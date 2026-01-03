الحرب على غزة | دعوة أممية لإسرائيل للتراجع عن حظر المنظمات الإنسانية الدولية

03 يناير 2026   |  آخر تحديث: 01:32 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي والجوي، عبر الطائرات المسيرة، على مناطق في قطاع غزة المحاصر، بالتزامن مع حربه على الجهود الإنسانية لإغاثة السكان بعد الإبادة الجماعية التي استمرت عامين وخلفت دماراً شاملاً في البنية المدنية وشردت مئات آلاف المدنيين. ووسط ذلك، لا تزال حالة الجمود تطغى على مباحثات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من التصريحات المتواترة بعد لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا. ميدانياً، تستهدف مدفعية الاحتلال وطائراته المسيرة عدة مناطق في القطاع، خصوصاً الشرقية منه، ما يخلف شهداء وجرحى في الغالب، فيما يواصل الدفاع المدني في غزة بإمكانيات محدودة البحث عن الضحايا الذين دفنوا تحت الركام خلال الإبادة الجماعية.

في هذه الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بمنع دخول العديد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة، وذلك بحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وقال دوجاريك إن غوتيريس "قلق جداً إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تعليق أنشطة العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وإنه "يدعو إلى التراجع عن هذا الإجراء".

وأمس الجمعة، حذرت 53 منظمة دولية غير حكومية من عواقب إنسانية خطيرة بسبب إجراءات إسرائيل لإلغاء تراخيص عشرات المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. واعتبرت المنظمات، ومنها العفو الدولية وأطباء بلا حدود وأوكسفام، أنّ الإجراءات الإسرائيلية "ستعيق بشكل خطير العمل الإنساني وتهدد بوقف عمليات الإغاثة"، في وقت يواجه فيه المدنيون احتياجات إنسانية حادة، رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت في بيان مشترك إن 37 منظمة دولية تلقت في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إخطاراً رسمياً بانتهاء تسجيلها في 31 من الشهر نفسه، ما يفعّل مهلة مدتها 60 يوماً تُلزم بعدها بوقف أنشطتها في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. وأوضح البيان أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال بالغة، إذ تعيش أسرة من كل أربع أسر في غزة على وجبة واحدة يومياً، بينما سبَّبت العواصف الشتوية نزوحَ عشرات الآلاف، ما جعل 1.3 مليون فلسطيني في حاجة ماسة إلى مأوى.

وذكر البيان أن المنظمات الدولية غير الحكومية تقدم أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، وتدير أو تدعم نحو 60% من المستشفيات الميدانية، وتنفذ قرابة ثلاثة أرباع أنشطة المأوى، إضافة إلى توفير العلاج الكامل للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم. وبدأت الحكومة الإسرائيلية فعلياً خطوات لإلغاء تراخيص منظمات دولية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، في إجراء يقوده فريق وزاري مشترك برئاسة ما تسمى "وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية". هذه الخطوات تشمل إرسال خطابات رسمية إلى أكثر من عشر منظمات دولية، تنص على إلغاء تراخيص عملها في إسرائيل اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني، وإلزامها بإنهاء أنشطتها بحلول الأول من مارس/ آذار 2026. 

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:57 am

نازحون في غزة يصفون معاناة غرق خيامهم جراء الأمطار

تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية، مع بداية العام الجديد، في غرق عدد كبير من خيام النازحين في أحد المخيمات الواقعة جنوب مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، ما فاقم معاناة العائلات الفلسطينية التي تعيش في ظروف صعبة.

أمطار غزيرة تُغرق خيام نازحين وتفاقم معاناتهم الإنسانية
12:42 am

غوتيريس يدعو إسرائيل للتراجع عن وقف عمل المنظمات الإنسانية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بمنع دخول العديد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة، وذلك بحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه. وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريس "قلق جدا إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تعليق أنشطة العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وإنه "يدعو إلى التراجع عن هذا الإجراء".

12:37 am

غزة
قصف مدفعي على شرق خانيونس

جددت مدفعية جيش الاحتلال قصفها على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:36 am

غزة
تهجير عائلات غزة... مؤسسة غامضة تسهل إجراءات السفر

يُفاجأ أهالي قطاع غزة بين فينة وأخرى بإعلان بعض الشخصيات مغادرة القطاع، أو الوصول إلى بلدان أخرى، من دون الإفصاح عن طبيعة أو إجراءات السفر، ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب الغموض. وظلت تفاصيل السفر غير معلنة، حتى حدثت إشكالية خلال نقل دفعة من العائلات إلى جنوب أفريقيا، قبل بضعة أسابيع، ووجّه المسافرون الذين ظلوا عالقين بالمطار لنحو ثلاث ساعات مناشدات عبر نشر مقاطع مرئية لإنهاء إشكاليتهم، ما دفع سلطات الاحتلال للتدخل، وليس السلطة الفلسطينية.

التفاصيل عبر الرابط:

كان معبر رفح منفذ السفر الأساسي من غزة، فبراير 2025 (سعيد جرس/ فرانس برس)
التحديثات الحية

تهجير عائلات غزة... مؤسسة غامضة تسهل إجراءات السفر

12:34 am

"أطباء بلا حدود" تنتقد "الضربة الخطيرة" من إسرائيل

وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الجمعة قرار إسرائيل حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في غزة لكونها لم تزوّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين، بأنه "ضربة خطيرة" للمساعدات الإنسانية في القطاع.

وقالت المنظمة في بيان نشرته بالعربية على موقعها الرسمي إن "تهديد إسرائيل بسحب تسجيل المنظمات غير الحكومية" يشكل "ضربة خطيرة للعمل الإنساني في غزة والضفة الغربية". واعتبرت المنظمة أن الشروط التي تفرضها إسرائيل وتعللها بأنها تهدف "إلى منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية"، تشكّل "محاولة مغرضة ومحسوبة لمنع هذه المنظمات من تقديم خدماتها". ولاحظت المنظمة في بيانها أن "إسرائيل تصعّد هجومها الخطير على الاستجابة الإنسانية، بما يهدّد، بشكل مباشر، الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية المقدَّمة للمدنيين".

12:16 am

غزة
أبرز تطورات أمس الجمعة

  • ترامب ونتنياهو اتفقا على التقدّم نحو المرحلة الثانية

  • استشهاد فلسطيني شرق خانيونس

  • دول عربية وإسلامية قلقة من تدهور الوضع في غزة

  • أنجلينا جولي تزور معبر رفح والعريش في جولة إنسانية

  • وقفات في عدة مدن بالمغرب دعماً للصمود الفلسطيني

  • إسرائيل تسمح لتجار غزة بإدخال مواد وتحظرها عن مؤسسات الإغاثة

