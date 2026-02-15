الحرب على غزة | شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال خانيونس وجباليا

العربي الجديد

التحديثات الحية
15 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 05:24 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مسلسل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار المعاناة الإنسانية بفعل الإبادة الجماعية على مدار ثلاثة أعوام. وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل السبت - الأحد بعمليات نسف واسعة في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، تزامناً مع إطلاق نار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

يأتي ذلك بينما دعت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السبت، إلى منحها الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة بالإضافة إلى المهام الشرطية، لكي تتمكن من أداء مهامها في القطاع المحاصر "بكفاءة واستقلالية". وأكدت اللجنة الوطنية أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع (من قبل الحكومة التي تديرها حركة حماس) بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن.

في موازاة ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، السبت، أن روما ستنضم مستقبلاً بصفة "مراقب" ذي وضع خاص إلى مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولا يشارك في عضوية "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي رسمياً الشهر الماضي، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من داخل الاتحاد الأوروبي سوى بلغاريا والمجر، إذ ترى دول أوروبية عدة أن "مجلس السلام" يمثل منافساً للأمم المتحدة، ولذلك امتنعت عن حضور مراسم تأسيسه.

وسبق أن لمّح ترامب إلى أن "مجلس السلام" قد يكون بديلاً لمنظمة الأمم المتحدة، إذ رد بـ"من الممكن" على سؤال وُجه إليه بهذا الخصوص، مضيفاً أن "الأمم المتحدة لم تكن مفيدة، ولم تحقق ما كان ينبغي عليها فعله"، معتبراً أنه كان ينبغي على المنظمة الأممية "إنهاء الحروب التي أنهيتها بنفسي".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

5:22 AM
4 شهداء بقصف على خانيونس

أفاد الدفاع المدني باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي على منطقة المسلخ في مدينة خانيونس جنوبيّ قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال عدة غارات على مناطق متفرقة من المدينة. 
 

5:14 AM
شهداء وجرحى باستهداف خيمة تؤوي نازحين في الفالوجا

سقط شهداء وجرحى، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين وخيمة تؤوي نازحين غرب منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

12:35 am

آليات الاحتلال تطلق النار شمال شرقي مخيّم البريج

أطلقت آليات الاحتلال النيران في شمال شرق مخيّم البريج وسط قطاع غزة، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.

12:34 am

عملية نسف واسعة شرق خانيونس

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف واسعة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

 

 

12:33 am

آليات الاحتلال تطلق النار شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إطلاق نار من آليات الاحتلال باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

 

12:26 AM
أبرز تطورات غزة يوم أمس السبت
  • أردوغان: لن ننسى المظلومين في غزة وسورية خلال رمضان
  • وقفة في الرباط تنديداً باستمرار حرب الإبادة الجماعية
  • عباس يدعو لرفع "المعوقات" التي تفرضها إسرائيل على اتفاق غزة
  • ميلوني: إيطاليا ستنضم إلى "مجلس السلام" بصفة مراقب

  • اللجنة الوطنية لإدارة غزة تدعو إلى تمكينها للعمل بكفاءة

  • بن فرحان يبحث مع ملادينوف تطورات غزة

العربي الجديد
