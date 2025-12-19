عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، اجتماعاً أمنياً مصغراً لبحث تطورات المرحلة الثانية في قطاع غزة، والسيناريوهات المحتملة في ضوء التحركات السياسية الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف.
ووفق ما أفادت به قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، فإنّ نتنياهو عقد اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني (الكابينت)، حيث بحث خلاله تطورات المرحلة الثانية في غزة، والسيناريوهات السياسية الإقليمية والدولية المرتبطة به.
وبحسب القناة الرسمية، يأتي الاجتماع قبيل اللقاء المرتقب بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب (في 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري بولاية فلوريدا) في إطار محاولات لتقليص الفجوات بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك اتصالات تجرى مع قطر حول مستقبل الترتيبات في غزة.
ونقلت قناة "كان" الرسمية عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إنّ الاجتماع ناقش احتمالات تغير الموقف الأميركي، بما في ذلك سيناريو انسحاب واشنطن من الانخراط المباشر في ملف غزة أو دعم حلول لا تحظى بقبول حكومة نتنياهو، إضافة إلى تداعيات ذلك على الوضعين الأمني والسياسي في المنطقة.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ"الرفيع" قوله إن فرص تخلي ترامب عن مسار التهدئة في غزة تبقى محدودة.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية معنية بالحفاظ على حالة الهدوء القائمة في القطاع، إلا أنه أكد أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل بحثت أيضاً خيارات بديلة، بحسب القناة العبرية.
وأضافت المصادر أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في تنفيذ مناورة عسكرية جديدة داخل قطاع غزة، بزعم تفكيك حركة حماس بشكل كامل، في حال طرأ تغيير جذري على الموقف الأميركي أو فشلت المساعي السياسية القائمة.