الحرب على غزة | شهيدان بقصف إسرائيلي تزامنا مع فتح معبر رفح تجريبياً

غزة

التحديثات الحية
01 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 13:49 (توقيت القدس)
بعد يوم دامٍ سقط فيه أكثر من 30 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية عنيفة على القطاع المحاصر، أطلقت زوارق جيش الاحتلال النار بكثافة في اتجاه سواحل مدينة غزة في وقت مبكر ليل السبت - الأحد. وأدت غارات جوية إسرائيلية منذ فجر السبت على أنحاء مختلفة من قطاع غزة إلى استشهاد 32 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وفق الدفاع المدني. ولقيت الغارات التي تأتي عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح بين غزة ومصر أمام الأفراد بشكل محدود ومقيّد، تنديدًا من مصر وقطر اللتين شاركتا مع الولايات المتحدة في جهود الوساطة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس السبت: "انتهت قبل قليل طواقمنا من عملية انتشال الشهداء من تحت أنقاض مركز شرطة الشيخ رضوان بمدينة غزة، وبذلك ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 32 شهيدًا، جلّهم من الأطفال والنساء".

وقالت فصائل فلسطينية، السبت، إن "التصعيد العدواني الخطير للاحتلال" محاولة مكشوفة لضرب الجهود والمساعي الجارية لتمتين وقف إطلاق النار. جاء ذلك في بيان للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (تضم معظم الفصائل الفلسطينية)، نشرته حركة حماس عبر منصاتها الرقمية.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

01:44 pm

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
شعث يدعو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين

وصف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث اليوم الأحد، ما شهده القطاع من خسائر في الأرواح خلال الأيام الماضية بـ"المؤلم والمفجع"، داعياً إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. جاءت تصريحات شعث في منشور على منصة إكس بعد يوم دامٍ في قطاع غزة، جراء التصعيد الإسرائيلي، إذ استشهد أمس السبت 31 فلسطينياً في سلسلة غارات إسرائيلية دامية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع، وزعم جيش الاحتلال أن الغارات كانت "رداً على انتهاك حماس لوقف إطلاق النار" لكن الحركة نفت ذلك وحمّلت الاحتلال المسؤولية عنها.

التفاصيل عبر الرابط:

علي شعث خلال لقاء في القاهرة، 19 يناير 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية

شعث يدعو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة

01:05 pm

غزة
حماس: فتح معبر رفح استحقاق للشعب الفلسطيني

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن الإعلان عن فتح معبر رفح اليوم الأحد استحقاق للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والأصل كان أن يفتح في بداية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم في فيديو عممه على الصحافيين ونشره على حساباته في وسائل التواصل إلى أنّ "الاحتلال أخر فتح المعبر وربطه تعسفياً بتسليم جثمان أخر جندي إسرائيلي في غزة"، موضحاً أنّ "من حق شعبنا الدخول والخروج  بحرية تامة وهذا الاستحقاق مكفول بالقوانين والقرارات الدولية". ولفت إلى أنّ أي إعاقات يضعها الاحتلال أو اشتراطات سواء للقادمين أو المسافرين سيكون انتهاك لوقف اطلاق النار والقوانين، داعياً الوسطاء والدول الضامنة إلى إدامة مراقبة سلوك الاحتلال على معبر رفح حتى لا نكون أمام تشكيل الحصار بطريقة أخرى.

01:03 pm

غزة
شهيد بقصف إسرائيلي على رفح

أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد فلسطيني بقصف من طائرة إسرائيلية مسيّرة شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

09:00 am

غزة
فتح معبر رفح تجريبياً صباح اليوم

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن معبر رفح فُتح صباح اليوم الأحد لساعات محددة على أساس تجريبي، على أن يُفتح غدًا أمام حركة الأفراد في الاتجاهين.

08:42 am

غزة
شهيد وإصابات بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة.

07:22 am

غزة
إطلاق نار مكثف شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع في المنطقة.

7:12 AM
ترقب فتح معبر رفح اليوم

يترقب الفلسطينيون إعادة فتح معبر رفح اليوم في كلا الاتجاهين. وقد أكد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، علي شعث، بدء عمل المعبر اليوم بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة.

06:26 am

غزة
آليات الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

12:32 am

غزة
إطلاق نار مكثف شرقي غزة

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من زوارق الاحتلال باتجاه سواحل المدينة شمالي القطاع.

12:29 am

لندن
ارتفاع حصيلة غارات السبت إلى 32 شهيداً

قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن حصيلة غارات الاحتلال على القطاع ارتفعت إلى 32 شهيدا جلهم نساء وأطفال، وذلك بعد انتهاء طواقمه من عملية انتشال الشهداء من تحت أنقاض مركز شرطة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

12:27 am

غزة
أبرز تطورات أمس السبت
  • 32 شهيدا بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على غزة

  • حماس تدعو الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بوقف جرائمه

  • جاسبر جيفرز.. الحاكم بأمر ترامب عسكرياً في غزة

  • واشنطن قد تعلن تركيبة قوة الاستقرار الدولية في غزة

  • إسرائيل ترسّخ سياسة القصف وتمنع عودة الهدوء إلى غزة

  • وفاة 50% من مرضى الكلى في غزة بسبب الحصار

  • جيش الاحتلال يعلن اعتقال قيادي بـ"القسام" شرقي رفح

العربي الجديد
العربي الجديد
