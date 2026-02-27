الحرب على غزة | شهداء ومصابون برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أظهر استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة الأميركية أن 57% من المشاركين أعلنوا دعمهم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبحسب أحدث استطلاع لشركة الأبحاث الأميركية "غالوب"، لوحظ تغير ملحوظ في مواقف الأميركيين تجاه إسرائيل وفلسطين مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار 65% من الديمقراطيين إلى تعاطفهم مع فلسطين مقابل 17% مع إسرائيل دون تسجيل تغير في آراء هذه الشريحة.
أما الجمهوريون، فأفاد 70% منهم بتعاطف أكبر مع إسرائيل مقابل 13% مع فلسطين، وتراجع التعاطف مع إسرائيل داخل هذه الفئة بمقدار 10 نقاط مقارنة بعام 2024، ليسجل أدنى مستوى له منذ العام 2004.
وكان المستقلون هم العامل الأبرز في التغيير هذا العام، إذ عبّر 41% منهم عن تعاطفهم مع فلسطين مقابل 30% مع إسرائيل، في حين كانت نسبتهم في السنوات الماضية 42% لصالح إسرائيل و34% لفلسطين.
ضمن الفئة العمرية بين 18 و34 عاماً، أفاد 53% بتعاطف أكبر مع فلسطين، بينما تراجعت نسبة التعاطف مع إسرائيل إلى 23%، وهو أدنى مستوى مسجل، مع ملاحظة أن الأغلبية في هذه الفئة تعلن هذا الموقف للمرة الأولى.