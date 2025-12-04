الحرب على غزة | شهداء بقصف خيام نازحين في خانيونس وإسرائيل تتعرّف إلى جثة أسير

04 ديسمبر 2025
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على خيام النازحين في منطقة المواصي في محافظة خانيونس جنوبي القطاع مساء الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة العشرات.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم جاء "رداً على خرق واضح" لاتفاق وقف إطلاق النار، موضحاً في بيان رسمي أنه "في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، وأثناء عملية لقوات لواء جولاني شرق رفح، واجهت القوات عدداً من الإرهابيين الذين خرجوا من ممر تحت الأرض في المنطقة". وشهدت المنطقة الشرقية من مدينة رفح، مساء الأربعاء، اشتباكاً عنيفاً بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية، وسط إسناد جوي ومدفعي كثيف. ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري قوله إن تبادلاً لإطلاق النار وقع بمشاركة مروحيات قتالية، فيما أكد مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أن المؤسسة الأمنية "تنظر إلى الحادثة ببالغ الجدية ولن تتغاضى عن أي محاولة للإضرار بجنود الجيش".

كما كثّف الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء وتيرة الاستهدافات في المناطق الشرقية لمدينة غزة، ولا سيما أحياء التفاح والزيتون والدرج، خلال الساعات الماضية، عبر عمليات إطلاق النار المكثفة في محيط منازل الفلسطينيين وخيام النازحين، أو من خلال عمليات النسف والقصف التي توسعت كثيراً. وأفادت مصادر محلية "العربي الجديد" بأن طائرات "كواد كابتر" نفذت عمليات استهداف للفلسطينيين وإطلاق النار باتجاههم خلال تحركهم في المناطق الواقعة غرب "الخط الأصفر" من حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب "جريمة حرب موصوفة" عقب القصف الذي استهدف خيام النازحين قرب المستشفى الكويتي في منطقة المواصي بخانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال. وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن الهجوم يشكّل "استهتاراً باتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة للتنصل من استحقاقاته"، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد. وطالبت "حماس" الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية ومنع حكومة بنيامين نتنياهو

من "التهرب من موجبات الاتفاق"، وفي مقدمتها وقف استهداف المدنيين والمناطق السكنية وخيام النازحين.

في غضون ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه جرى تحديد هوية صاحب الرفات الذي تسلمته إسرائيل من حركة حماس، وتبين أنه المواطن التايلاندي سودثيساك رينثلاك. وبذلك يتبقى جثمان الإسرائيلي ران جفيلي فقط في قطاع غزة. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه برعاية أميركية، تعهّدت "حماس" بإعادة كل الأسرى الـ48 الذين كانت لا تزال تحتجزهم، وبينهم 20 أحياء. وأعادت الحركة 47، بما في ذلك جثة جندي قُتل واحتجز جثمانه لأكثر من عقد، فيما تماطل إسرائيل بتنفيذ تعهداتها، وآخرها فتح معبر رفح الحدودي مع مصر.

وفي السياق، قال مصدر مصري مطلع لـ"العربي الجديد"، إنّ القاهرة تنظر بقلق إلى قرار الحكومة الإسرائيلية فتح معبر رفح "في الأيام القريبة" لخروج سكان قطاع غزة فقط، لأنه يشكّل "مخالفة واضحة وصريحة لتفاهمات شرم الشيخ". ووفق المصدر، فإنّ سبب الخشية المصرية ينبع من أن الخطوة تحمل "مخاطر حقيقية بفتح الباب لعملية تهجير ناعمة للفلسطينيين"، في ظل غياب أي ضمانات لعودتهم إلى القطاع. وهو ما يتقاطع مع مخطط إسرائيلي قديم لإفراغ القطاع تدريجياً عبر الضغط الإنساني واستغلال انهيار الأوضاع المعيشية. ولفت إلى أن تفاهمات شرم الشيخ، التي شاركت فيها الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، تضمنت بوضوح أن إعادة تشغيل معبر رفح تحصل "ضمن ترتيبات متفق عليها، لا تمنح إسرائيل حق التحكم المنفرد بالمعبر، ولا حق فتحه باتجاه واحد".

وأكد المصدر أنّ القاهرة "لن تقبل بأي صيغة يمكن تفسيرها على أنها خطوة نحو تهجير جماعي"، لكنها في الوقت نفسه تدرك أنّ الضغط الإنساني قد يدفع آلاف المدنيين في غزة إلى الاصطفاف أمام المعبر بمجرد فتحه، وهو ما يجعل إدارة الملف بالغة الحساسية، سياسياً وأمنياً. وبحسب المصدر، فإن "الأسبوع المقبل سيشهد وضوحاً أكبر حول الآلية التي تحاول إسرائيل فرضها"، مشيراً إلى أن اتصالات مكثفة تجري حالياً بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن والعواصم الأوروبية للتحذير من تداعيات الخطوة.

تطوّرات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد أولاً بأول...

فرانس برس

نتنياهو يعتزم زيارة نيويورك رغم تهديدات ممداني بتوقيفه

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أنه لا يزال يعتزم زيارة نيويورك، رغم تهديدات رئيس بلديتها الجديد زهران ممداني بتوقيفه امتثالاً لمذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وقال نتنياهو، في مقابلة عبر الفيديو مع منتدى "ديلبوك" الذي تنظمه صحيفة "نيويورك تايمز"، "نعم، سآتي إلى نيويورك". وعندما سُئل عمّا إذا كان سيسعى للتحدث مع ممداني، أجاب الزعيم الإسرائيلي: "إذا غيّر رأيه وقال إن لدينا الحق في الوجود، فإن ذلك سيكون بداية جيدة لمحادثة".

نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس، 10 أغسطس 2025 (فرانس برس)
نتنياهو يعتزم زيارة نيويورك رغم تهديدات ممداني بتوقيفه

رويترز

مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص تايلاندياً

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الخميس إنه جرى تحديد هوية صاحب الرفات الذي تسلمته إسرائيل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية"حماس" وتبين أنه المواطن التايلاندي سودثيساك رينثلاك. وبذلك يتبقى جثمان الإسرائيلي ران جفيلي فقط في القطاع.

الأناضول

سي أن أن: الجيش الإسرائيلي ترك جثث فلسطينيين في غزة بالعراء

كشف تحقيق أجرته شبكة "سي أن أن" الأميركية أن الجيش الإسرائيلي جرف جثث فلسطينيين إلى قبور ضحلة مجهولة قرب معبر زيكيم شمالي قطاع غزة، وفي حالات أخرى تُرك رفاتهم مكشوفا يتعرّض للتحلل بالعراء. واستند التحقيق إلى مئات مقاطع الفيديو والصور الملتقطة من محيط معبر زيكيم، إضافة إلى مقابلات مع شهود عيان وسائقي شاحنات مساعدات محليين.

لوحة مرسومة على جدار السفارة الأميركية السابقة، طهران 16 أبريل 2025 (محمد نجيب، فرانس برس)
سي أن أن: واشنطن تدرس تعويض إيران بنووي مدني بقيمة 30 مليار دولار

العربي الجديد

القدس المحتلة
إسرائيل تقصف جنوب غزة وتتهم "حماس" بخرق الاتفاق

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارات التي نفذها على مناطق متفرقة في جنوب قطاع غزة جاءت، وفق زعمه، رداً على "خرق" حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" للاتفاق الأخير.

العربي الجديد

غزة
حماس: الاحتلال يرتكب جريمة حرب من خلال قصف خيام النازحين

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب "جريمة حرب موصوفة" عقب القصف الذي استهدف خيام النازحين قرب المستشفى الكويتي في منطقة المواصي بخانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال. وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن الهجوم يشكّل "استهتاراً باتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة للتنصل من استحقاقاته"، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد. وطالبت "حماس" الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية ومنع حكومة بنيامين نتنياهو من "التهرب من موجبات الاتفاق"، وفي مقدمتها وقف استهداف المدنيين والمناطق السكنية وخيام النازحين.

غارة على مخيم للنازحين جنوبي قطاع غزة، خانيونس 9 يوليو 2025 (فرانس برس)
5 شهداء بقصف إسرائيلي على خانيونس وحماس تدعو الوسطاء للجم الاحتلال

العربي الجديد

القاهرة
فتح معبر رفح باتجاه واحد بعيون مصرية: يخالف اتفاق غزة
نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أمس الأربعاء، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود تنسيق بين القاهرة وتل أبيب لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر فقط.
معبر رفح من الجانب المصري، 4 يوليو 2024 (جوسيبي كاكاس/فرانس برس)
فتح معبر رفح باتجاه واحد بعيون مصرية: يخالف اتفاق غزة

أبرز تطورات الحرب على غزة يوم أمس الأربعاء
  • انتشال خمسة جثامين لشهداء جراء قصف غربي خانيونس
  • الفصائل الفلسطينية تطالب بفتح معبر رفح في الاتجاهين
  • الاحتلال يصعد في شرق غزة: قصف ونسف وتوسيع متواصل للخط الأصفر
  • مصر تنفي تنسيقها مع إسرائيل لفتح معبر رفح أمام سكان غزة
  • الاحتلال "يبلور أدلّة" ضدّ أسرى بزعم مشاركتهم في 7 أكتوبر
  • المقاومة تسلّم جثة أحد أسرى الاحتلال
  • قرار إسرائيلي بفتح معبر رفح فقط لخروج سكان غزة
  • لا تفاؤل مصرياً بانتقال وشيك لمرحلة ثانية من اتفاق غزة
  • الأمم المتحدة: أكثر من 16500 مريض بحاجة لرعاية خارج غزة
