الحرب على غزة | دعوات دولية إلى رفع قيود إسرائيل عن المساعدات

في ظلّ استمرار الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، وتواصل معاناة أهالي القطاع من نقص المساعدات الإنسانية، عبّرت عشر دول في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجدداً في غزة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية عبر الإنترنت أنّ على إسرائيل السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل في مدنها على نحوٍ مستدام ومنتظم، وضمان استمرار عمل الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني. وأضاف البيان الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا: "نعبّر عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجدداً في غزة، الذي لا يزال كارثياً"، ودعت هذه الدول في البيان إسرائيل إلى رفع ما وصفتها "بالقيود غير المعقولة" المفروضة على بعض الواردات، مثل المعدات الطبية وتلك الخاصة بالإيواء، وإلى فتح المعابر الحدودية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
في الأثناء، بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لسحب تراخيص عمل منظمات دولية تنشط في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بذريعة عدم استكمال هذه المنظمات إجراءات التسجيل وفق ما يقتضيه القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مزاعم بتورط بعض العاملين فيها في أنشطة "إرهابية". وبحسب تقرير أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الثلاثاء، فإنّ هذه الخطوة تقودها هيئة مشتركة بين وزارات عدّة، برئاسة ما يسمى وزارة الشتات و"مكافحة معاداة السامية".
وتوقعت منظمة "أطباء بلا حدود" منعها من العمل في غزة إذا لم تلتزم بالموعد النهائي المقرّر اليوم الأربعاء للامتثال لقواعد التسجيل الجديدة لوكالات الإغاثة. وتقول المنظمة، التي قدمت الرعاية لنحو نصف مليون شخص خلال الحرب على قطاع غزة، إنّ إلغاء تسجيلها سيؤدي إلى حجب مساعدات طبية منقذة للحياة عن مئات الآلاف في القطاع الفلسطيني.
سياسياً، أفاد موقع صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، سيعلن بدء تنفيذ خطته لـ"اليوم التالي" في غزة، بما في ذلك إنشاء الهيئة الدولية المشرفة، التي من المرجح أن يترأسها بنفسه. وأفاد ترامب، خلال اللقاء، بأنّ الهيئة المدنية الحاكمة ستقام خلال الأسابيع القريبة، وستستعد لتسلم الحكم من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس". ووفقاً لمسؤولين سياسيين، لم يسمِّهم الموقع، لم يُبدِ نتنياهو معارضة لهذه التصريحات من الرئيس الأميركي.
