الحرب على غزة | شهداء في قصف الاحتلال خيام النازحين في خانيونس
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على خيام النازحين في منطقة المواصي في محافظة خان يونس جنوبي القطاع مساء الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة العشرات.
وكثّف الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء وتيرة الاستهدافات في المناطق الشرقية لمدينة غزة، ولا سيما أحياء التفاح والزيتون والدرج، خلال الساعات الماضية، عبر عمليات إطلاق النار المكثفة في محيط منازل الفلسطينيين وخيام النازحين، أو من خلال عمليات النسف والقصف التي توسعت كثيراً. وأفادت مصادر محلية "العربي الجديد" بأن طائرات "الكواد كابتر" نفذت عمليات استهداف للفلسطينيين وإطلاق النار باتجاههم خلال تحركهم في المناطق الواقعة غرب "الخط الأصفر" من حي التفاح، شرقي مدينة غزة.
سياسيا، أفاد مصدر مطّلع "العربي الجديد" الأربعاء بأن القاهرة تتحرك بـ"وتيرة متسارعة" في الوقت الراهن لمحاولة الوصول إلى صيغة توافقية تسمح بالشروع في تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ حول غزة رغم ما تواجهه هذه الخطوة من عقبات كبيرة، في مقدمتها التعنّت الإسرائيلي ورفض تل أبيب البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق قبل نزع سلاح حركة حماس وإنهاء ملف المقاتلين الفلسطينيين المحاصرين في مناطق شمال ووسط القطاع.
تطوّرات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد أولاً بأول...
1:12 AM
فتح معبر رفح باتجاه واحد بعيون مصرية: يخالف اتفاق غزة
نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أمس الأربعاء، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود تنسيق بين القاهرة وتل أبيب لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر فقط.
التفاصيل في الرابط:
1:11 AM
سي أن أن: الجيش الإسرائيلي جرف جثث فلسطينيين في غزة وترك أخر
كشف تحقيق أجرته شبكة "سي أن أن" الأميركية أن الجيش الإسرائيلي جرف جثث فلسطينيين إلى قبور ضحلة مجهولة قرب معبر زيكيم شمالي قطاع غزة، وفي حالات أخرى تُركت رفاتهم مكشوفة تتعرّض للتحلل في العراء. واستند التحقيق إلى مئات مقاطع الفيديو والصور الملتقطة من محيط معبر زيكيم، إضافة إلى مقابلات مع شهود عيان وسائقي شاحنات مساعدات محليين.
التفاصيل في الرابط:
12:54 AM
إسرائيل تقصف جنوب غزة وتتهم "حماس" بخرق الاتفاق
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارات التي نفذها على مناطق متفرقة في جنوب قطاع غزة جاءت، وفق زعمه، رداً على "خرق" حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" للاتفاق الأخير.
12:52 AM
حماس: الاحتلال يرتكب جريمة حرب من خلال قصف خيام النازحين
قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب "جريمة حرب موصوفة" عقب القصف الذي استهدف خيام النازحين قرب المستشفى الكويتي في منطقة المواصي بخانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال. وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن الهجوم يشكّل "استهتاراً باتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة للتنصل من استحقاقاته"، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد. وطالبت "حماس" الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية ومنع حكومة بنيامين نتنياهو من "التهرب من موجبات الاتفاق"، وفي مقدمتها وقف استهداف المدنيين والمناطق السكنية وخيام النازحين.
12:47 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة يوم أمس الأربعاء
- انتشال خمس جثامين لشهداء جراء قصف غربي خانيونس
- الفصائل الفلسطينية تطالب بفتح معبر رفح في الاتجاهين
- الاحتلال يصعد في شرق غزة: قصف ونسف وتوسيع متواصل للخط الأصفر
- مصر تنفي تنسيقها مع إسرائيل لفتح معبر رفح أمام سكان غزة
- الاحتلال "يبلور أدلّة" ضدّ أسرى بزعم مشاركتهم في 7 أكتوبر
- المقاومة تسلّم جثة أحد أسرى الاحتلال
- قرار إسرائيلي بفتح معبر رفح فقط لخروج سكان غزة
- لا تفاؤل مصرياً بانتقال وشيك لمرحلة ثانية من اتفاق غزة
- الأمم المتحدة: أكثر من 16500 مريض بحاجة لرعاية خارج غزة