الحرب على غزة | شهداء في قصف على خانيونس وحي الزيتون

غزة

التحديثات الحية
11 يناير 2026   |  آخر تحديث: 12:44 (توقيت القدس)
تتواصل التطورات المتسارعة في قطاع غزة المحاصر، سياسياً وميدانياً وإنسانياً، في وقت يدخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار مرحلة دقيقة تتداخل فيها مسارات التفاوض مع واقع ميداني شديد الهشاشة. ففي القاهرة، تنطلق جولة جديدة من المشاورات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، وسط حراك فصائلي مكثف ومحاولات للتوصل إلى تفاهمات حول إدارة القطاع في المرحلة المقبلة، في ظل ضغوط إقليمية ودولية متزايدة، ومساعٍ لتثبيت تهدئة لا تزال عرضة للانهيار في أي لحظة.

وأمس السبت، توجه وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة لخوض جولة من المشاورات بخصوص المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية رئيسَ مكتب العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران، في وقت ستشهد فيه العاصمة المصرية اجتماعات بين قادة الفصائل من أجل التوافق حوّل تشكيل لجنة إدارة غزة.

وأفات مصادر في الحركة "العربي الجديد" بأنه من المقرر أن ينضم إلى الوفد رئيس مكتب "حماس" في الضفة الغربية زاهر جبارين وباسم نعيم، إضافة إلى غازي حمد الموجود في القاهرة، ورئيس مكتب الخارج خالد مشعل. وقال مصدر لـ"العربي الجديد" إن لجنة إدارة غزّة ستشكل من 15 شخصية فلسطينية غير فصائلية تنتمي لقطاع غزة وتملك من الخبرات ما يؤهلها لإدارة القطاع في هذه المرحلة الصعبة وتهيئة غزة لمرحلة إعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب. وعلم "العربي الجديد" أن الوفد سيعقد اليوم الأحد لقاء مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد لبحث تطورات الموقف في القطاع.

على الأرض، لا ينعكس هذا الحراك السياسي تحسّناً ملموساً في حياة السكان، إذ يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات قتل واستهداف متفرقة، بحسب مؤسسات حقوقية، رغم سريان وقف إطلاق النار، ما يحوّل الاتفاق، وفق توصيفها، إلى غطاء لإدامة العنف. واستشهد اليوم الأحد ثلاثة فلسطينين من جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون في مدينة غزة ومدينة خانيونس.

إنسانياً، يواجه قطاع غزة واحدة من أقسى مراحله مع دخول منخفض جوي عميق زاد من تفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين، الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. واستشهد رضيع فلسطيني، أمس السبت، متأثراً بالبرد الشديد الذي يشهده القطاع، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها النازحون داخل خيام متهرئة ليس فيها أدنى معايير الحماية من العوامل المناخية. كما حوّلت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة الشوارع المدمّرة إلى مستنقعات من الوحل والمياه، فيما حذّرت منظمات إنسانية من كارثة متفاقمة، خصوصاً على الأطفال والمرضى وكبار السن، في ظل انهيار البنية التحتية واستمرار الحصار وانعدام القدرة على الاستجابة الطارئة.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

12:42 pm

غزة
مكتب الإعلام الحكومي: 21 وفاة نتيجة البرد منذ بدء الإبادة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الوفيات جراء البرد الشديد في مخيمات النزوح القسري ارتفع إلى 21 شهيداً منذ بدء الإبادة الجماعية، محذرا من تداعيات كارثية للمنخفضات الجوية القادمة.

11:46 am

غزة
الصحة: 71,412 شهيداً منذ بدء حرب الإبادة

قالت وزارة الصحة في غزة إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب تسعة آخرون خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيرة إلى وفاة طفلة (شهران) نتيجة البرد الشديد، ما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى أربع وفيات. وبذلك ترتفع حصيلة حرب الإبادة إلى 71,412 شهيداً و171,314 مصاباً.

11:43 am

غزة
شهيدان شرقي خانيونس

استشهد فلسطينيان في قصف من طائرة إسرائيلية مسيرة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

11:32 am

القاهرة
القاهرة تشدد على دور اللجنة الإدارية الفلسطينية

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية اضطلاع اللجنة الإدارية الفلسطينية بدورها في أقرب وقت، إلى جانب النشر المؤقت لـقوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، مؤكداً الحرص على دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لاستكمال برنامجها الإصلاحي.

وجاءت تصريحات عبد العاطي - وفق بيان للخارجية المصرية - خلال لقائه فارسين أغابكيان شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يوم 10 يناير/كانون الثاني في مدينة جدة، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد عبد العاطي على أهمية الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منوهاً بالطبيعة الانتقالية والمؤقتة للمكونات التي أفرزها قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما في ذلك اللجنة الإدارية الفلسطينية وقوة الاستقرار الدولية.

10:09 am

غزة
شهيد في حي الزيتون

استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

09:44 am

غزة
نسف منازل وسط قطاع غزة

نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية وسط قطاع غزة.

07:33 am

غزة
قصف مدفعي على جنوب مواصي رفح

قصفت مدفعية الاحتلال جنوب مواصي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

07:09 am

روبيو ونتنياهو يبحثان ملفات غزة وإيران وسورية

 قال موقع أكسيوس إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت، وبحث معه الاحتجاجات في إيران إلى جانب غزة وسورية.

06:30 am

غزة
غارات إسرائيلية شرقي رفح وخانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات على مناطق شرقي رفح وخانيونس، إضافة إلى مخيم البريج وسط قطاع غزة.

01:22 am

القاهرة
فصائل تجتمع في القاهرة الاثنين لبحث ترتيبات المرحلة الثانية

كشف مصدر فلسطيني في القاهرة عن توجيه الوسطاء في مصر دعوة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية للاجتماع في العاصمة المصرية غداً الاثنين، لبحث ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن اجتماع الفصائل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة سيسبقه اجتماع مشترك مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري حسن محمود رشاد بهدف تنسيق المواقف.

التفاصيل عبر الرابط:

المرحلة الثانية من اتفاق غزة إعادة نصب خيام عقب غارات للاحتلال بمدينة غزة، 9 يناير 2026 (مجدي فتحي/Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

فصائل المقاومة تبحث في القاهرة ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

12:58 am

غزة
طلبة طب وتمريض غزة... خبرة في جراح الحرب وآلامها

لم تكن تجربة طلبة الامتياز في تخصصي الطب والتمريض في إمضاء ساعات التدريب بين مستشفيات قطاع غزة عادية، إذ خضعوا لتدريب عملي داخل أقسام الطوارئ مختلف عما تعلموه في جامعاتهم، وتعاملوا مع إصابات معقدة من جراء مجازر الاحتلال الدموية، وقد أسهموا في إسناد المنظومة الصحية، وتعويض النقص في الطواقم الطبية الناتج عن الاستشهاد أو السفر أو النزوح.

التفاصيل عبر الرابط:

حفل تخرج طلبة الطب بساحة مجمع الشفاء، 3 يناير 2026 (عمر القطاع/فرانس برس)
طلاب وشباب
التحديثات الحية

طلبة طب وتمريض غزة... خبرة في جراح الحرب وآلامها

12:23 am

غزة
طائرات الاحتلال تقصف شرق مدينة خانيونس

استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، في الخروقات المتواصلة.

12:22 am

غزة
غارة إسرائيلية على شرق مخيم البريج

شنّت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت المناطق الشرقية من مخيم البريج، وسط قطاع غزة، من دون ورود معلومات فورية عن الإصابات.

12:20 am

غزة
قصف مدفعي شرقي حي التفاح في مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتعرّض المناطق الشرقية من حي التفاح، شرقي مدينة غزة، لقصف مدفعي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

12:09 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس السبت
  • وفد من حماس في القاهرة اليوم لمحادثات المرحلة الثانية
  • إطلاق نار للاحتلال جنوب مواصي رفح
  • البرد القارس يودي بحياة رضيع في غزة وسط تداعي البنية التحتية
  • عمان والقاهرة تؤكدان وحدة الضفة وغزة
  • منخفض جوي يضرب غزة
  • الاحتلال يستغل وقف إطلاق النار.. 5 شهداء يومياً
  • قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على أنحاء مختلفة
