الحرب على غزة | شهداء ومصابون برصاص الاحتلال الإسرائيلي

غزة

التحديثات الحية
27 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 18:38 (توقيت القدس)
استشهد 7 فلسطينيين بينهم شرطي وأُصيب آخرون منهم سيدة وطفل، الجمعة، بقصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي أحدث التطورات، استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب منطقة أصلان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية لـ"الأناضول" إن أحمد سعد غبن (36 عاما) وصل إلى مستشفى الشفاء مصابا بطلق ناري في البطن، و أعلن استشهاده في وقت لاحق. كما استشهد الفلسطيني إياد العتال (37 عاما) وأصيبت سيدة وطفل بقصف جوي اسرائيلي استهدف خيمة داخل مدرسة مصطفى حافظ قرب مستشفى ناصر وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وفق ذات المصادر.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني برصاص إسرائيلي في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. وفجر اليوم، قالت مصادر طبية إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأُصيب آخرون بالتزامن مع ساعات السحور، بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

فيما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، في بيان، "استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطيرة، في قصف إسرائيلي استهدف حاجزا للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم البريج وسط القطاع".

في غضون ذلك، غادر عشرات الموظفين الدوليين العاملين في المنظمات الإغاثية الدولية قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، جراء القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عملها ووضع اشتراطات جديدة لاستمرارها. وشهد يوم أمس الخميس مغادرة 59 موظفاً من الموظفين الأجانب العاملين في مؤسسات دولية، مثل أطباء بلا حدود والعمل ضد الجوع، إلى جانب منظمات أخرى ستقوم بإجلاء موظفيها ووقف أعمالها بحلول مارس/آذار المقبل.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في قطاع غزة أولاً بأول...

06:07 pm

الأناضول

الأميركيون لأول مرة أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين

أظهر استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة الأميركية أن 57% من المشاركين أعلنوا دعمهم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبحسب أحدث استطلاع لشركة الأبحاث الأميركية "غالوب"، لوحظ تغير ملحوظ في مواقف الأميركيين تجاه إسرائيل وفلسطين مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار 65% من الديمقراطيين إلى تعاطفهم مع فلسطين مقابل 17% مع إسرائيل دون تسجيل تغير في آراء هذه الشريحة.

أما الجمهوريون، فأفاد 70% منهم بتعاطف أكبر مع إسرائيل مقابل 13% مع فلسطين، وتراجع التعاطف مع إسرائيل داخل هذه الفئة بمقدار 10 نقاط مقارنة بعام 2024، ليسجل أدنى مستوى له منذ العام 2004.

وكان المستقلون هم العامل الأبرز في التغيير هذا العام، إذ عبّر 41% منهم عن تعاطفهم مع فلسطين مقابل 30% مع إسرائيل، في حين كانت نسبتهم في السنوات الماضية 42% لصالح إسرائيل و34% لفلسطين.

ضمن الفئة العمرية بين 18 و34 عاماً، أفاد 53% بتعاطف أكبر مع فلسطين، بينما تراجعت نسبة التعاطف مع إسرائيل إلى 23%، وهو أدنى مستوى مسجل، مع ملاحظة أن الأغلبية في هذه الفئة تعلن هذا الموقف للمرة الأولى.

06:02 pm

الأناضول

هيئة تركية تغرِّم "يوتيوب" بسبب قيود على محتوى غزة

أصدرت هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية قراراً بفرض غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة تركية (نحو 4600 دولار) على منصة "يوتيوب"، على خلفية تقييد محتويات إخبارية تحمل عناوين "فلسطين" و"غزة" و"القدس". وأشارت الهيئة الرسمية في بيان أصدرته، الخميس، إلى أنها درست إفادات صحافي كان ينتج محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاع الرأي العام على الهجمات الإسرائيلية ضد فلسطين.

ولفتت إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرها الصحافي على منصة "يوتيوب" بعناوين "فلسطين" و"غزة" و"القدس" قد أُزيلت، كما جرى تقييد محتوياته الإخبارية. وأوضح الصحافي في طلبه للهيئة أنه تلقى تحذيرات متكرّرة على قناته في "يوتيوب" وجرى تقييد منشوراته، وأن اعتراضاته على ما اعتبره رقابة تم رفضها دون إبداء أسباب.

وبناء على الطلب، أجرت الهيئة تحقيقاً خلصت فيه إلى أن المحتويات التي أراد مقدم الطلب تحميلها على يوتيوب تتضمن مواد إخبارية تتعلق بما وصفه بإجراءات إبادة جماعية تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك بردات الفعل المجتمعية المتصاعدة تجاه ذلك.

وقضت الهيئة بأن القيود المفروضة على مقاطع الفيديو تمثل انتهاكاً لحظر التمييز على أساس الرأي السياسي والفلسفي، وقرّرت فرض غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة تركية على شركة "غوغل إسطنبول لتقنيات المعلومات" المحدودة، بصفتها الجهة التي نفذت الإجراء موضوع الشكوى.

وبيَّنت أن الردود التي قدمتها يوتيوب خلال إجراءات الاعتراض كانت عامة ومجردة، ولم تُبيِّن بوضوح أي أجزاء من المقاطع تشكل انتهاكاً، وهو ما حال دون وجود سبيل طعن فعال.

05:55 pm

الأناضول

استشهاد 7 فلسطينيين في غزة برصاص الاحتلال

استشهد 7 فلسطينيين بينهم شرطي وأُصيب آخرون منهم سيدة وطفل، الجمعة، بقصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي أحدث التطورات، استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب منطقة أصلان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

وقالت مصادر طبية لـ"الأناضول" إنّ أحمد سعد غبن (36 عاماً) وصل إلى مستشفى الشفاء مصاباً بطلق ناري في البطن، وأعلن استشهاده في وقت لاحق.

كما استشهد الفلسطيني إياد العتال (37 عاماً) وأصيبت سيدة وطفل بقصف جوي اسرائيلي استهدف خيمة داخل مدرسة مصطفى حافظ قرب مستشفى ناصر وسط مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وفق ذات المصادر.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني برصاص إسرائيلي في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. وفجر اليوم، قالت مصادر طبية إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأُصيب آخرون بالتزامن مع ساعات السحور، بقصف إسرائيلي استهدف تجمعاً مدنياً في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

فيما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، في بيان، "استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطيرة، في قصف إسرائيلي استهدف حاجزاً للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم البريج وسط القطاع".

05:53 pm

فرانس برس

تجميد قرار منع منظمات الإغاثة من العمل في غزة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، حكماً يقضي بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى حين صدور قرار نهائي. وقالت المحكمة إن "هذا الأمر المؤقت، يصدر من دون اتخاذ أي موقف"، استجابة لالتماس قدمته المنظمات غير الحكومية، ومنها منظمتا أطباء بلا حدود وأوكسفام، للمطالبة بإلغاء الحظر بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية تصاريح عملها.

05:31 pm

يوسف أبو وطفة

منظمات دولية تغادر غزة بسبب القيود الإسرائيلية

غادر عشرات الموظفين الدوليين العاملين في المنظمات الإغاثية الدولية قطاع غزة، خلال اليومَين الماضيَين، جراء القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عملها ووضع اشتراطات جديدة لاستمرارها. وشهد يوم أمس الخميس مغادرة 59 موظفاً من الموظفين الأجانب العاملين في مؤسسات دولية، مثل أطباء بلا حدود والعمل ضد الجوع، إلى جانب منظمات أخرى ستقوم بإجلاء موظفيها ووقف أعمالها بحلول مارس/آذار المقبل.

التحديثات الحية

منظمات دولية تغادر غزة بسبب القيود الإسرائيلية

03:01 pm

غزة
تشييع 3 شهداء من الشرطة الفلسطينية

شيّع عشرات الفلسطينيين ثلاثة شهداء من عناصر الشرطة الفلسطينية، ارتقوا جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم.

01:12 pm

غزة
إصابة امرأة بالرصاص في حي الزيتون

أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال في الرأس خلال وجودها بالقرب من حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

11:04 am

غزة
شهيد برصاص الاحتلال في بيت لاهيا

استشهد المواطن حسام حسن أبو خوصة (43 عاماً) من سكان منطقة العطاطرة في بيت لاهيا متأثراً بإصابته منذ ساعتَين برصاص قوات الاحتلال.

09:18 am

غزة
داخلية غزة: طائرات الاحتلال استهدفت حاجزاً للشرطة في البريج

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إنّ طائرات الاحتلال استهدفت حاجزاً للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيّم البريج وسط قطاع غزة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ما أدى لاستشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطرة.

05:15 am

غزة
استشهاد شرطي في البريج

أفادت وزارة الداخلية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت حاجزاً للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطرة.

04:55 am

فرانس برس

5 شهداء على الأقل منذ الفجر

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد خمسة أشخاص على الأقل اليوم الجمعة بغارات إسرائيلية على القطاع. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن خمسة أشخاص على الأقل استشهدوا بغارات إسرائيلية منتصف الليل، ثلاثة منهم "في منطقة المسلخ جنوب غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة" فيما سجل استشهاد اثنين "على الاقل وإصابة بجروح خطيرة في غارة للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة".

04:28 am

غزة
غارة إسرائيلية على رفح

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 

01:31 am

الأناضول

السعودية تدشن مطبخاً مركزياً في غزة

أعلنت السعودية، الخميس، تدشين مطبخ مركزي في قطاع غزة، لإنتاج أكثر من 24 ألف وجبة غذائية ساخنة يوميا. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دشن المطبخ المركزي في قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث.

ويستهدف المشروع إنتاج 24 ألف وجبة يوميا ابتداء من شهر رمضان، على أن يصل إجمالي الوجبات الموزعة إلى 3.6 ملايين وجبة، مخصصة للأسر النازحة والمتضررة في منطقتي دير البلح وسط القطاع، والقرارة جنوبه. وذكرت الوكالة السعودية أن المشروع يهدف إلى تشغيل الموارد المحلية داخل القطاع، وتوفير فرص عمل لنحو 40 عاملا وعاملة، بما يسهم في تحسين دخل الأسر المتضررة.

01:29 am

الأناضول

لقاء سعودي فلسطيني يبحث الأوضاع في غزة

بحث نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، الخميس، مع وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها. جاء ذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، وفق بيان للخارجية السعودية.

 

01:34 am

فرانس برس

تورك: إجراءات إسرائيل تهدف لإحداث تغيير ديمغرافي دائم

صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الخميس، بأن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، ومن بينها العمليات العسكرية التي تؤدي إلى النزوح، تهدف إلى إحداث "تغيير ديمغرافي دائم".

وقال فولكر تورك، في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف: "يبدو أن الإجراءات الإسرائيلية مجتمعة تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، ما يثير مخاوف من التطهير العرقي".

01:13 am

غزة
أبرز تطورات غزة يوم أمس الخميس
  • "حماس": القصف المتواصل استخفاف بجهود الوسطاء
  • شهداء برصاص قوات الاحتلال
  • تورك: إجراءات إسرائيل تهدف لإحداث تغيير ديمغرافي دائم
  • رئيس البرلمان التركي يتسلم القرار النهائي لـ"محكمة غزة"
  • تهديدات بالقتل تلاحق مخرج "كلنا غزة" وفريق العمل
  • بنكيران ينتقد مقترحاً لوزير الخارجية المغربي بشأن غزة
  • بلدية غزة: غرق مئات خيام النازحين جراء الأمطار
التحديثات الحية
التحديثات الحية
التحديثات الحية
