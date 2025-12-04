الحرب على غزة | شهداء بقصف نازحين في خانيونس وحي التفاح

04 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 21:19 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ شنّ الجيش، فجر اليوم الخميس، غارات جوية ومدفعية على مناطق متفرقة من جنوبي وشمالي قطاع غزة، ترافقت مع أعمال نسف وإطلاق نار في المناطق التي يحتلها داخل القطاع، غداة هجوم بطائرات مسيرة خلف شهداء فلسطينيين في خانيونس جنوبي القطاع. وذكرت وكالة الأناضول نقلاً عن شهود عيان، أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بعدة غارات مناطق شرقي مدينتي رفح وخانيونس، بينما طاولت غارة واحدة على الأقل بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات شمال وشرق خانيونس، في وقت نفذت فيه قوات الجيش أعمال نسف لمنازل ومنشآت شرقي مدينة غزة. وأفاد الشهود بأن قذائف مدفعية سقطت على حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة، بينما سمعت أصوات إطلاق نار مصدرها الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق غزة. ومساء الأربعاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين بينهم طفلان، وأصاب آخرين، جراء قصف من مسيرات إسرائيلية استهدف خيام نازحين غربي خانيونس، في خرق جديد لوقف النار.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب "جريمة حرب موصوفة" عقب القصف الذي استهدف خيام النازحين قرب المستشفى الكويتي في منطقة المواصي بخانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال. وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن الهجوم يشكّل "استهتاراً باتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة للتنصل من استحقاقاته"، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد. وطالبت "حماس" الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية ومنع حكومة بنيامين نتنياهو

من "التهرب من موجبات الاتفاق"، وفي مقدمتها وقف استهداف المدنيين والمناطق السكنية وخيام النازحين.

في غضون ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه حُدِّدَت هوية صاحب الرفات الذي تسلمته إسرائيل من حركة حماس، وتبين أنه المواطن التايلاندي سودثيساك رينثلاك. وبذلك يتبقى جثمان الإسرائيلي ران جفيلي فقط في قطاع غزة. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه برعاية أميركية، تعهّدت "حماس" بإعادة كل الأسرى الـ48 الذين كانت لا تزال تحتجزهم، وبينهم 20 أحياءً. وأعادت الحركة 47، بما في ذلك جثة جندي قُتل واحتجز جثمانه لأكثر من عقد، فيما تماطل إسرائيل بتنفيذ تعهداتها، وآخرها فتح معبر رفح الحدودي مع مصر.

وفي السياق، قال مصدر مصري مطلع لـ"العربي الجديد"، إنّ القاهرة تنظر بقلق إلى قرار الحكومة الإسرائيلية فتح معبر رفح "في الأيام القريبة" لخروج سكان قطاع غزة فقط، لأنه يشكّل "مخالفة واضحة وصريحة لتفاهمات شرم الشيخ". ووفق المصدر، فإنّ سبب الخشية المصرية ينبع من أن الخطوة تحمل "مخاطر حقيقية بفتح الباب لعملية تهجير ناعمة للفلسطينيين"، في ظل غياب أي ضمانات لعودتهم إلى القطاع، وهو ما يتقاطع مع مخطط إسرائيلي قديم لإفراغ القطاع تدريجياً عبر الضغط الإنساني واستغلال انهيار الأوضاع المعيشية. ولفت إلى أن تفاهمات شرم الشيخ، التي شاركت فيها الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، تضمنت بوضوح أن إعادة تشغيل معبر رفح تحصل "ضمن ترتيبات متفق عليها، لا تمنح إسرائيل حق التحكم المنفرد بالمعبر، ولا حق فتحه باتجاه واحد".

وأكد المصدر أنّ القاهرة "لن تقبل بأي صيغة يمكن تفسيرها على أنها خطوة نحو تهجير جماعي"، لكنها في الوقت نفسه تدرك أنّ الضغط الإنساني قد يدفع آلاف المدنيين في غزة إلى الاصطفاف أمام المعبر بمجرد فتحه، وهو ما يجعل إدارة الملف بالغة الحساسية، سياسياً وأمنياً. وبحسب المصدر، فإن "الأسبوع المقبل سيشهد وضوحاً أكبر حول الآلية التي تحاول إسرائيل فرضها"، مشيراً إلى أن اتصالات مكثفة تجري حالياً بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن والعواصم الأوروبية للتحذير من تداعيات الخطوة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، "ستبدأ قريباً جداً". وأضاف ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض: "لدينا سلام في الشرق الأوسط الآن يلقى دعماً من 59 دولة، إنه دعم دولي مهم للغاية". وتشمل المرحلة الثانية من الخطة بنوداً بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية من الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة.

تطوّرات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

وفد إسرائيلي بحث بالقاهرة إعادة رفات آخر المحتجزين في غزة

أفاد ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، بأن وفداً إسرائيلياً زار القاهرة اليوم لبحث إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في غزة. وجاء في بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: "غادر صباح اليوم وفد إسرائيلي إلى القاهرة، برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، الذي أجرى محادثات مع الوسطاء بهدف الإعادة الفورية لآخر المختطفين القتلى، الرقيب أول راني جويلي. وضم الوفد الإسرائيلي مسؤولين من الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد. وفي ختام المحادثات، تم الاتفاق على تكثيف الجهود بشكل فوري لإتمام مهمة منسق شؤون الأسرى والمفقودين بشكل كامل".

شهيدة في حي التفاح بغزة

قال مراسل "العربي الجديد" إن سيدة فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون، إصابات بعضهم خطيرة، برصاص الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

مقتل ياسر أبو شباب متأثراً بجراحه في غزة

أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل ياسر أبو شباب، زعيم مليشيا أبو شباب المتعاونة مع إسرائيل، في قطاع غزة. ونقل موقع والاه العبري عن مسؤول في شعبة الاستخبارات العسكرية، لم يسمّه، قوله إن أبو شباب، قُتل في أثناء نزاع بين عشائر. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن أبو شباب أصيب بجراح خطرة، ونُقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع حيث توفي متأثراً بجراحه.

ياسر أبو الشباب زعيم مليشيا أبوالشباب الناشطة في رفح (منصة إكس)
مقتل ياسر أبو شباب متأثراً بجراحه في غزة

إصابات برصاص الاحتلال في حي التفاح

أفاد مراسل "العربي الجديد" بوقوع إصابات بينها خطيرة برصاص الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة.

 

لقاء مصري أميركي لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

استقبل الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أول براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حالياً، في إطار سلسلة مشاورات عسكرية وسياسية مكثفة بين الجانبين. وبحسب بيان عسكري مصري، "تناول اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التنسيق المصري - الأميركي لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية تنفيذاً لمخرجات اتفاق شرم الشيخ للسلام".

التفاصيل عبر الرابط:

خليفة وكوبر في اجتماع القاهرة 4 ديسمبر 2025 (فيسبوك)
لقاء مصري أميركي لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أسوشييتد برس

تأكيد هوية آخر رهينة تايلاندي من الرفات التي سُلمت من غزة

قال مسؤولون تايلانديون إن الرفات الذي سُلم من غزة إلى السلطات الإسرائيلية قد تم التعرف عليه على أنه يعود لآخر أسير تايلاندي.

العربي الجديد

حماس: الاحتلال حول المساعدات إلى مصائد موت

قالت حركة حماس إن ما كشفه تحقيق شبكة "سي أن أن" الأميركية "حول قيام جيش الاحتلال الصهيوني المجرم بتجريف جثامين من قتلهم من أبناء شعبنا الفلسطيني من طالبي المساعدات، وترك جثث عشرات الشهداء في العراء بعد قتلهم ومنع انتشالهم، يشكل دليلاً جديداً موثقاً على جانب من جوانب الإبادة الصهيونية الممنهجة ضد شعبنا، ودليلاً إضافياً على تعمّد الاحتلال تحويل المساعدات إلى مصائد موت جماعي".

وأضافت الحركة في تصريح صحافي أن "ما ارتكبه جيش الاحتلال الصهيوني المجرم من فظائع بحق شعبنا ليست أحداثاً عابرة، بل جرائم حرب واعتداءات ممنهجة ارتكبت أمام أنظار العالم، وباستهتارٍ كاملٍ بالقانون الدولي وبأبسط مبادئ حقوق الإنسان، في ظل تواطؤ الإدارة الأميركية وبعض العواصم الغربية مع الإبادة، وعرقلتهم الملاحقة القضائية الدولية لمجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو".

وطالبت الحركة، محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وكافة المحاكم الوطنية المختصة، متابعة هذه الجريمة البشعة، وضمّها إلى التقارير التي توثّق جرائم الاحتلال وصولاً إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

رويترز

شي: الصين ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لغزة

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ،، اليوم الخميس إن الصين ستقدم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للفلسطينيين من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار.

حماس: الاحتلال يواصل خروقاته وندعو للضغط عليه لتنفيذ تعهداته

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن "الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب مجازره ضد شعبنا في قطاع غزة، من خلال استهداف المدنيين، وحرق خيامهم وهم بداخلها، وتصعيد عمليات نسف ما تبقّى من منازل القطاع، فضلاً عن استمرار إغلاق معبر رفح". وأوضح قاسم أن حركة حماس "تواصل التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وقد سلّمت جثمان أحد الأسرى الصهاينة أمس في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكداً أن الحركة ستواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل". ودعا الناطق باسم الحركة الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى ممارسة ضغط جاد على الاحتلال لوقف خروقاته للاتفاق، وتنفيذ تعهداته كما وردت فيه، وفي مقدمتها فتح معبر رفح في الاتجاهين.

إعلان أسماء ثلاثة شهداء من معتقلي غزة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني ظهر اليوم الخميس، أسماء ثلاثة شهداء من معتقلي غزة، ارتقوا خلال الفترة الماضية في سجون الاحتلال ومعسكراته، وهم: الشهيد تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)، وخميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، وخليل أحمد خليل هنية (35 عامًا).

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان صحافي مشترك، أنّ عائلة الأسير صبابه أُبلغت رسميًّا من قبل مؤسسة "هموكيد" الإسرائيلية، من خلال رد من جيش الاحتلال، فيما تلقت الهيئة والنادي ردّين من جيش الاحتلال باستشهاد المعتقلين خميس عاشور وخليل هنية. وبحسب الردود، فإنّ الأسير صبابه استُشهد في 31/12/2024، بعد شهرين على اعتقاله، والأسير خميس عاشور استُشهد في 8/2/2024، بعد يوم واحد على اعتقاله، فيما استُشهد الأسير خليل هنية في 25/12/2024، بعد نحو عام على اعتقاله. ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ الشهيد صبابه متزوج وأبٌ لـ9 من الأبناء، وخميس عاشور أبٌ لـ6 من الأبناء، وخليل هنية أبٌ لـ4 من الأبناء.

وأكدت الهيئة والنادي أنّ الشهداء الثلاثة هم من بين عشرات الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جرّاء جرائم التعذيب واسعة النطاق، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب جملة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية. وقالت الهيئة والنادي: "ما يزال العديد من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات ممن تم إعدامهم ميدانيًّا، إذ شكّلت صور جثامين الأسرى الذين سُلّمت جثامينهم بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على عمليات الإعدام المنهجية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين".

وعلى صعيد أعداد شهداء الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة، فبحسب ما وثقته المنظمات الحقوقية، وما تابعته المؤسسات الفلسطينية الحقوقية المختصة، فقد تجاوز عددهم المئة، والعدد غير نهائي، منهم (84) أُعلِنَت هوياتُهم من قبل المؤسسات الفلسطينية المختصة، من بينهم (50) معتقلًا من غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى (321) شهيدًا، وهم فقط المعلومة هوياتهم لدى المؤسسات.

تقرير إسرائيلي جديد حول تعذيب الأسرى: تجويع حاد وضرب

تدهورت ظروف اعتقال الأسرى في إسرائيل بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (لكنها لم تبدأ معه)، وكثير منهم يعانون من جوع شديد، وذلك وفقاً لتقرير الدفاع العام الإسرائيلي، الذي نُشر صباح اليوم الخميس، وأشارت إليه وسائل إعلام عبرية.

التفاصيل عبر الرابط:

مشهد من سجن عوفر الإسرائيلي، 12 أكتوبر 2025 (عصام ريماوي/الأناضول)
تقرير إسرائيلي جديد حول تعذيب الأسرى: تجويع حاد وضرب وظلام وجرب

الاحتلال يقتل 7 فلسطينيين يوميّاً منذ وقف إطلاق النار في غزة

قال مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل سبعة فلسطينيين يومياً في غزة ويصيب 18 آخرين، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يدل على استمرار "الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين"، وفق وصف المركز.

التفاصيل عبر الرابط:
الاحتلال يقتل 7 فلسطينيين يوميّاً منذ وقف إطلاق النار في غزة

8 شهداء في آخر 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 8 شهداء و16 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة إن إجمالي الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بلغ 366 شهيداً، فضلاً عن 938 مصاباً و619 عملية انتشال، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70125 شهيدًا و171015 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

فرانس برس

نتنياهو يعتزم زيارة نيويورك رغم تهديدات ممداني بتوقيفه

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أنه لا يزال يعتزم زيارة نيويورك، رغم تهديدات رئيس بلديتها الجديد زهران ممداني بتوقيفه امتثالاً لمذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وقال نتنياهو، في مقابلة عبر الفيديو مع منتدى "ديلبوك" الذي تنظمه صحيفة "نيويورك تايمز": "نعم، سآتي إلى نيويورك". وعندما سُئل عمّا إذا كان سيسعى للتحدث مع ممداني، أجاب الزعيم الإسرائيلي: "إذا غيّر رأيه وقال إن لدينا الحق في الوجود، فإن ذلك سيكون بداية جيدة لمحادثة".

التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس، 10 أغسطس 2025 (فرانس برس)
نتنياهو يعتزم زيارة نيويورك رغم تهديدات ممداني بتوقيفه

رويترز

مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص تايلاندياً

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الخميس إنه جرى تحديد هوية صاحب الرفات الذي تسلمته إسرائيل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية"حماس" وتبين أنه المواطن التايلاندي سودثيساك رينثلاك. وبذلك يتبقى جثمان الإسرائيلي ران جفيلي فقط في القطاع.

الأناضول

سي أن أن: الجيش الإسرائيلي ترك جثث فلسطينيين في غزة بالعراء

كشف تحقيق أجرته شبكة "سي أن أن" الأميركية أن الجيش الإسرائيلي جرف جثث فلسطينيين إلى قبور ضحلة مجهولة قرب معبر زيكيم شمالي قطاع غزة، وفي حالات أخرى تُرك رفاتهم مكشوفا يتعرّض للتحلل بالعراء. واستند التحقيق إلى مئات مقاطع الفيديو والصور الملتقطة من محيط معبر زيكيم، إضافة إلى مقابلات مع شهود عيان وسائقي شاحنات مساعدات محليين.

التفاصيل عبر الرابط: 

لوحة مرسومة على جدار السفارة الأميركية السابقة، طهران 16 أبريل 2025 (محمد نجيب، فرانس برس)
سي أن أن: واشنطن تدرس تعويض إيران بنووي مدني بقيمة 30 مليار دولار

إسرائيل تقصف جنوب غزة وتتهم "حماس" بخرق الاتفاق

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارات التي نفذها على مناطق متفرقة في جنوب قطاع غزة جاءت، وفق زعمه، رداً على "خرق" حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" للاتفاق الأخير.

العربي الجديد

حماس: الاحتلال يرتكب جريمة حرب من خلال قصف خيام النازحين

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب "جريمة حرب موصوفة" عقب القصف الذي استهدف خيام النازحين قرب المستشفى الكويتي في منطقة المواصي بخانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال. وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن الهجوم يشكّل "استهتاراً باتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة للتنصل من استحقاقاته"، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد. وطالبت "حماس" الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية ومنع حكومة بنيامين نتنياهو من "التهرب من موجبات الاتفاق"، وفي مقدمتها وقف استهداف المدنيين والمناطق السكنية وخيام النازحين.

التفاصيل عبر الرابط:

غارة على مخيم للنازحين جنوبي قطاع غزة، خانيونس 9 يوليو 2025 (فرانس برس)
5 شهداء بقصف إسرائيلي على خانيونس وحماس تدعو الوسطاء للجم الاحتلال

فتح معبر رفح باتجاه واحد بعيون مصرية: يخالف اتفاق غزة
نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أمس الأربعاء، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود تنسيق بين القاهرة وتل أبيب لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر فقط.
التفاصيل عبر الرابط: 
معبر رفح من الجانب المصري، 4 يوليو 2024 (جوسيبي كاكاس/فرانس برس)
فتح معبر رفح باتجاه واحد بعيون مصرية: يخالف اتفاق غزة

أبرز تطورات الحرب على غزة يوم أمس الأربعاء
  • انتشال خمسة جثامين لشهداء جراء قصف غربي خانيونس
  • الفصائل الفلسطينية تطالب بفتح معبر رفح في الاتجاهين
  • الاحتلال يصعد في شرق غزة: قصف ونسف وتوسيع متواصل للخط الأصفر
  • مصر تنفي تنسيقها مع إسرائيل لفتح معبر رفح أمام سكان غزة
  • الاحتلال "يبلور أدلّة" ضدّ أسرى بزعم مشاركتهم في 7 أكتوبر
  • المقاومة تسلّم جثة أحد أسرى الاحتلال
  • قرار إسرائيلي بفتح معبر رفح فقط لخروج سكان غزة
  • لا تفاؤل مصرياً بانتقال وشيك لمرحلة ثانية من اتفاق غزة
  • الأمم المتحدة: أكثر من 16500 مريض بحاجة لرعاية خارج غزة
