الحرب على غزة | شهداء ومصابون باستهداف مخيم النصيرات

رغم الإعلان الأميركي عن بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة، إلا أن القتل اليومي لا يتوقف. وسقط عدد من الشهداء والمصابون في الساعات الأولى من اليوم الجمعة من جراء استهداف منزل في مخيم النصيرات. يأتي ذلك في وقت ذكرت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد عشرة فلسطينيين خلال غارات إسرائيلية على عدة مناطق في القطاع الخميس.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1244 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى منه الممتدة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى صباح الخميس 15 يناير/ كانون الثاني 2026، ما أدى إلى سقوط 1760 شهيداً وجريحاً ومعتقلاً.
وتؤكد تصريحات مسؤولين إسرائيليين، منذ الأربعاء، أن إعلان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة يبقى مجرد "خطوة رمزية" بالنسبة لتل أبيب، ولن يغيّر شيئاً على أرض الواقع في المرحلة القريبة.
ونفى مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، الخميس، التقارير الخاصة بإبداء الحركة استعدادها لنزع السلاح مقابل الحصول على عفو لأعضائها. وقال قيادي في الحركة لـ"العربي الجديد"، شرط عدم ذكر اسمه، إنّ "هناك مغالطات كثيرة بشأن الحديث عن موقف حماس من ملف نزع السلاح"، مؤكداً أن هناك توافقاً كبيراً بين فصائل المقاومة على هذا الملف.
"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولاً بأول..