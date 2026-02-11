الحرب على غزة | خطة أميركية لنزع سلاح "حماس"

غزة

11 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 22:27 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، في ظل أوضاع إنسانية صعبة على الرغم من وقف إطلاق النار. وصباح اليوم الأربعاء، أصيب طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، في وقت حذر فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، من استمرار استهداف المدنيين في القطاع وتعريضهم لمخاطر جسيمة نتيجة الغارات.

إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 1620 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وحتى الاثنين 9 فبراير/ شباط 2026، ما أسفر عن 573 شهيداً و1,553 جريحاً. وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان، أمس الثلاثاء، أنه بعد مرور 120 يوماً (أربعة أشهر) على وقف إطلاق النار، تواصل قوات الاحتلال تقويض جوهر الاتفاق عبر خروق متواصلة ومتعمّدة، شملت إطلاق نار وقصفاً وتوغلات ونسفاً للمنازل، مؤكداً أن هذه الممارسات تُفرغ الاتفاق من مضمونه وتُبقي القطاع تحت حالة عدوان مستمرة.

في غضون ذلك، وصل 41 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، إلى قطاع غزة في اليوم السابع لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر بشكل محدود، في وقت أعلنت فيه جمعية الهلال الأحمر صباح الثلاثاء مغادرة 50 فلسطينياً (19 مريضاً و31 مرافقاً)، عبر المعبر. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أمس الثلاثاء أنّ 397 مسافراً فقط من أصل 1600، تمكنوا من عبور معبر رفح على الحدود مع مصر، ذهاباً وإياباً.

سياسياً، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الثلاثاء، عن مسودة خطة أميركية بشأن نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية. وبحسب مسؤولين ومصادر مطلعة على مسودة الخطة، ستطالب الولايات المتحدة حركة حماس بتسليم جميع الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل، لكنها ستسمح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة، مبدئياً على الأقل. ويعتزم فريق بقيادة أميركية يضم المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، والمسؤول الأممي الرفيع السابق نيكولاي ملادينوف، الذي سيتولى قياد "مجلس السلام"، مشاركة المسودة مع "حماس" خلال أسابيع، وفق الصحيفة.

"العربي الجديد" يتابع آخر تطورات حرب غزة أولًا بأول...

10:26 PM
نسف مبان شرق مدينة غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال نسفت عددًا من منازل الفلسطينيين، شرقي مدينة غزة.

04:33 pm

بلدية غزة تبدأ نقل 300 ألف متر مكعب نفايات من وسط المدينة

شرعت بلدية غزة، الأربعاء، في تنفيذ عملية لنقل أكثر من 300 ألف متر مكعب من النفابات الصلبة المتكدسة من وسط المدينة إلى موقع مؤقت في جنوبها، وذلك للحد من التداعيات الصحية والبيئية الناتجة عن تراكمها. وقال رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، لوكالة الأناضول إن بلديته بدأت في أعمال نقل النفايات الصلبة من أرض سوق فراس التاريخي وسط المدينة، إلى موقع مؤقت في منطقة "أبو جراد" جنوب المدينة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأكد أن هذه العملية هدفها محاولة احتواء الأزمة البيئية والصحية المتفاقمة في المدينة. وأوضح السراج أن تراكم النفايات في قلب المدينة جاء نتيجة منع طواقم بلدية منذ اندلاع حرب الإبادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من الوصول إلى المكب الرئيس شرقي المدينة، ما اضطرها إلى تجميعها في موقع مؤقت داخل منطقة سكنية وتجارية.

وأشار إلى أن عملية الترحيل تمثل خطوة مهمة لمعالجة أزمة بيئية وصحية استمرت شهورًا. وبين رئيس بلدية غزة أن عملية ترحيل النفايات إلى موقع أبعد عن التجمعات السكنية قد تستغرق من 4-6 أشهر في حال انتظام العمل.

ولفت إلى أن التكدس السابق تسبب تسبب بأضرار صحية وبيئية، شملت انبعاث روائح ودخان، وانتشار للحشرات، إضافة إلى تزايد شكاوى السكان.

03:08 pm

مصر تؤكد رفض أي محاولات للفصل بين الضفة وغزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم قطاع غزة، مشددا على دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لكل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعزام الأحمد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، في إطار التشاور بشأن تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية. وشدد عبد العاطي على أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى يجب البناء عليها لتحقيق تهدئة مستدامة، مؤكدا التزام مصر بمنع تجدد التصعيد وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

وأعلن عبد العاطي دعم القاهرة للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث كإطار انتقالي لإدارة شؤون القطاع، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة، اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وفي بيان صحفي صادر عن الخارجية المصرية اليوم الأربعاء جدد عبد العاطي دعم مصر لنشر قوة استقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام بتدفق المساعدات والانسحاب الإسرائيلي من المناطق داخل القطاع، إلى جانب استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة المطروحة.

من جانبهما، أعرب المسؤولان الفلسطينيان عن تقديرهما للدور المصري في تثبيت وقف إطلاق النار بغزة، وتسهيل دخول المساعدات، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق مع القاهرة دعما لوحدة الصف الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

03:07 pm

بولندا: لن ننضم لمجلس السلام في ظل الظروف الراهنة

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن بلاده لن تنضم إلى مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة في ظل الظروف الراهنة، لكنها ستواصل دراسة إمكانية ذلك. وأضاف توسك خلال اجتماع حكومي "بالنظر للشواغل الوطنية بشأن شكل المجلس، لن تنضم بولندا في ظل هذه الظروف إلى أعمال مجلس السلام لكننا سندرس الأمر".

2:50 PM
"واشنطن بوست": ترامب يبحث مع نتنياهو تطورات خطة السلام

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس دونالد ترامب سيناقش مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائهما الأربعاء، خطة السلام في غزة، في وقت يأمل فيه ترامب المضي قدما وإحراز تقدم ملموس في عدد من جوانب اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء سيبحث آخر تطورات الخطة التي تعثر تطبيق بعض بنودها الأساسية.

وتشمل القضايا العالقة نزع سلاح حركة حماس، وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، والفتح الكامل لمعبر رفح مع مصر، والحصول على التزامات مالية واضحة من دول عدة للمساهمة في إعادة إعمار غزة، إضافة إلى تشكيل قوة الاستقرار الدولية.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة، إن مسار تنفيذ خطة السلام لم يلتزم بالجداول الزمنية المأمولة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الخطط "تمضي قدمًا"، وستكون جزءًا من المباحثات نتنياهو.

01:10 pm

"حماس" ترحب بعزم إندونيسيا إرسال جنودها إلى غزة

رحّب الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، بإعلان إندونيسيا عزمها إرسال جنود من قواتها للمشاركة في قوة حفظ السلام الدولية في غزة. وقال قاسم في تسجيل مصور بثه على "تليغرام": "الحديث عن إرسال إندونيسيا جنودًا لحفظ السلام إلى قطاع غزة أمر مرحب به".

وقال قاسم: "نحن ما زلنا نُصرّ على أن دور أي قوة تدخل إلى قطاع غزّة يكون حفظ السلام، والحجز ما بين الاحتلال وبين شعبنا الفلسطيني، وضمان مراقبة وقت إطلاق النار، وتطبيق خطة السلام بكل تفاصيلها بعيدًا عن التدخل في الشأن الداخلي". وأشار إلى أنّ "هذا الموقف أوضحناه للوسطاء، وأعتقد أنه أيضاً محط إجماع الفصائل، والقوى السياسية، والشعب الفلسطيني بشكل عام".

12:16 pm

5 شهداء و20 إصابة خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول 5 شهداء و20 إصابة إلى مشافي القطاع خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72,045، والجرحى إلى 171,686.

11:06 am

إصابة طفل برصاص الاحتلال في بيت لاهيا

أُصيب طفل برصاص قوات الاحتلال في مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

10:10 am

"نيويورك تايمز": مسودة خطة أميركية بشأن نزع سلاح حركة حماس

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الثلاثاء، عن مسودة خطة أميركية بشأن نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية. وبحسب مسؤولين ومصادر مطلعة على مسودة الخطة، ستطالب الولايات المتحدة حركة حماس بتسليم جميع الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل، لكنها ستسمح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة، مبدئياً على الأقل. ويعتزم فريق بقيادة أميركية يضم المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، والمسؤول الأممي الرفيع السابق نيكولاي ملادينوف، الذي سيتولى قيادة "مجلس السلام"، مشاركة المسودة مع "حماس" خلال أسابيع، وفق الصحيفة.

مقاتلو القسام في رفح، 22 فبراير 2025 (الأناضول)
مسودة خطة ترامب تسمح لحماس بالاحتفاظ ببعض الأسلحة

09:08 am

إصابة طفل برصاص الاحتلال جنوب خانيونس

أصيب طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البطن السمين جنوب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

09:06 am

41 فلسطينيا عادوا إلى قطاع غزة في اليوم السابع لفتح معبر رفح

وصل 41 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، إلى قطاع غزة في اليوم السابع لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر بشكل محدود، وسط قيود إسرائيلية مشددة. وقالت مصادر بالمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن 41 فلسطينياً وصلوا إلى "مستشفى ناصر" بمدينة خانيونس جنوبي القطاع مساء الثلاثاء، بينهم مرضى كانوا يتلقون العلاج في الخارج.

09:05 am

أهالي غزة... بطون خاوية ومؤشرات تنذر بعودة المجاعة

على الرغم من مرور أربعة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا يزال الجوع ينهش أجساد آلاف العائلات الفلسطينية في القطاع، ولا سيّما الأطفال والفئات الهشّة. فالمساعدات الغذائية الضئيلة التي سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها عبر المعابر، لم تمسك رمق الكثيرين، بفعل تردّي الأوضاع المعيشية التي خلفتها حرب الإبادة على مدار أكثر من عامين.

أزمة الغذاء مستمرة في غزة، خانيونس، 25 يناير 2026 (عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول)
أهالي غزة... بطون خاوية ومؤشرات تنذر بعودة المجاعة

08:43 am

أبرز الأحداث يوم الثلاثاء | 10 فبراير

  • مجلس الوزراء السعودي يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

  • إصابة فلسطيني جنوب خانيونس

  • إسرائيل تخرق اتفاق السفر عبر معبر رفح

  • 573 شهيداً و1620 خرقاً بعد 4 أشهر من إعلان وقف إطلاق النار

  • 5 شهداء و5 إصابات خلال 24 ساعة
