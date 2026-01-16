الحرب على غزة | شهداء ومصابون باستهداف مخيم النصيرات

أخبار
غزة

التحديثات الحية
16 يناير 2026   |  آخر تحديث: 01:42 (توقيت القدس)
رغم الإعلان الأميركي عن بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة، إلا أن القتل اليومي لا يتوقف. وسقط عدد من الشهداء والمصابون في الساعات الأولى من اليوم الجمعة من جراء استهداف منزل في مخيم النصيرات. يأتي ذلك في وقت ذكرت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد عشرة فلسطينيين خلال غارات إسرائيلية على عدة مناطق في القطاع الخميس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1244 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى منه الممتدة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى صباح الخميس 15 يناير/ كانون الثاني 2026، ما أدى إلى سقوط 1760 شهيداً وجريحاً ومعتقلاً.

وتؤكد تصريحات مسؤولين إسرائيليين، منذ الأربعاء، أن إعلان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة يبقى مجرد "خطوة رمزية" بالنسبة لتل أبيب، ولن يغيّر شيئاً على أرض الواقع في المرحلة القريبة.

ونفى مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، الخميس، التقارير الخاصة بإبداء الحركة استعدادها لنزع السلاح مقابل الحصول على عفو لأعضائها. وقال قيادي في الحركة لـ"العربي الجديد"، شرط عدم ذكر اسمه، إنّ "هناك مغالطات كثيرة بشأن الحديث عن موقف حماس من ملف نزع السلاح"، مؤكداً أن هناك توافقاً كبيراً بين فصائل المقاومة على هذا الملف.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولاً بأول..

1:40 AM

محمد البديوي

واشنطن
ترامب: تم تشكيل مجلس السلام في غزة

 

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم الانتهاء من تشكيل مجلس السلام في غزة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضائه قريبا. وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": يشرفني أن أعلن عن تشكيل مجلس السلام في غزة، وسيتم الإعلان عن أعضائه قريبا"، مضيفا أنه يراه "أعظم المجالس وأكثرها هيبة على مر العصور".

12:40 AM
علي شعث: إعمار غزة لا يحتاج إلى عقود

يراهن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث على خبرته الواسعة في مجال إعادة الإعمار والتنمية للمضي قدماً في عملية الإعمار لبناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة. وفي السياق، يخطط شعث لأن يبدأ عملية إعادة الاعمار من خلال بناء البنية التحتية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السكان إلى أماكن مسبقة الصنع مثل "البيوت المتنقلة" أو غيرها من الحلول المؤقتة خلال المرحلة الأولى لعملية الإعمار.

علي شعث المرشح لرئاسة لجنة إدارة غزة (إكس)
رصد
علي شعث: إعمار غزة لا يحتاج إلى عقود

12:31 am

غزة
شهداء ومصابون باستهداف منزل في مخيم النصيرات

سقط عدد من الشهداء والإصابات، غالبيتهم من الأطفال، من جراء استهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

12:30 AM
قيادي في حماس: لم نوافق على نزع السلاح

نفى مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، الخميس، التقارير الخاصة بإبداء الحركة استعدادها لنزع السلاح مقابل الحصول على عفو لأعضائها. وقال قيادي في الحركة لـ"العربي الجديد"، شرط عدم ذكر اسمه، إنّ "هناك مغالطات كثيرة بشأن الحديث عن موقف حماس من ملف نزع السلاح"، مؤكداً أن هناك توافقاً كبيراً بين فصائل المقاومة على هذا الملف.

فلسطينيون قرب منازلهم المدمرة في مدينة غزة، 14 يناير 2026 (مجدي فتحي/ Getty)
أخبار
التحديثات الحية

خاص| قيادي في حماس: لم نوافق على نزع السلاح وهناك أكثر من مقاربة

12:28 AM
10 شهداء بغارات إسرائيلية الخميس

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر في مستشفيات غزة قولها إن عشرة شهداء سقطوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ صباح الخميس.

 

12:22 AM
أبرز الأحداث الخميس | 15 يناير

ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة

نسف مبان في مخيم جباليا

غزة.. 1244 خرقاً و"إبادة بطيئة" خلال المرحلة الأولى

اتصالات مصرية لدفع المرحلة الثانية

سبعة شهداء في دير البلح بينهم قيادي بكتائب القسام

 

محمد البديوي
العربي الجديد
