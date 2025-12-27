الحرب على غزة | خلاف أميركي إسرائيلي حول المرحلة الثانية

27 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:15 (توقيت القدس)
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، في وقت يشهد فيه القطاع أوضاعاً إنسانية مأساوية تكشفت أكثر مع دخول المنخفضات الجوية والخشية من غمر مياه الأمطار الخيام والأغطية كما حصل في الأيام الماضية. في الوقت نفسه، تحذّر منظمات دولية من انهيار وشيك للمنظومة الصحية نتيجة القيود على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، ما يفاقم معاناة المدنيين ويقوّض قدرة المستشفيات على العمل.

إلى ذلك، أعلن مستشفى العودة في النصيرات، وسط قطاع غزة، تعليق معظم خدماته "مؤقتاً" بسبب نقص الوقود، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية فقط مثل قسم الطوارئ. وقال مدير البرامج في جمعية العودة الصحية والمجتمعية التي تدير المستشفى أحمد مهنا إنّ "معظم الخدمات معلقة مؤقتاً بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات". وأضاف: "يتواصل تقديم الخدمات الحيوية فقط، أي أقسام الطوارئ والولادة والأطفال"، مشيراً إلى أنّ إدارة المستشفى اضطرت لاستئجار مولد كهربائي لضمان تقديم حد أدنى من الخدمات.

وفيما يسود ترقب للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، بوجود خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن ترتيب خطوات هذه المرحلة، بين البدء بعملية إعادة الإعمار أو الشروع أولًا في نزع السلاح. ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية لم تسمها قولها إن الإدارة الأميركية "تسعى إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب خلال نحو أسبوعين، وتدفع باتجاه إطلاق إعادة إعمار قطاع غزة بالتوازي مع نزع سلاحه، في حين تصر إسرائيل على تفكيك حركة حماس ونزع سلاح القطاع قبل البدء بأي خطوات تتعلق بالإعمار".

والخميس، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إنّ لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، المرتقب في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيختتم ببيان عن التقدم المحرز نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتشمل المرحلة الثانية "تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة إلى نزع سلاح حماس.

وكشفت مصر عن "خطين أحمرين أمام إسرائيل بشأن التطورات في قطاع غزة، أولهما الفصل بين الضفة الغربية المحتلة والقطاع، والثاني تقسيم غزة وإعمار جزء منها دون آخر. وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الخميس، في لقاء مع التلفزيون المصري، إن "هناك خطين أحمرين في غزة، الخط الأول يتمثل في الفصل بين الضفة وقطاع غزة، حيث إن المنطقتين تشكلان وحدة واحدة لا تتجزأ للدولة الفلسطينية القادمة". وأضاف وزير الخارجية المصري أن "الخط الأحمر الثاني هو تقسيم قطاع غزة". وشدد على أنّ "الكلام اللغو الذي يقال عن احتمالية تقسيم القطاع إلى مناطق حمراء وخضراء أو تحديد مناطق للإعمار وترك أخرى بداعي وجود حماس فيها، كله عبث ولن يتم التوافق عليه".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

مؤشر عالمي لسمعة الدول: إسرائيل الأسوأ في 2025

كشف مؤشر عالمي لقياس سمعة الدول لعام 2025 عن تراجع غير مسبوق في صورة إسرائيل دولياً، بعدما حلّت في المرتبة الأخيرة بين خمسين دولة للعام الثاني على التوالي. التقرير، الذي يستند إلى آراء عشرات الآلاف حول العالم، ربط هذا الانحدار بتداعيات الحرب على غزة، وتصاعد الاحتجاجات والمقاطعات، محذّراً من آثار طويلة الأمد على الاقتصاد والسياحة والاستثمار.

مؤشر عالمي 2025: إسرائيل الأسوأ سمعة بين دول العالم
اعتراف إسرائيلي بالعجز عن اختراق "حماس" طوال 20 عاماً

بينما كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تحقق اختراقات كبيرة في صفوف حزب الله في لبنان، وجنّدت عملاء وجواسيس لها في إيران، على مر الأعوام الماضية، ما ساهم في تحقيقها "إنجازات" عسكرية واستخبارية كبيرة بالنسبة لها، يشير تقرير جديد إلى أنها لم تمتلك أي عميل على مستوى من الأهمية في قيادة حركة حماس الفلسطينية طوال 20 عاماً، وأن الحركة بقيت "العقدة الأصعب"، حتى جاءت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويشرح تقرير في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الجمعة، العوامل التي صعّبت على إسرائيل اختراق "حماس".

اعتراف إسرائيلي بالعجز عن اختراق "حماس" طوال 20 عاماً

غارات على المناطق الشرقية في غزة

استهدفت غارات إسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة غزة.

خلاف إسرائيلي أميركي بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق

أفاد إعلام عبري، الجمعة، بوجود خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن ترتيب خطوات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، بين البدء بعملية إعادة الإعمار أو الشروع أولاً في نزع السلاح. ونقلت "هيئة البث" العبرية الرسمية، عن مصادر إسرائيلية لم تسمها قولها إن الإدارة الأميركية "تسعى إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب خلال نحو أسبوعين، وتدفع باتجاه إطلاق إعادة إعمار قطاع غزة بالتوازي مع نزع سلاحه، في حين تصر إسرائيل على تفكيك حركة حماس ونزع سلاح القطاع قبل البدء بأي خطوات تتعلق بالإعمار".

وزعمت المصادر أنّ الجيش الإسرائيلي "شرَع بالفعل في تسوية مناطق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار استعدادات لمرحلة لاحقة تشمل نقل فلسطينيين إلى أحياء سكنية جديدة من المزمع إقامتها في المدينة، على أن تكون هذه المناطق خالية من وجود الجيش الإسرائيلي وحركة حماس". وادعت أن الخطة الأميركية "تتضمن في مرحلتها الأولى نشر مساكن مؤقتة من الكرافانات، تمهيدًا لمشاريع بناء دائمة". وأشارت إلى "وجود تساؤلات بشأن تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات يُفترض أن تعمل في قطاع غزة". ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع أن كلًا من إيطاليا وإندونيسيا وافقتا على إرسال قوات للمشاركة في هذه القوة، التي يُتوقع أن تعمل بتفويض مشابه لتفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

أبرز الأحداث يوم الجمعة | 26 ديسمبر

  • إصابة طفل برصاص الاحتلال في الشجاعية

  • تشييع جثامين 25 فلسطينياً بينهم صحافية

  • تباينات بين نتنياهو ومستشاري ترامب بشأن المرحلة الثانية

  • ألمانيا: لن نشارك في قوة استقرار بغزة في المستقبل المنظور

  • جيش الاحتلال: قتلنا فلسطينيين اثنين في جنوب غزة

  • عمليات نسف متواصلة شرقي حي التفاح

  • نتنياهو يصر على إعادة آخر جثمان قبل المرحلة الثانية

