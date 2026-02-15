الحرب على غزة | شهداء وجرحى في خانيونس وجباليا وتل الهوى

15 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 12:46 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مسلسل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار المعاناة الإنسانية بفعل الإبادة الجماعية على مدار ثلاثة أعوام. وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل السبت - الأحد بعمليات نسف واسعة في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، تزامناً مع إطلاق نار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

يأتي ذلك بينما دعت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السبت، إلى منحها الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة بالإضافة إلى المهام الشرطية، لكي تتمكن من أداء مهامها في القطاع المحاصر "بكفاءة واستقلالية". وأكدت اللجنة الوطنية أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع (من قبل الحكومة التي تديرها حركة حماس) بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن.

في موازاة ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، السبت، أن روما ستنضم مستقبلاً بصفة "مراقب" ذي وضع خاص إلى مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولا يشارك في عضوية "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي رسمياً الشهر الماضي، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من داخل الاتحاد الأوروبي سوى بلغاريا والمجر، إذ ترى دول أوروبية عدة أن "مجلس السلام" يمثل منافساً للأمم المتحدة، ولذلك امتنعت عن حضور مراسم تأسيسه.

وسبق أن لمّح ترامب إلى أن "مجلس السلام" قد يكون بديلاً لمنظمة الأمم المتحدة، إذ رد بـ"من الممكن" على سؤال وُجه إليه بهذا الخصوص، مضيفاً أن "الأمم المتحدة لم تكن مفيدة، ولم تحقق ما كان ينبغي لها فعله"، معتبراً أنه كان ينبغي للمنظمة الأممية "إنهاء الحروب التي أنهيتها بنفسي".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

01:05 pm

غزة
شهيد وجرحى باستهداف مسيّرة في بيت لاهيا

استشهد فلسطيني وجرح آخرون من جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مواطنين ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

12:36 pm

غزة
استشهاد قيادي في "سرايا القدس" من جراء غارة على حي تل الهوى

استشهد القيادي في "سرايا القدس" سامي الدحدوح في غارة إسرائيلية على حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

11:02 am

غزة
شهيد وجرحى باستهداف الاحتلال حيّ تل الهوى

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون من جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب الكلية الجامعية بحيّ تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

10:47 am

إندونيسيا: القوات التي ستُرسَل إلى غزة ستتجنب القتال

قالت السلطات الإندونيسية إن القوات التي ستُرسَل إلى غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية ستبقى تحت قيادة جاكرتا وستتجنب القتال وستُسحَب في حال انحراف المهمة عن اتجاهها. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن مشاركة إندونيسيا ستبقى تحت القيادة الوطنية وستُطبَّق وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والقانون الدولي وسياسة عدم الانحياز التي تلتزم بها الدولة.

وأضافت الوزارة: "الأفراد الإندونيسيون لن يشاركوا في أي عمليات قتالية أو أي أعمال تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع أي أطراف مسلحة". وقالت السلطات إن أفراد القوات المسلحة الإندونيسية سيُكلَّفون فقط بأداء مهام إنسانية وتتعلق بالاستقرار، بما في ذلك الحماية المدنية والمساعدة الطبية وجهود إعادة الأعمار وتدريب أفراد الشرطة الفلسطينية.

10:15 am

غزة
10 شهداء و9 إصابات خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول 10 شهداء و9 إصابات إلى مشافي القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72,061، والإصابات إلى 171,715.

08:02 am

غزة
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في بيت لاهيا

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

5:22 AM
4 شهداء بقصف على خانيونس

أفاد الدفاع المدني باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي على منطقة المسلخ في مدينة خانيونس جنوبيّ قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال عدة غارات على مناطق متفرقة من المدينة. 
 

5:14 AM
شهداء وجرحى باستهداف خيمة تؤوي نازحين في الفالوجا

سقط شهداء وجرحى، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين وخيمة تؤوي نازحين غربي منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

12:35 am

غزة
آليات الاحتلال تطلق النار شمال شرقي مخيّم البريج

أطلقت آليات الاحتلال النيران في شمال شرق مخيّم البريج وسط قطاع غزة، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.

12:34 am

غزة
عملية نسف واسعة شرق خانيونس

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف واسعة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

 

 

12:33 am

غزة
آليات الاحتلال تطلق النار شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إطلاق نار من آليات الاحتلال باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

 

12:26 AM
أبرز تطورات غزة يوم أمس السبت
  • أردوغان: لن ننسى المظلومين في غزة وسورية خلال رمضان
  • وقفة في الرباط تنديداً باستمرار حرب الإبادة الجماعية
  • عباس يدعو لرفع "المعوقات" التي تفرضها إسرائيل على اتفاق غزة
  • ميلوني: إيطاليا ستنضم إلى "مجلس السلام" بصفة مراقب

  • اللجنة الوطنية لإدارة غزة تدعو إلى تمكينها للعمل بكفاءة

  • بن فرحان يبحث مع ملادينوف تطورات غزة

