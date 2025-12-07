الحرب على غزة | دعوات للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار

07 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:44 (توقيت القدس)
على وقع الخروقات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، دعت كل من قطر ومصر اللتين تولتا وساطة إلى جانب الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية في القطاع، كخطوتين ضروريتين لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل. وقال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس السبت، في منتدى الدوحة الذي يجمع سنوياً نخبة من السياسيين والأكاديميين للتباحث في الشؤون الدبلوماسية: "نحن الآن في اللحظة الحاسمة... لا يمكننا أن نعتبر أن هناك وقفاً لإطلاق النار، وقف إطلاق النار لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة الاستقرار إلى غزة".

من جانبه، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى الإسراع في نشر قوة استقرار دولية. وقال خلال المنتدى: "إننا بحاجة إلى نشر هذه القوة بأسرع وقت ممكن على الأرض لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يوميا... لذا فنحن بحاجة إلى مراقبين". وأكد أن مصر لن تحكم غزة أو أي منطقة فلسطينية، بل تدعم الفلسطينيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم، مشدداً على أنّ أي حل مستدام للأمن في المنطقة يرتبط بتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.

سياسياً أيضاً، كشفت قناة "كان" العبرية الحكومية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد قبل نحو أسبوع اجتماعاً سرّياً مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، في إطار تحركات متصلة بترتيبات "اليوم التالي" في قطاع غزة. وامتنع مكتب نتنياهو عن التعليق على فحوى اللقاء، وفق القناة. وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل للقناة الحكومية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، إنّ "نتنياهو عقد قبل نحو أسبوع اجتماعاً سرّياً مع بلير، في إطار تحركات متصلة بترتيبات اليوم التالي في غزة". وأوضحت المصادر أن "بلير، يعمل على مبادرة تطرح إدخال السلطة الفلسطينية لتولي إدارة مناطق محددة داخل قطاع غزة، على أن يبدأ التنفيذ بشكل تجريبي ويتحول إلى دائم في حال حقق نجاحًا"، على حد تعبيرها. وادعت القناة أن "المبادرة مشروطة بإجراء إصلاحات داخل مؤسسات السلطة". وأشارت "كان"، إلى أن "الجهات الأمنية في إسرائيل ناقشت المقترح خلال الأيام الماضية، ولم يتم رفضه بشكل قاطع، فيما يجري بلير، اتصالات موازية مع عدد من الدول العربية لدفع الخطة قدماً".

ميدانياً، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن هناك تحليقاً مستمراً للطيران المسير الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة في أجواء مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. جاء ذلك فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحالة الجويّة للطقس التي سادت ليل الجمعة-السبت في عموم مناطق فلسطين المحتلة، كانت السبب وراء نقل دوي تفجير مبنى متعدد الطبقات في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة والتسبب في ارتجاج مبانٍ كاملة في وسط إسرائيل، وخصوصاً في منطقة ريشون لتسيون، ما تسبب في موجة من الذعر بين المستوطنين.

تطوّرات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

01:07 am

طفل فلسطيني مصاب ووحيد بعد فقدان عائلته في الحرب على غزة

بات الطفل الفلسطيني بلال البدي الناجي الوحيد من عائلته في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ففي بداية الحرب استشهد والده، وبعد فترة جاءت طائرة كواد كابتر إلى منزله، وانفجرت داخل غرفة لتستشهد والدته، وبعد أشهر من رعايته برفقة شقيقه جمال في كنف خالته، توجه لزيارة بيت جده فقصف المنزل واستشهد جمال، ليبقى بلال وحيداً مصاباً غير قادر حتى على توفير تكلفة علاج رجله بتأهيل صحي وعلاج طبيعي.

طفل فلسطيني مصاب ووحيد بعد فقدان عائلته في الحرب
12:56 am

فرانس برس

حماس تعلن استعدادها لتسليم سلاحها لسلطة فلسطينية بشرط

أعلن رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، السبت، أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها لـ"الدولة" التي ستدير القطاع مستقبلاً، لكن ذلك مرتبط بانتهاء "الاحتلال" الإسرائيلي. وقال الحية في بيان لوسائل الإعلام "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة". وأوضح مكتب الحية لوكالة فرانس برس أنه قصد بالدولة "دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة".

وأضاف "السلاح لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، والاتفاق لا يزال في بدايته، ونقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة".

12:42 am

العربي الجديد

تحليق مستمر للطيران المسير فوق أجواء مخيم النصيرات

قال المركز الفلسطيني للإعلام إن هناك تحليقاً مستمراً للطيران المسير الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة في أجواء مخيم النصيرات وسط القطاع. 

12:41 am

الأناضول

نتنياهو يبحث سرياً مع بلير ترتيبات "اليوم التالي" بغزة

كشفت قناة "كان" العبرية الحكومية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد قبل نحو أسبوع اجتماعاً سرّياً مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، في إطار تحركات متصلة بترتيبات "اليوم التالي" في قطاع غزة. وامتنع مكتب نتنياهو، عن التعليق على فحوى اللقاء، وفق القناة. وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل للقناة الحكومية، التابعة لهيئة البث، إن "نتنياهو عقد قبل نحو أسبوع اجتماعاً سرّياً مع بلير، في إطار تحركات متصلة بترتيبات اليوم التالي في غزة".

التفاصيل عبر الرابط:
هيئة البث: نتنياهو يبحث سراً مع بلير ترتيبات اليوم التالي في غزة

12:40 am

فرانس برس

قطر ومصر تدعوان للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف النار

12:25 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة السبت
  • أزمة وقود خانقة تقلّص خدمات البلديات
  • غارات إسرائيلية عنيفة شرقي مدينة غزة
  • مسؤول أميركي: القوة الدولية قد تصبح أمرا واقعا في أوائل 2026
  • إسرائيل تفرض نظام تأشيرات صارم على موظفي الأمم المتحدة
  • آل ثاني: الوسطاء يعملون لفرض المرحلة التالية من اتفاق غزة
  • 3 شهداء بنيران الاحتلال خارج الخط الأصفر في بيت لاهيا
  • الاحتلال يواصل تفجير مبانٍ شمالي قطاع غزة
