الحرب على غزة | سلسلة غارات وويتكوف يعلن الانتقال للمرحلة الثانية

على وقع القصف المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إنّ أكثر من 100 قاصر استشهدوا في القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. يأتي ذلك فيما تتكرّر كوارث الطقس في قطاع غزة، مع تأثره بمنخفض جوي جديد يصنّف على أنه أقوى من المنخفضات السابقة، إذ تبلغ سرعة الرياح 90 كيلومتراً في الساعة، مع أمطار غزيرة، ما أدى إلى اقتلاع الخيام وتطاير الشوادر البلاستيكية التي تغطيها، إضافة إلى غرق آلاف الخيام، وتسجيل انهيارات في المنازل المتضررة من القصف الإسرائيلي.

إلى ذلك، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 بندًا لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي قال إنها "تهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، وبدء عملية إعادة الإعمار".

في غضون ذلك، يدفع البيت الأبيض نحو منح تفويض واسع لـ"مجلس السّلام" الذي من المفترض أن يدير قطاع غزة، بطريقة تتيح له، في مرحلة لاحقة، التعامل أيضاً مع حلّ نزاعات أخرى حول العالم، بدلاً من الأمم المتحدة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر لم تسمّها. وأوضح أحد المصادر أنّ المسؤولين الأميركيين الذين يروّجون للمبادرة "يعتقدون أنه (أي المجلس) سيكون منظمة شبيهة جداً بالأمم المتحدة، بصيغة جديدة، تضم دولاً مختارة تتخذ قرارات بشأن العالم". وقال دبلوماسي غربي للصحيفة إنّ بلاده تخشى من الخطوة، لأنها قد تخلق آلية موازية للأمم المتحدة دون سند من القانون الدولي.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولاً بأول..