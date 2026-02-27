الحرب على غزة | شهداء ومصابون في خانيونس ومخيم البريج

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
27 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 11:06 (توقيت القدس)
+ الخط -

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين ليل الخميس ــ الجمعة في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على نقطة شرطة في خانيونس ومحيط محطة أبو حجير شمال غربي مخيم البريج، في ظل تواصل خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وتسارعت وتيرة هدم ما تبقى من منازل الفلسطينيين الواقعة خلف "الخط الأصفر" أو على مقربة منه في قطاع غزة وتدميرها على يد القوات الإسرائيلية المتمركزة في تلك المناطق، سواء في شرق مدينة غزة أو في المناطق الجنوبية والشمالية من الخط. ولم يكتف جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام آلياته، إذ بات يعتمد على معدات وآليات إسرائيلية تابعة لمقاولين مدنيين ينفذون عمليات هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في القطاع وتدميرها.

إلى ذلك، عمد الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين إلى تقليص عدد شاحنات المواد الغذائية والتموينية إلى القطاع، في ظل حملة تحريضية شنتها وسائل إعلام إسرائيلية قبل ذلك، زاعمة سيطرة حركة حماس على هذه الشاحنات، في ادعاءات كاذبة ومتكررة. كما يُواجه المطبخ المركزي العالمي، أحد أكبر مقدمي الوجبات الغذائية للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، خطر التوقف خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل تراجع عدد الشاحنات المسموح بالوصول إليها وتقليصها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق آخر، أعلنت إدارة أسطول الصمود العالمي، الخميس، أن الأسطول يعتزم الإبحار مجدداً نحو قطاع غزة اعتباراً من 12 إبريل/ نيسان المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، حيث تلت ديلك تكوجاق البيان الصحافي نيابةً عن إدارة الأسطول. ويضم الأسطول الذي سيبحر من إسبانيا آلاف المشاركين من أكثر من 150 دولة وأكثر من 100 سفينة وقارب. وأوضحت تكوجاق أن الكارثة الإنسانية في غزة لم تعد مجرد أزمة، بل إبادة جماعية ممنهجة.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في قطاع غزة أولاً بأول..

11:04 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
شهيد برصاص الاحتلال في بيت لاهيا

استشهد المواطن حسام حسن أبو خوصة (43 عاما) من سكان منطقة العطاطرة في بيت لاهيا متأثرا بإصابته منذ ساعتين برصاص قوات الاحتلال.

09:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
داخلية غزة: طائرات الاحتلال استهدفت حاجزا للشرطة في البريج

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن طائرات الاحتلال استهدفت حاجزاً للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ما أدى لاستشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطرة.

05:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
استشهاد شرطي في البريج

أفادت وزارة الداخلية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت حاجزاً للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطرة.

04:55 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
5 شهداء على الأقل منذ الفجر

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد خمسة أشخاص على الأقل اليوم الجمعة بغارات إسرائيلية على القطاع. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن خمسة أشخاص على الأقل استشهدوا بغارات إسرائيلية منتصف الليل، ثلاثة منهم "في منطقة المسلخ جنوب غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة" فيما سجل استشهاد اثنين "على الاقل وإصابة بجروح خطيرة في غارة للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة".

04:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارة إسرائيلية على رفح

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 

01:31 am

الأناضول

avata
الأناضول
السعودية تدشن مطبخاً مركزياً في غزة

أعلنت السعودية، الخميس، تدشين مطبخ مركزي في قطاع غزة، لإنتاج أكثر من 24 ألف وجبة غذائية ساخنة يوميا. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دشن المطبخ المركزي في قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث.

ويستهدف المشروع إنتاج 24 ألف وجبة يوميا ابتداء من شهر رمضان، على أن يصل إجمالي الوجبات الموزعة إلى 3.6 ملايين وجبة، مخصصة للأسر النازحة والمتضررة في منطقتي دير البلح وسط القطاع، والقرارة جنوبه. وذكرت الوكالة السعودية أن المشروع يهدف إلى تشغيل الموارد المحلية داخل القطاع، وتوفير فرص عمل لنحو 40 عاملا وعاملة، بما يسهم في تحسين دخل الأسر المتضررة.

01:29 am

الأناضول

avata
الأناضول
لقاء سعودي فلسطيني يبحث الأوضاع في غزة

بحث نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، الخميس، مع وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها. جاء ذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، وفق بيان للخارجية السعودية.

 

01:34 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
تورك: إجراءات إسرائيل تهدف لإحداث تغيير ديمغرافي دائم

صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الخميس، بأن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، ومن بينها العمليات العسكرية التي تؤدي إلى النزوح، تهدف إلى إحداث "تغيير ديمغرافي دائم".

وقال فولكر تورك، في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف: "يبدو أن الإجراءات الإسرائيلية مجتمعة تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، ما يثير مخاوف من التطهير العرقي".

01:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
أبرز تطورات غزة يوم أمس الخميس
  • "حماس": القصف المتواصل استخفاف بجهود الوسطاء
  • شهداء برصاص قوات الاحتلال
  • تورك: إجراءات إسرائيل تهدف لإحداث تغيير ديمغرافي دائم
  • رئيس البرلمان التركي يتسلم القرار النهائي لـ"محكمة غزة"
  • تهديدات بالقتل تلاحق مخرج "كلنا غزة" وفريق العمل
  • بنكيران ينتقد مقترحاً لوزير الخارجية المغربي بشأن غزة
  • بلدية غزة: غرق مئات خيام النازحين جراء الأمطار
دلالات
المساهمون
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
عراقجي وعبد العاطي في القاهرة، 9 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

عراقجي لنظيره المصري: نجاح المفاوضات النووية مرهون بجدية واشنطن

فؤاد حسين في إسطنبول، 21 يونيو 2025 (إليف أوزتورك/الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

بغداد: الخلاف مع الكويت بشأن الحدود البحرية سوء فهم ولا نية للتصعيد

مودي ونتنياهو وزوجته سارة، 26 فبراير 2026 (مكتب الصحافة الحكومي)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

"واينت": غضب هندي من دعوة نتنياهو نجله للعشاء مع مودي