الحرب على غزة | دعوات دولية إلى رفع قيود إسرائيل عن المساعدات

31 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:17 (توقيت القدس)
+ الخط -

في ظلّ استمرار الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، وتواصل معاناة أهالي القطاع من نقص المساعدات الإنسانية، عبّرت عشر دول في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجدداً في غزة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية عبر الإنترنت أنّ على إسرائيل السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل في مدنها على نحوٍ مستدام ومنتظم، وضمان استمرار عمل الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني. وأضاف البيان الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا: "نعبّر عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجدداً في غزة، الذي لا يزال كارثياً"، ودعت هذه الدول في البيان إسرائيل إلى رفع ما وصفتها "بالقيود غير المعقولة" المفروضة على بعض الواردات، مثل المعدات الطبية وتلك الخاصة بالإيواء، وإلى فتح المعابر الحدودية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

في الأثناء، بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لسحب تراخيص عمل منظمات دولية تنشط في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بذريعة عدم استكمال هذه المنظمات إجراءات التسجيل وفق ما يقتضيه القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مزاعم بتورط بعض العاملين فيها في أنشطة "إرهابية". وبحسب تقرير أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الثلاثاء، فإنّ هذه الخطوة تقودها هيئة مشتركة بين وزارات عدّة، برئاسة ما يسمى وزارة الشتات و"مكافحة معاداة السامية".

وتوقعت منظمة "أطباء بلا حدود" منعها من العمل في غزة إذا لم تلتزم بالموعد النهائي المقرّر اليوم الأربعاء للامتثال لقواعد التسجيل الجديدة لوكالات الإغاثة. وتقول المنظمة، التي قدمت الرعاية لنحو نصف مليون شخص خلال الحرب على قطاع غزة، إنّ إلغاء تسجيلها سيؤدي إلى حجب مساعدات طبية منقذة للحياة عن مئات الآلاف في القطاع الفلسطيني.

سياسياً، أفاد موقع صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، سيعلن بدء تنفيذ خطته لـ"اليوم التالي" في غزة، بما في ذلك إنشاء الهيئة الدولية المشرفة، التي من المرجح أن يترأسها بنفسه. وأفاد ترامب، خلال اللقاء، بأنّ الهيئة المدنية الحاكمة ستقام خلال الأسابيع القريبة، وستستعد لتسلم الحكم من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس". ووفقاً لمسؤولين سياسيين، لم يسمِّهم الموقع، لم يُبدِ نتنياهو معارضة لهذه التصريحات من الرئيس الأميركي.

"العربي الجديد" يتابع تطوّرات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أولاً بأول... 

03:11 pm

يوسف أبو وطفة

avata
يوسف أبو وطفة
الاحتلال يعمّق أزمة الفلسطينيين الإنسانية

يرفض الاحتلال الإسرائيلي تجديد تراخيص 37 منظمة إنسانية وأهلية غير حكومية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، تحت ذرائع أمنية مختلَقة، وذلك بعد إعلان ما تسمى وزارة الشتات الإسرائيلية و"مكافحة معاداة السامية"، أمس الثلاثاء، تعليق عمل هذه المنظمات، بزعم عدم امتثالها للقواعد الجديدة الخاصة بفحص المنظمات الدولية، والتي تتضمن مشاركة بيانات موظفيها وتمويلها وعملياتها وطبيعة الأنشطة التي تنفذها. 

التفاصيل عبر الرابط:

نشاط لمنظمة كير الدولية في أحد مراكز إيواء النازحين بقطاع غزة، مارس 2025 (موقع المنظمة)
الاحتلال يعمّق أزمة الفلسطينيين بسحب تراخيص عمل منظمات دولية

3:08 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
"هآرتس": إسرائيل قلقة من احتمال "تمييع" ترامب نزع سلاح حماس

 

تخشى إسرائيل "تمييع" الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة نزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إلى حدّ إبطائها أو إفراغها من مضمونها السياسي والعسكري، في إطار مقاربته الأوسع لملف غزة وما بعد الحرب. وتأتي هذه المخاوف في ظل مؤشرات إسرائيلية على أنّ الإدارة الأميركية قد تعطي أولوية لمسارات أخرى، مثل إعادة الإعمار وترتيبات إدارة القطاع، حتى قبل استكمال نزع السلاح، وهو ما يثير قلقاً متزايداً في تل أبيب من احتمال تغيّر قواعد اللعبة التي راهنت عليها الحكومة الإسرائيلية منذ بدء الحرب.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب نتنياهو مؤتمر صحافي في مارآلاغو 29/12/2025 (رويترز)
"هآرتس": إسرائيل قلقة من احتمال "تمييع" ترامب نزع سلاح حماس

03:06 pm

سحب ترخيص 37 منظمة دولية يهدد تدفّق المساعدات من مصر إلى غزة

بالتزامن مع شتاء قاسٍ ونقص حاد في الغذاء والدواء داخل قطاع غزة المحاصر، جاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إبلاغ 37 مؤسسة إغاثة دولية بوقف أو عدم تجديد تراخيص عملها في الأراضي الفلسطينية، ما يهدد مصير تدفّق المساعدات، ولا سيما تلك القادمة عبر مصر، والدور الذي تلعبه القاهرة باعتبارها بوابة إنسانية رئيسية للقطاع منذ اندلاع الحرب.

شاحنات مساعدات قرب معبر رفح، 15 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
سحب ترخيص 37 منظمة دولية يهدد تدفّق المساعدات من مصر إلى غزة

01:37 pm

مستشفى حمد يستأنف خدماته

أعلن مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في قطاع غزة استئناف تقديم خدماته للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب في مقره الرئيسي شمالي القطاع، وذلك بعد توقف قسري فرضته الظروف الميدانية خلال الهجوم البري الذي شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر/ أيلول 2025.

التفاصيل عبر الرابط:

مستشفى حمد يستأنف خدماته شمال غزة، 31 ديسمبر 2025(مستشفى حمد)
مستشفى حمد يستأنف خدماته في شمال غزة ويفتتح فرعاً جنوباً

11:55 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
تحذير أوروبي من تعليق إسرائيل عمل منظمات دولية

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أن تهديد إسرائيل بمنع منظمات غير حكومية من العمل في قطاع غزة سيحول دون وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمر. وكتبت المفوّضة الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية حجة لحبيب، على إكس: "كان الاتحاد الأوروبي واضحاً: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية". وكتبت: "قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالاً للشك: يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها".

التفاصيل عبر الرابط:

مبنى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في خانيونس جنوبي قطاع غزة، 21 فبراير 2024 (Getty)
الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من تعليق عمل منظمات دولية في غزة

11:05 am

استهداف منزل شرق جباليا

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا فجر اليوم في شارع العجارمة شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع دون إصابات.

09:03 am

رياح تضرب خيام النازحين في وادي غزة

في وادي غزة، تتفاقم مأساة آلاف العائلات الفلسطينية النازحة مع استمرار الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي تضرب المنطقة منذ أربعة أيام متتالية. خيام مهترئة تغرق في مياه الفيضانات، وأطفال ونساء يكافحون للبقاء وسط ظروف إنسانية قاسية، في ظلّ حصار خانق يمنع دخول المساعدات وإعادة الإعمار. هذه المشاهد تجسّد معاناة لا تنتهي لشعب يواجه الموت والبرد في آن واحد.

08:25 am

مقتل 91 جندياً إسرائيلياً وإصابة 821 خلال عام 2025

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 91 جندياً إسرائيلياً، وإصابة 821 آخرين، في حصيلة نشرها لخسائره خلال عام 2025.

08:23 am

مدفعية الاحتلال تستهدف حي التفاح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حي التفاح شرقي مدينة غزة.

12:25 am

رويترز

avata
رويترز
"أطباء بلا حدود" تتوقع منعها من العمل في غزة

تتوقع منظمة "أطباء بلا حدود" منعها من العمل في غزة إذا لم تلتزم بالموعد النهائي المقرّر اليوم الأربعاء للامتثال لقواعد التسجيل الجديدة لوكالات الإغاثة. وتقول المنظمة، التي قدمت الرعاية لنحو نصف مليون شخص خلال الحرب على قطاع غزة، إنّ إلغاء تسجيلها سيؤدي إلى حجب مساعدات طبية منقذة للحياة عن مئات الآلاف في القطاع الفلسطيني.

12:23 am

الأناضول

avata
الأناضول
فلسطين ترحب بدعوة 10 دول لرفع القيود عن المساعدات

رحب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الثلاثاء، بدعوة وجهتها 10 دول غربية لإسرائيل، طالبت فيها برفع القيود "فوراً" عن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال الشيخ في تدوينة عبر منصة إكس: "نرحب بالبيان المشترك، وما تضمنه من دعوة واضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التدهور الخطير في الوضع الإنساني بالقطاع". كما رحب بتشديد تلك الدول على ضرورة السماح للمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بالعمل على نحوٍ مستدام ومنتظم لتقديم الإغاثة.

12:19 am

الأناضول

avata
الأناضول
الأردن يدعو لتحرك دولي لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة

دعا الأردن، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة؛ جراء الظروف الجوية القاسية والقيود الإسرائيلية المستمرة على إدخال المساعدات. وطالبت الخارجية الأردنية في بيان، إسرائيل بضرورة إزالة جميع العوائق أمام إدخال المساعدات الإنسانية الكافية لجميع أنحاء القطاع على نحوٍ "فوري ومستدام".

وأوضح متحدث الوزارة فؤاد المجالي، أن الأوضاع في غزة تستدعي تحركاً دولياً يُلزم تل أبيب بفتح المعابر، في ظل ما يواجهه القطاع من "كارثة إنسانية غير مسبوقة". وشدد المجالي على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الدولي، وتمكين منظمات الإغاثة، ولا سيّما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من العمل بحرية لتقديم العون للفلسطينيين.

12:18 am

الأناضول

avata
الأناضول
10 دول تطالب برفع القيود عن المساعدات إلى غزة

أعرب وزراء خارجية 10 دول عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعودتها إلى مستويات كارثية، مطالبين حكومة الاحتلال الإسرائيلي برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. جاء ذلك في بيان مشترك، نشره وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا، الثلاثاء، بشأن الوضع الإنساني في غزة.

التفاصيل عبر الرابط:

الجوع في غزة / 31 أكتوبر 2025 (Getty)
10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني الكارثي في غزة

12:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
أبرز تطورات حرب غزة أمس الثلاثاء
  • الاحتلال ينسف مبانيَ سكنية في رفح ويطلق النار من مروحياته
  • استشهاد طفلة في منطقة الزرقاء شمالي مدينة غزة
  • حكومة الاحتلال تبدأ بسحب تراخيص عمل منظمات إنسانية
  • توجيه لجيش الاحتلال بوقف العمليات العسكرية حتى عودة نتنياهو
  • ترامب يحدد موعد المرحلة الثانية من خطة غزة في 15 يناير
  • حمدان: اطمئنوا على حماس وأجهزتها كافّة
  • الأردن يدين إقرار الكنيست قانوناً يستهدف "أونروا"
