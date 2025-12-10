الحرب على غزة | شهداء بنيران الاحتلال وغرق آلاف خيام النازحين بفعل الأمطار

التحديثات الحية
10 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 16:20 (توقيت القدس)
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث أكد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، أمس الثلاثاء، أنّ الاحتلال ارتكب 738 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، منها 205 عمليات إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 توغّلاً للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 عملية قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و138 عملية نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية. وأدت هذه الانتهاكات إلى استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال، وفق المكتب الحكومي.

ميدانياً، قتل جيش الاختلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل وسيدة، في حادثي إطلاق نار منفصلين ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة، إثر توغّل قوة عسكرية في مناطق تواجد النازحين. وقالت مصادر طبية لوكالة الأناضول، إن الطفل زاهر ناصر شامية (16 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص قوة إسرائيلية توغلت في محيط منطقة الترنس وسط مخيم جباليا. وفي حادثة أخرى، أفادت المصادر بوصول جثماني رجل وامرأة، إلى المستشفى بعد استهدافهم بإطلاق نار مباشر من رافعات عسكرية نصبها الجيش، في محيط منطقة مخيم حلاوة للنازحين ببلدة جباليا. 

إنسانياً، غرقت آلاف خيام النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، من جراء أمطار غزيرة هطلت بكثافة في عدة مناطق بفعل منخفض جوي قوي يؤثر في القطاع، ويتواصل حتى مساء الجمعة. وبدأت الأمطار تهطل بغزارة مع ساعات الفجر، ما أدى إلى إغراق المياه آلاف الخيام، وتضرر المأوى الوحيد لمئات آلاف العائلات النازحة، حيث تجاوز منسوب المياه داخل بعض الخيام 40 سم. وناشد نازحون إنقاذهم بعد غرق ممتلكاتهم وفقدان القدرة على الاحتماء من البرد.

وعلى صعيد الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية منه التي تنص على تبادل الأسرى والمعتقلين، ووقف الأعمال القتالية، ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، حسام بدران، أمس الثلاثاء، أن "أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى".

وتتشابه التقديرات في تل أبيب وواشنطن والدوحة حيال جديّة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتصميمه بشأن التقدم نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر؛ على ما ذكرته صحيفة "هآرتس"، أمس الثلاثاء، مشيرةً إلى أنه على الرغم من علامات الاستفهام الكثيرة على أرض الواقع، يعتزم ترامب أن يفرض على الأطراف الانتقال إلى المرحلة التالية، التي قد تشمل انسحاباً إسرائيلياً إضافياً من القطاع. ورهنت الصحيفة حسم ما سبق وتنفيذه، بما سينتج من لقاء ترامب المخطط نهاية الشهر الجاري، مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في منتجع مارآلاغو بميامي بيتش في ولاية فلوريدا، معتبرةً أن الخطوات الرئيسية قد تُنفذ فقط عقب اللقاء.

ويتابع "العربي الجديد" آخر تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

03:43 pm

الأناضول

مسؤول أممي: أطفال غزة الأكثر عرضة لخطر مخلفات الحرب

قال يوليوس فان دير والت رئيس برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في الأراضي الفلسطينية الأممي، إن مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة تعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها في غزة، وإن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر.

وفي حديث لوكالة الأناضول، أشار فان دير والت، رئيس البرنامج التابع لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، إلى أن الذخائر غير المنفجرة في غزة "تشكل خطرا بالغا على المدنيين، لا سيما مع تحرّك مئات الآلاف منهم عقب وقف إطلاق النار".

وأوضح أن فرق الأمم المتحدة تواجه مخاطر المتفجرات بشكل شبه يومي في مختلف مناطق القطاع، وأن الأسر التي تتحرك داخل غزة معرضة لخطر هذه المواد. وأكد أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، كما هو الحال في معظم مناطق النزاع حول العالم، نظرا لفضولهم ومحاولتهم لمس الذخائر غير المنفجرة دون إدراك خطورتها.

03:39 pm

الأناضول

بلدية غزة: انخفاض قدرة تصريف مياه الأمطار 80%

حذرت بلدية غزة، الأربعاء، من مخاطر كبيرة تهدد حياة السكان والنازحين الفلسطينيين في المدينة مع انخفاض قدرة تصريف مياه الأمطار بنسبة 80%، وتدمير أكثر من 90% من مضخات المياه بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية.

وقال متحدث بلدية غزة حسني مهنا لوكالة لأناضول إن "المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة يأتي في ظرف بالغ القسوة، حيث تعاني البنية التحتية من انهيار واسع، خاصة بعد تدمير 7 من أصل 8 مضخات رئيسية لتصريف مياه الصرف الصحي، ما رفع نسبة العطل إلى 90% في منظومة الضخ". وأشار إلى أن قدرة تصريف مياه الأمطار عبر محطات الضخ والشبكات انخفضت بنسبة 80%، لافتاً إلى أن القدرة الحالية لا تتجاوز 20% فقط في أفضل الأحوال.

03:34 pm

الأناضول

مناشدة فلسطينية لتوفير مستلزمات الإيواء للنازحين في غزة

أطلقت "غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة"، الأربعاء، مناشدة عاجلة إلى المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية والجمعيات المحلية، لتوزيع مستلزمات الإيواء بشكل فوري على النازحين الأكثر تضرراً، في ظل المنخفض الجوي الذي يؤثر على القطاع منذ ساعات الفجر. وقالت، في بيان صحافي، إن الأمطار الغزيرة خلال ساعات الليل أدت إلى غرق عشرات الخيام وتلف ممتلكات النازحين، ما ضاعف معاناتهم نتيجة غياب وسائل الحماية الكافية من البرد والعواصف.

وحذّر البيان من أن استمرار هذا الوضع قد يتسبب بوقوع وفيات بين الأطفال وكبار السن، مع انخفاض درجات الحرارة ونقص وسائل الحماية الأساسية داخل مراكز الإيواء والخيام. وأكدت الغرفة أن توفير وسائل الحماية العاجلة للنازحين "أصبح مسألة إنقاذ حياة"، داعية الشركاء المحليين والدوليين إلى تسريع توزيع خيام الإيواء والمساعدات الطارئة، والتنسيق المباشر معها لضمان وصولها إلى المناطق والتجمعات الأكثر تضرراً.

03:22 pm

فرانس برس

تايلاند تعيد رفات آخر مواطنيها الأسرى في غزة

أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية الأربعاء، أنها أعادت جثمان آخر مواطن تايلاندي كان محتجزاً في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ووصل جثمان سودثيساك رينثالاك إلى مطار سوفارنابومي في بانكوك قادماً من تل أبيب، حسبما أفاد المسؤول في الوزارة جيرساك بومسوان وكالة فرانس برس.

03:18 pm

فرانس برس

إسرائيل وبوليفيا تستأنفان العلاقات بعد انقطاع إثر حرب غزة

أعادت إسرائيل وبوليفيا علاقاتهما الدبلوماسية، بمراسم في العاصمة الأميركية واشنطن، بعد عامين من قطعها من جانب الدولة الأميركية اللاتينية على خلفية حرب الإبادة على غزة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في تدوينة على منصة إكس، اليوم الأربعاء: " إسرائيل وبوليفيا: جددنا علاقاتنا الدبلوماسية، نواصل العمل".

بدورها، قالت الخارجية الإسرائيلية في تدوينة على "إكس"، الأربعاء، إن ساعر "وقّع ونظيره البوليفي فرناندو أرمايو، في واشنطن، اتفاقاً رسمياً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إسرائيل وبوليفيا، وذلك بعد سنوات من القطيعة".

03:15 pm

الأناضول

استشهاد 3 فلسطينيين على يد الاحتلال في جباليا

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، في حادثي إطلاق نار منفصلين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، إثر توغّل قوة عسكرية في مناطق تواجد النازحين.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأناضول، إن الطفل زاهر ناصر شامية (16 عاما) استشهد متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص قوة إسرائيلية توغلت في محيط منطقة الترنس وسط مخيم جباليا. وأشارت المصادر، إلى أن طواقم الإسعاف تعذر عليها الوصول إلى المنطقة بسبب إطلاق نار كثيف من الجيش الإسرائيلي ما أدى لاستشهاد الطفل شامية.

وفي حادثة أخرى، أفادت المصادر بوصول جثماني رجل وامرأة، إلى المستشفى بعد استهدافهم بإطلاق نار مباشر من رافعات عسكرية نصبها الجيش، في محيط منطقة مخيم حلاوة للنازحين ببلدة جباليا.

03:02 pm

دبابة إسرائيلية تدوس فتى فلسطينياً في مخيم جباليا

استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تدوسه دبابة إسرائيلية في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة قرب الخط الأصفر اليوم الأربعاء. وقال شهود عيان إن الفتى زاهر ناصر شامية من مخيم جباليا استشهد برصاص الاحتلال ومن ثم داسته دبابة اسرائيلية قرب الخط الأصفر بمخيم جباليا.

01:11 pm

3 شهداء و5 إصابات خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول 3 شهداء و5 إصابات إلى مشافي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 70,369 شهيداً و171,069 إصابة.
 

11:10 am

أحمد أبو قمر

معاناة يومية لسكان غزة من أزمة الوقود... وتعطّل البلديات

لم يعد نقص الوقود في قطاع غزة أزمة عابرة أو طارئة، بل تحول إلى محور معاناة يومية تمس حياة الفلسطينيين في كل تفاصيلها وتعوق محاولات إعادة ترتيب ما تبقى من مقومات العيش بعد عامين من حرب الإبادة.

التفاصيل عبر الرابط: 

ينتج سكان غزة الوقود من خلال معالجة النفايات البلاستيكية، 13 مايو 2025 (سعيد محمد/الأناضول)
اقتصاد الناس
التحديثات الحية

معاناة يومية لسكان غزة من أزمة الوقود... وتعطّل البلديات

11:09 am

الأناضول

غرق آلاف خيام النازحين الفلسطينيين من جراء أمطار غزيرة

غرقت آلاف خيام النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، من جراء أمطار غزيرة هطلت بكثافة في عدة مناطق بفعل منخفض جوي قوي يؤثر في القطاع، ويتواصل حتى مساء الجمعة. وبدأت الأمطار تهطل بغزارة مع ساعات الفجر، ما أدى إلى إغراق المياه آلاف الخيام، وتضرر المأوى الوحيد لمئات آلاف العائلات النازحة، حيث تجاوز منسوب المياه داخل بعض الخيام 40 سم. وناشد نازحون إنقاذهم بعد غرق ممتلكاتهم وفقدان القدرة على الاحتماء من البرد.

11:08 am

الأناضول

أردوغان: طريق السلام العادل والدائم يمر بتنفيذ حل الدولتين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر من تعزيز وقف إطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين. جاء ذلك في رسالة نشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على حسابها بمنصة "إكس"، بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي.

وأشار الرئيس أردوغان في رسالته إلى أن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والتي أدت إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، تعد مؤشرًا على الانتهاك الجسيم للقيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأعرب عن أسفه لاستمرار المظالم في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي. وأضاف: "الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر من تعزيز وقف إطلاق النار الذي أسهمنا في تحقيقه ومن تطبيق حل الدولتين".

10:24 am

الاحتلال ينسف مربعاً سكنياً في رفح

نسفت قوات الاحتلال مربعاً سكنياً في رفح جنوبي قطاع غزة.

06:55 am

آليات الاحتلال تطلق نيرانها على شمال رفح

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها على مناطق في شمال مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

06:54 am

الاحتلال ينسف مباني في حيّ التفاح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال قام بعمليات نسف ضخمة في حيّ التفاح شرقي مدينة غزة.

01:21 am

الأناضول

فيدان: أولويتنا تعزيز وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا كانت في قلب المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار ووقف نزف الدم في غزة هذا العام، كما كانت في الماضي. وتطرق في كلمة أمام البرلمان التركي، الثلاثاء، إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، ثم على كل من لبنان وسورية واليمن وإيران وقطر، ووقوف تل أبيب وراء زعزعة الاستقرار في المنطقة، وقال: "تجاوز عدد إخوتنا الفلسطينيين الذين استشهدوا في الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة 70 ألف شهيد.. هذه الهمجية أدت أيضاً إلى صحوة في المجتمع الدولي".

وأوضح فيدان أنه جرى الوصول إلى نقطة لم يعد بإمكان الدول التي قدمت دعماً غير مشروط لإسرائيل بعد 7 أكتوبر/ تشرين 2023، الوقوف إلى جانب هذا الخرق للقانون، وقال: "مع اعتراف 11 دولة إضافية بدولة فلسطين، تحولت إرادة حل الدولتين إلى توافق عالمي. لقد وصلنا اليوم إلى منعطف تاريخي حيث تعترف أربع دول من الدول الأعضاء الخمس الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفلسطين"، مؤكداً: "أولويتنا في الفترة المقبلة تعزيز وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الإعمار، وضمان تدفق للمساعدات الإنسانية".

وأضاف فيدان: "هدفنا النهائي والثابت تجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وذات وحدة جغرافية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وقال: "ستواصل تركيا الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، وإلى جانب أشقائها الفلسطينيين، لضمان تشكيل مستقبل غزة وفقاً لإرادة الشعب الفلسطيني".

01:16 am

الأناضول

مصر تدعو إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

شدد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، مساء الثلاثاء، على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الموقع بين حركة حماس وإسرائيل. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو، وفق بيان للخارجية المصرية.

ودعا عبد العاطي بحسب البيان إلى "ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 (في نوفمبر الماضي) وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها، وأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة"، مشدداً على "أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق". وأشار إلى "أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق الى غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وضرورة إعادة تأسيس البنية التحتية للقطاع بما يلبّي الاحتياجات الإنسانية الملحة".

11:54 pm

الأناضول

الأمم المتحدة: نعارض أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل

أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير التي زعم فيها أن "الخط الأصفر في غزة يمثل الحدود الجديدة"، مؤكدة أنها تعارض تمامًا أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحافي اليومي، الثلاثاء: "نحن نعارض بشكل قاطع أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل".

وأشار دوجاريك إلى أن هذا التصريح يتعارض مع روح ونص خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موضحًا أن الأمم المتحدة، عند حديثها عن غزة، تعتمد على الحدود القائمة بين غزة وإسرائيل وليس الخط الأصفر.

11:51 pm

عبد العاطي وروبيو يبحثان تطورات غزة

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القطاع.

التفاصيل عبر الرابط:

وزير الخارجية المصري ونظيره الأميركي في واشنطن، 30 يوليو2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

مباحثات مصرية أميركية بشأن غزة والسودان

11:46 pm

الاحتلال يستهدف خانيونس بنيران وقنابل إنارة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل إنارة في أجواء جنوب خانيونس، جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة، شمال شرقي خانيونس، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

11:44 pm

إطلاق قنابل شرق حي التفاح

ألقت طائرات كواد كابتر، ليل الثلاثاء - الأربعاء، قنابل شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

11:28 PM
أبرز تطورات الحرب على غزة ليوم الثلاثاء
  • ترامب يستقبل نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

  • "الخط الأصفر"... مشروع إسرائيلي لتحويله إلى حدود دائمة لغزة

  • كتائب القسام تستأنف البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي

  • "سرايا القدس" تعلن إغلاق ملف أسرى الاحتلال لديها

  • 738 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ

  • فاينانشال تايمز: اعتراض عربي وإسلامي يبعد بلير عن خطة غزة

  • "قلق" إسرائيلي من هتافات جنود سوريين لغزة

  • حماس: لا نقاش حول المرحلة الثانية قبل التزام الاحتلال ببنود الأولى

