الحرب على غزة | دبابات الاحتلال تستهدف خانيونس وانتشال شاب من الركام

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

العربي الجديد
التحديثات الحية
18 فبراير 2026
تستقبل غزة رمضان هذا العام على وقع استمرار الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدفت دبابات الاحتلال مناطق شرق مدينة خانيونس، فيما جرى انتشال شاب من وسط ركام أحد المنازل وسط القطاع. وأدّى أهالي القطاع صلاة التراويح الأولى في الجامع العمري الكبير بمدينة غزة، شمالي القطاع المنكوب، إيذاناً بدخول شهر رمضان، وقد سُجّلت أجواء إيمانية وتلاوات خاشعة. كما أقام آلاف الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، صلاة التراويح الأولى لشهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، على وقع انتشار للقوات الإسرائيلية ووسط قيود مشدّدة.

ووسط أوضاع إنسانية مأساوية ودمار رهيب، يحلّ أوّل شهر رمضان على سكان قطاع غزة المنكوب بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإن ما زالت خروق كثيرة تُسجَّل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وينطلق شهر رمضان بعد توقّف متقطّع للإبادة، إذ حلّ في العامَين الماضيَين وسط ويلات الحرب وتحت وطأة مأسأة إنسانية تخلّلها جوع حاد، ليصل الأمر إلى حدّ إعلان الأمم المتحدة المجاعة في مدينة غزة الواقعة شمالي القطاع، وبالتالي لم يتمكّن كثيرون من أهالي القطاع من توفير الطعام اللازم لإعداد موائد الإفطار أو السحور.

وعدت حركة حماس، مساء الثلاثاء، شهر رمضان "فرصة للتحرك الجاد من أبناء الأمة الإسلامية للوقوف إلى جانب قطاع غزة وللتخفيف من معاناة المواطنين"، وذلك إثر الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل. وفي بيان سابق، دعت حركة حماس "مجلس السلام" الذي شكّله الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الضغط على إسرائيل لوقف "الخروق" المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول...

12:31 am

العربي الجديد

العربي الجديد
غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق شرق خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دبابات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:27 am

العربي الجديد

العربي الجديد
غزة
انتشال شاب إثر انهيار ركام منزل بالنصيرات

أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة أن طواقم الإنقاذ التابعة له بمحافظة الوسطى تمكنت من انتشال شاب نتيجة انهيار ركام أحد المنازل عليه بمحيط مسجد معاذ ابن جبل بالمخيم الجديد بالنصيرات.

12:11 am

الأناضول

الأناضول
الآلاف يقيمون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

أقام فلسطينيون في قطاع غزة صلاة التراويح الأولى لشهر رمضان بين ركام المساجد وفي مصلّيات داخل خيام، وسط الدمار الهائل الذي خلّفته حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل على مدى أكثر من عامَين. وأتى ذلك بالتزامن مع صلاة التراويح التي أقامها فلسطينيون آخرون في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، مساء الثلاثاء، بعدما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين أنّ الأربعاء هو أوّل أيام شهر رمضان.

صلاة تراويح في مسجد الكنز - غزة - 17 فبراير 2026 (سعيد جرس/ الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

التراويح على أنقاض مساجد غزة في أولى ليالي رمضان

12:08 AM
أبرز تطورات غزة أمس الثلاثاء
  • حماس: رمضان فرصة للتحرك الجاد والوقوف إلى جانب غزة
  • سموتريتش يدعو للاستيطان في غزة
  • حماس تدعو "مجلس السلام" لإجبار إسرائيل على وقف الخروق
  • الاحتلال لا يحاسب جنوده رغم "توثيقات النهب"
  • استشهاد طفل برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة
  • اتصالات مع المغرب واليونان وألبانيا للانضمام للقوة الدولية
  • 29% فقط نسبة الالتزام الإسرائيلي بفتح معبر رفح

 

دلالات
المساهمون
الأناضول
العربي الجديد
