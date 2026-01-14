الحرب على غزة | سلسلة غارات وويتكوف يعلن الانتقال للمرحلة الثانية

غزة

التحديثات الحية
14 يناير 2026   |  آخر تحديث: 19:02 (توقيت القدس)
على وقع القصف المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إنّ أكثر من 100 قاصر استشهدوا في القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. يأتي ذلك فيما تتكرّر كوارث الطقس في قطاع غزة، مع تأثره بمنخفض جوي جديد يصنّف على أنه أقوى من المنخفضات السابقة، إذ تبلغ سرعة الرياح 90 كيلومتراً في الساعة، مع أمطار غزيرة، ما أدى إلى اقتلاع الخيام وتطاير الشوادر البلاستيكية التي تغطيها، إضافة إلى غرق آلاف الخيام، وتسجيل انهيارات في المنازل المتضررة من القصف الإسرائيلي.

إلى ذلك، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 بندًا لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي قال إنها "تهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، وبدء عملية إعادة الإعمار".

في غضون ذلك، يدفع البيت الأبيض نحو منح تفويض واسع لـ"مجلس السّلام" الذي من المفترض أن يدير قطاع غزة، بطريقة تتيح له، في مرحلة لاحقة، التعامل أيضاً مع حلّ نزاعات أخرى حول العالم، بدلاً من الأمم المتحدة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر لم تسمّها. وأوضح أحد المصادر أنّ المسؤولين الأميركيين الذين يروّجون للمبادرة "يعتقدون أنه (أي المجلس) سيكون منظمة شبيهة جداً بالأمم المتحدة، بصيغة جديدة، تضم دولاً مختارة تتخذ قرارات بشأن العالم". وقال دبلوماسي غربي للصحيفة إنّ بلاده تخشى من الخطوة، لأنها قد تخلق آلية موازية للأمم المتحدة دون سند من القانون الدولي.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولاً بأول..

06:43 pm

ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 بندًا لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي قال إنها "تهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، وبدء عملية إعادة الإعمار".

وأوضح ويتكوف أن المرحلة الجديدة تنص على تشكيل إدارة انتقالية تكنوقراطية في غزة تحت اسم "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، إلى جانب الشروع في نزع السلاح الكامل، بما يشمل تفكيك جميع التشكيلات المسلحة غير المصرّح بها. وشدد على أن الولايات المتحدة تتوقع امتثال حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الكامل لالتزاماتها، بما في ذلك إعادة آخر جثمان لمحتجز إسرائيلي، محذرًا من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى "عواقب خطيرة".

04:46 pm

رام الله
الشيخ يرحب بالجهود الدولية للانتقال إلى المرحلة الثانية بغزة

رحّب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ عبر منصة "إكس" بالجهود المبذولة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمبعوث الخاص للسلام ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، ونيكولاي ميلادينوف، إلى جانب كل من جمهورية مصر العربية وقطر وتركيا، للانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة وتشكيل اللجنة الإدارية الفلسطينية هناك.

وأكد الشيخ الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة الحفاظ على استمرار وقف الحرب، والإسراع في إدخال الإغاثة والمساعدات، وفتح المعابر، وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة الوطن والشعب.

02:50 pm

غزة
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,439

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 71,439 شهيداً، و171,324 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك وفق ما نشرته وزارة الصحة في قطاع غزة. وبلغ عدد إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 شهيداً منهم شهيدان جديدان و13 شهيداً انتُشِلَت جثامينهم، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

02:31 pm

غزة
محسوبون على تيار دحلان في لجنة إدارة غزة

يُنتظر في وقت قريب إعلان تشكيل لجنة إدارة غزة التي ستتولى الحكم في القطاع خلفاً للحكومة التي تقودها حركة حماس منذ عام 2007، وذلك بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفق تسريبات متعددة سيرأس اللجنة علي شعث وسيكون أيضاً مسؤولاً عن الطاقة والنقل، فيما سيتولى بشير الريس ملف المالية، وجبر الداعور التعليم، وعائد ياغي الصحة، وعائد أبو رمضان الاقتصاد والتجارة والصناعة، وعلي برهوم المياه والبلديات، وعدنان أبو وردة القضاء والعدل، ورامي حلس الشؤون الدينية، وأسامة الصيداوي الأراضي والإسكان، وعبد الكريم عاشور الزراعة، وحسني المغني شؤون العشائر، واللواء سامي نسمان الداخلية. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن القائمة غير نهائية، وقد تُجرى عليها تعديلات وقد تبقى كما هي.

طفل يقف وسط الركام في مخيم البريج وسط غزة / 22 سبتمبر 2025 (Getty)
محسوبون على تيار دحلان في لجنة إدارة غزة

02:27 pm

غزة
أونروا: نازحو غزة يواجهون صعوبة في تأمين مياه الشرب

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن العائلات النازحة في قطاع غزة، تواجه صعوبات كبيرة بالحصول على مياه شرب نظيفة. وأوضحت الوكالة الأممية عبر موقعها الرسمي في بيان اليوم الأربعاء، أنه في الملاجئ المكتظة، يعتمد كثيرون بشكل كامل على المياه التي تنقلها الوكالة عبر الشاحنات، ويضطرون إلى ترشيد كل قطرة لاستخدامها في الشرب والطبخ والنظافة الشخصية. ولفتت "أونروا" إلى أن الوصول إلى المياه لا يزال أمراً بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة.

12:36 pm

غزة
نقل جثامين 50 شهيداً من مقبرة مؤقتة
أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الأربعاء، عن نقل جثامين 50 شهيداً من مقبرة مؤقتة في حي الدرج بمدينة غزة، وذلك في إطار مواصلة عمليات انتشال الشهداء الذين دُفنوا اضطراراً خلال العدوان الإسرائيلي بسبب نقص الإمكانيات، وإعادة دفنهم في مقابر رسمية.
11:44 am

غزة
أول اجتماع للجنة التكنوقراط لإدارة غزة بالقاهرة

قالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" إن أول اجتماع للجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة غزة سيعقد غداً الخميس في العاصمة المصرية القاهرة.

10:26 am

غزة
إسرائيل تعترض على أمجد الشوا

قال مصدر فلسطيني لـ"العربي الجديد" إنّ إسرائيل اعترضت على اختيار أمجد الشوا في لجنة إدارة غزة على خلفية "تصريحاته ضدها خلال حرب الإبادة". وكان الشوا أول مرشح لتسلم رئاسة اللجنة، وأعلن ذلك قبل أشهر، لكن عاد الاحتلال لرفض ترشحه مع ثلاثة آخرين على الأقل، ويجري التشاور بين الأطراف المختلفة لاستبدالهم.

09:54 am

غزة
447 شهيداً في غزة منذ وقف إطلاق النار

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 447 منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تجاوز عدد الجرحى 1250 مصاباً، وذلك نتيجة الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية المستمرة رغم اتفاق التهدئة.

09:23 am

غوتيريس يهدد بإحالة إسرائيل على "العدل الدولية"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل من أنه قد يحيلها على محكمة العدل الدولية إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها. وقال غوتيريس في رسالة مؤرخة في الثامن من يناير/ كانون الثاني إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية "بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضاً مباشراً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. يجب التراجع عنها من دون إبطاء".

التفاصيل عبر الرابط:

غوتيريس خلال لقاء صحفي حول غزة في نيويورك، 9 أكتوبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

غوتيريس يهدد بإحالة إسرائيل للعدل الدولية بسبب استهدافها "أونروا"

09:07 am

غزة تغرق مجدداً.. المنخفض الجوي يحاصر سكان الخيام

تتضاعف مأساة أهالي قطاع غزة في كل منخفض جوي، نتيجة الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية، وعيش مئات الآلاف في خيام نزوح بالية تنعدم فيها وسائل الحماية والتدفئة.

غزة تغرق مجدداً... المنخفض الجوي يحاصر سكان الخيام
08:55 am

غزة
شهيد برصاص الاحتلال شرقي خانيونس

أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

08:31 am

غزة
خاص | اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة

أكّدت مصادر فلسطينية موثوقة لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة شُكلت بشكل شبه كامل، في انتظار حسم مسؤول ملف الأمن والشرطة، وسيجري الإعلان عنها في وقت قريب (خلال ساعات).

التفاصيل عبر الرابط:

خيام النازحين على طول شاطئ غزة / 13 يناير 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

خاص | اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة وترقب الإعلان عنها

07:16 am

غزة
سلسلة غارات على المناطق الغربية في رفح

شنّ طيران الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على المناطق الغربية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

06:46 am

إندونيسيا: قوة الاستقرار الدولية في غزة إجراء مؤقت

قال وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، اليوم الأربعاء، إن قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة هي "إجراء مؤقت"، وإن حل الدولتين لا يزال هو الهدف النهائي، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز.

 

05:24 am

واشنطن تعتزم الإعلان عن لجنة التكنوقراط لإدارة غزة

تقترب الولايات المتحدة من إعلان تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة الشؤون اليومية في قطاع غزة المدمر، في خطوة تهدف إلى تقويض نفوذ حركة حماس، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين مطلعين. وبحسب مصادر متعددة، جرى اختيار علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، لرئاسة اللجنة، على أن يُعلن عن قيادتها في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

05:22 am

غزة
استشهاد شاب متأثراً بإصابته في جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الشاب أحمد رائد أبو حسين متأثراً بجرحه، بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

12:54 AM

حيفا
واشنطن تسعى لتفويض "مجلس السلام" في غزة بحلّ نزاعات

يدفع البيت الأبيض نحو منح تفويض واسع لـ"مجلس السّلام" الذي من المفترض أن يدير قطاع غزة، بطريقة تتيح له، في مرحلة لاحقة، التعامل أيضاً مع حلّ نزاعات أخرى حول العالم، بدلاً من الأمم المتحدة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر لم تسمّها.

التفاصيل عبر الرابط:

مناطق كاملة مدمرة في غزة، 6 ديسمبر 2026 (سعيد جرس/الأناضول)
رصد
التحديثات الحية

واشنطن تسعى لتفويض "مجلس السلام" في غزة بحل نزاعات بدل الأمم المتحدة

12:41 am

غزة
قصف مدفعي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصف مدفعياً طاول مخيم البريج وسط قطاع غزة.

12:38 am

استشهاد 100 طفل منذ سريان وقف النار

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن أكثر من 100 قاصر استشهدوا في القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأفادت المنظمة باستشهاد 60 فتى و40 فتاة تحت سن 18 عاماً.

12:29 AM
أبرز الأحداث الثلاثاء | 13 يناير
  • الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف مريض بحاجة إلى إجلاء طبي
  • تحذيرات من كارثة في غزة من جراء المنخفض الجوي
  • 4 شهداء بانهيار حائط مبنى غربيّ غزة
  • وفاة طفل في دير البلح نتيجة البرد القارس
  • الأنصاري: لا جداول زمنية في غزة وما يجري هناك كارثة مستمرة
  • جيش الاحتلال يعلن اشتباكاً مع مسلحين غرب رفح
