في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء حرب الإبادة على غزة.

التفاصيل عبر الرابط: 

فلسطينيون بين أنقاض المباني المدمرة في جباليا، 6 يناير 2026 (رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

سفير أميركا لدى إسرائيل عرقل رسائل حذرت من "أرض خراب كارثية" في غزة

09:25 am

الأناضول

إصابات من جراء قصف خيمة في مواصي خانيونس

أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف خيمة لنازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

08:35 am

العربي الجديد

غزة
جيش الاحتلال يعلن استهداف 8 مقاومين في رفح وقتل 3 منهم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد خروج ثمانية مقاومين من أحد الأنفاق شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، مشيراً إلى قتل ثلاثة منهم وملاحقة الآخرين.

08:19 am

أحمد أبو قمر

ـ
غزة
رزق على أرصفة غزة... صغار الباعة في مواجهة انهيار الدخل

في شوارع غزة وأسواقها الشعبية، لم تعد البسطات مجرد مساحات لعرض السلع، بل تحولت إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات التي دفعتها الظروف الاقتصادية القاسية إلى الاحتماء بالأرصفة بحثاً عن لقمة العيش.

التفاصيل عبر الرابط: 

بسطات في السوق الشعبي بمخيم النصيرات، 29 أكتوبر 2025 (حسن جيدي/الأناضول)
اقتصاد الناس
التحديثات الحية

رزق على أرصفة غزة... صغار الباعة في مواجهة انهيار الدخل

8:17 AM
شهيدان في قصف على مخيم المغازي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع شهيدين من جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعاً للمواطنين فجر اليوم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

08:15 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يستهدف مقاومين إثر خروجهم من نفق في رفح

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال استهدف عدداً من المقاومين بعد خروجهم من نفق في رفح جنوبي قطاع غزة.

06:17 am

العربي الجديد

غزة
مستشفى حمد... عودة تُحيي آمال آلاف المصابين في غزة

يشكل استئناف مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الاصطناعية عمله في شمال قطاع غزة جسرَ أمان لآلاف المرضى والمصابين، وقراراً إنسانياً في ظروف استثنائية، بعدما بلغت قيمة أضراره نحو 4.5 ملايين دولار.
وعاد الأمل إلى آلاف المرضى والمصابين في قطاع غزة ممّن فقدوا حقهم في السمع والحركة والاندماج في المجتمع، عقب استئناف مستشفى الشيخ حمد بن خليفة للتأهيل والأطراف الاصطناعية، المموّل من صندوق قطر للتنمية، العمل من جديد بمقرّه الرئيسي في شمال القطاع، وذلك بعد توقف قسري فرضه هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقد شكّلت العودة أواخر العام 2025 بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومُصابي الحرب وعائلاتهم بارقة أمل بتجدّد حقيقي للحياة.

التفاصيل عبر الرابط:

أمل جديد داخل مستشفى الشيخ حمد، غزة، 16 نوفمبر 2025 (بشار طالب/فرانس برس)
صحة
التحديثات الحية

مستشفى حمد... عودة تُحيي آمال آلاف المصابين في غزة

05:42 am

العربي الجديد

غزة
الصحة الفلسطينية تناقش إعادة إعمار مستشفيات حكومية في غزة

ترأس وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، مساء الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة ثلاثة مشاريع مهمة ضمن جهود إعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة، تشمل إعادة إعمار ثلاثة مستشفيات حكومية رئيسية في المحافظات الجنوبية، من بينها مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وجرى الاجتماع بحضور لجنة فنية مختصة من وزارة الصحة، وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار التنسيق الفني ووضع التصورات الأولية لخطوات الإعمار العاجل، ودعم استمرارية تقديم الخدمات الصحية في قطاع غزة.

2:40 AM

ابتسام عازم

نيويورك
غوتيريس: منخرطون في دعم غزة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس العام الحالي بأنه مليء بالفوضى والمفاجآت المتواصلة، محذراً من وجود العديد من العوامل "المزعزعة للاستقرار"، ومشيراً إلى أن الأفعال المتهورة سياسياً قد تؤدي إلى ردات فعل خطيرة يصعب التنبؤ بها، "إذ تتضاعف بفعل الانقسامات الجيوسياسية وتتفاقم بسبب وباء الإفلات من العقاب". وجاءت تصريحات غوتيريس خلال مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.

التفاصيل عبر الرابط:

غوتيريس متحدثاً لوسائل الإعلام في مقر المفوضية الأوروبية، مارس 2024 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

غوتيريس لـ"العربي الجديد": نطالب بمساءلة إسرائيل عن قتل موظفي أونروا

02:35 am

العربي الجديد

غزة
غارتان شرقي غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين شرقي مدينة غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

02:27 am

العربي الجديد

غزة
دبابات الاحتلال تطلق النار شمال غربي رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النيران بكثافة شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

1:36 AM
أبرز تطورات غزة أمس الخميس | 29 يناير

  • أكثر من 500 شهيد منذ وقف إطلاق النار في غزة

  • 11 دولة غربية تطالب إسرائيل بفتح المعابر مع غزة

  • خلاف إسرائيلي مصري حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح

  • طبيبة فلسطينية: التجويع في غزة يزرع صدمة نفسية ستمتد لأربعة أجيال

  • الاحتلال يقبل تقديرات وزارة الصحة في غزة حول حصيلة الإبادة

  • استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي

05:50 am

العربي الجديد

غزة
شهيد وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي

نقلت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الجمعة، عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، ارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين من جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعاً للسكان في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

