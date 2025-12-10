يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث أكد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، أمس الثلاثاء، أنّ الاحتلال ارتكب 738 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، منها 205 عمليات إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 توغّلاً للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 عملية قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و138 عملية نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية. وأدت هذه الانتهاكات إلى استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال، وفق المكتب الحكومي.
ميدانياً، قتل جيش الاختلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل وسيدة، في حادثي إطلاق نار منفصلين ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة، إثر توغّل قوة عسكرية في مناطق تواجد النازحين. وقالت مصادر طبية لوكالة الأناضول، إن الطفل زاهر ناصر شامية (16 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص قوة إسرائيلية توغلت في محيط منطقة الترنس وسط مخيم جباليا. وفي حادثة أخرى، أفادت المصادر بوصول جثماني رجل وامرأة، إلى المستشفى بعد استهدافهم بإطلاق نار مباشر من رافعات عسكرية نصبها الجيش، في محيط منطقة مخيم حلاوة للنازحين ببلدة جباليا.
إنسانياً، غرقت آلاف خيام النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، من جراء أمطار غزيرة هطلت بكثافة في عدة مناطق بفعل منخفض جوي قوي يؤثر في القطاع، ويتواصل حتى مساء الجمعة. وبدأت الأمطار تهطل بغزارة مع ساعات الفجر، ما أدى إلى إغراق المياه آلاف الخيام، وتضرر المأوى الوحيد لمئات آلاف العائلات النازحة، حيث تجاوز منسوب المياه داخل بعض الخيام 40 سم. وناشد نازحون إنقاذهم بعد غرق ممتلكاتهم وفقدان القدرة على الاحتماء من البرد.
وعلى صعيد الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية منه التي تنص على تبادل الأسرى والمعتقلين، ووقف الأعمال القتالية، ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، حسام بدران، أمس الثلاثاء، أن "أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى".
وتتشابه التقديرات في تل أبيب وواشنطن والدوحة حيال جديّة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتصميمه بشأن التقدم نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر؛ على ما ذكرته صحيفة "هآرتس"، أمس الثلاثاء، مشيرةً إلى أنه على الرغم من علامات الاستفهام الكثيرة على أرض الواقع، يعتزم ترامب أن يفرض على الأطراف الانتقال إلى المرحلة التالية، التي قد تشمل انسحاباً إسرائيلياً إضافياً من القطاع. ورهنت الصحيفة حسم ما سبق وتنفيذه، بما سينتج من لقاء ترامب المخطط نهاية الشهر الجاري، مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في منتجع مارآلاغو بميامي بيتش في ولاية فلوريدا، معتبرةً أن الخطوات الرئيسية قد تُنفذ فقط عقب اللقاء.
