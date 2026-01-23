الحرب على غزة | خروق إسرائيلية مستمرة وترقب لفتح معبر رفح

23 يناير 2026   |  آخر تحديث: 13:23 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه مناطق عدة في قطاع غزة المحاصر، وسط اشتداد الأزمة الإنسانية نتيجة البرد القارس ومنع دخول المساعدات الإنسانية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أمس الخميس، بوفاة رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر بسبب البرد القارس، لترتفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى عشر وفيات. ميدانياً، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، في وقت أطلقت فيه دبابات الاحتلال القذائف والرصاص أثناء تمركزها شرقي مخيم جباليا، شمالي القطاع.

سياسياً، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام"، وذلك على هامش اجتماعات منتدى دافوس، وقال خلال مراسم التوقيع إن على حركة حماس تسليم سلاحها وإلا "فستكون نهايتها". وأضاف: "عليهم تسليم أسلحتهم، وإذا لم يفعلوا ذلك فستكون نهايتهم". بدورها، دعت حركة حماس، الخميس، "مجلس السلام" إلى إلزام إسرائيل بوقف خروق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، في ظل تعرض القطاع لموجات من الأمطار والبرد الشديد.

وقالت الحركة، في بيان: "ندعو مجلس السلام إلى تحمل مسؤوليته لوقف خروقات الاحتلال، وإلزامه باستحقاقات الاتفاق، وفي مقدمتها إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وبدء الإغاثة والإعمار، لاسيما في ظل تعرض قطاع غزة لموجات من الأمطار والبرد الشديد". وأشار البيان، إلى أن خروق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، منذ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، "خلفت 484 شهيداً و1297 مصاباً، في ظل غياب أي ضغطٍ فعلي لوقف الجرائم المتواصلة". كما أكدت حماس "تمسّكها والتزامها باتفاق وقف إطلاق النار، في وقتٍ يواصل فيه الاحتلال انتهاك بنوده على مدار الساعة، في محاولةٍ لتعطيله وعرقلة عمل اللجنة الوطنية، خلافاً لما أُعلن عنه من ترتيبات وضمانات أميركية".

على الصعيد الإنساني، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيفتح الأسبوع المقبل، وقال في كلمة متلفزة، خلال مراسم التوقيع على ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "يسرني أن أعلن أن معبر رفح سيفتح الأسبوع القادم". وفيما كانت تل أبيب تصرّ على عدم إمكانية فتح معبر رفح وتربط ذلك بإعادة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير المحتجزة في قطاع غزة ران غويلي، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "معبر رفح لن يُفتح ما دام الأسير ران غويلي لم يعد"، غير أن مصدراً سياسياً إسرائيلياً عاد بعد ذلك وصرّح لعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن فتح المعبر سيُطرح للنقاش في جلسة الكابينت، قائلاً: "يُبذل جهد خاص لإعادة ران غويلي، والكابينت سيناقش هذه القضية وقضية فتح معبر رفح في مطلع الأسبوع المقبل".

كل تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:12 pm

وفاة رضيع نتيجة البرد القارس في مواصي خان يونس

أفادت مصادر طبية، اليوم الجمعة، بوفاة رضيع جراء البرد القارس في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت إن الطفل يوسف عمر أبو حمالة (6 شهور) توفي في خيمته جراء البرد القارس، بمنطقة مواصي خان يونس، وذلك وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبوفاة الطفل أبو حمالة، ترتفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى 11 طفلا، وسط شحّ المساعدات، وغياب التدفئة.

11:13 am

رويترز

رويترز
س/ج: أصول روسيا المجمدة التي عرضت استخدامها في "مجلس السلام"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ روسيا مستعدة للتبرع بمليار دولار من أصولها السيادية المجمّدة في الولايات المتحدة إلى "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وللتعهد بمبلغ لم يحدّده لإعادة إعمار أوكرانيا. وذكر بوتين أنه ينظر في أمر دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"، التي أرسلها إلى العشرات من زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

التفاصيل عبر الرابط:

بوتين خلال اجتماع في الكرملين، 22 يناير 2026 (رويترز)
س/ج | ما قيمة أصول روسيا المجمدة التي عرضت استخدامها في مجلس السلام؟

11:11 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48.
حيفا
الاحتلال سيقيم نقطة قرب معبر رفح لتفتيش الفلسطينيين

تعتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي إقامة نقطة لتفتيش الفلسطينيين، قرب معبر رفح جنوبي قطاع غزة عند إعادة فتحه، وهو ما ذهبت وسائل إعلام عبرية لتسميته "رفح 2". في هذا السياق، أفادت القناة 11 العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء أمس الخميس، بأنّ معبراً تحت المسؤولية الإسرائيلية، سيُقام بالقرب من معبر رفح، استعداداً لافتتاحه في إطار المرحلة الثانية؛ أي من اتفاق إنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة. وسُتجرى في "معبر رفح 2"، على حد وصفها، فحوص إضافية بهدف منع التسلل والتهريب.

التفاصيل عبر الرابط:

معبر رفح على الحدود مع مصر، 10 أكتوبر 2023 (سعيد الخطيب/ فرانس برس)
الاحتلال سيقيم نقطة تفتيش قرب معبر رفح: هكذا سيعمل بعد إعادة فتحه

 

09:55 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
مباحثات مصرية إماراتية حول خطة إعادة الإعمار في غزة

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء سبل دعم العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحسب ما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتدشين مجلس السلام، إذ أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيب مصر بهذه الخطوة، كما شدد وزير الخارجية المصري على أهمية المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكّر وإعادة الإعمار، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

09:52 am

الأناضول

الأناضول
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً مدفعياً، فجر الجمعة، في مناطق انتشاره بقطاع غزة، في خرق يومي لوقف إطلاق النار، إذ أفادت مصادر محلية بأن مدفعية إسرائيلية قصفت أنحاء مختلفة من شرقي مدينة غزة داخل مناطق سيطرة الجيش. وأوضحت أن مدفعية الجيش قصفت أيضاً أنحاء متفرقة من شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، الخاضعة بالكامل لسيطرته.

09:37 am

علاء الحلو

علاء الحلو
غزة
إذاعات غزة تعود من تحت الركام... هنا صوت الشعب المنكوب

بعد أشهر من الصمت القسري الذي فرضه القصف والتدمير، بدأت بعض الإذاعات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة تعود تدريجياً إلى الحياة، مستعيدة صوتها عبر البث الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لكسر العزلة وإعادة وصل ما انقطع مع الجمهور، بعدما دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقراتها وأبراج الإرسال ومصادر الطاقة خلال الحرب.

التفاصيل عبر الرابط:

في رفح جنوب قطاع غزة، 14 مارس 2024 (محمد عابد/ فرانس برس)
إذاعات غزة تعود من تحت الركام... هنا صوت الشعب المنكوب

08:50 am

رويترز

رويترز
كالاس: قد ننضم إلى "مجلس السلام" إذا اقتصر عمله على غزة

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الخميس إن القادة الأوروبيين قد ينضمون إلى مجلس السلام الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا اقتصر نطاق تركيزه على غزة. وذكرت كالاس قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي من المقرر أن تناقش اقتراح ترامب "نريد العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط، ونريد أن يقتصر عمل مجلس السلام هذا على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما كان متوقعاً". وأضافت "لذا إذا اقتصر الأمر على غزة كما كان من المفترض أن يكون، فحينها يمكننا العمل على ذلك".

07:33 am

فرانس برس

فرانس برس
واشنطن تعرض خطة لـ"غزة جديدة" تقوم على المنتجعات والعقارات

قدّم المسؤولون الأميركيون رؤية واشنطن حول "غزة الجديدة" التي تهدف لتحويل قطاع غزة المدمّر إلى منتجع فاخر تنتصب فيه ناطحات السحاب على شاطئ البحر وتملؤه المساحات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سنحقق نجاحاً كبيراً في غزة. وستكون مشاهدة ذلك أمراً رائعاً"، وذلك أثناء تقديمه في دافوس، "مجلس السلام".

التفاصيل عبر الرابط:

كوشنر يعرض خطة "غزة الجديدة" خلال إعلان "مجلس السلام" بمنتدى دافوس، 22 يناير 2025 (Getty)
واشنطن تكشف عن خطة لـ"غزة الجديدة": منتجع فاخر وناطحات سحاب

07:29 am

فرانس برس

فرانس برس
رئيس المجلس الأوروبي: لدينا شكوك جدية بشأن مجلس سلام ترامب

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في وقت مبكر الجمعة، أن لدى القادة الأوروبيين شكوكا جدية بشأن نطاق عمل "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنهم أبدوا استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة والمجلس الجديد في غزة.

التفاصيل عبر الرابط: 
"مجلس السلام" | "شكوك جدية" أوروبية وترامب يسحب دعوة كندا

07:28 am

رويترز

رويترز
ترامب يسحب دعوة كندا لعضوية مجلس السلام

سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة كندا للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام". وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال موجها الحديث لرئيس الوزراء الكندي "رجاء اعتبار هذه الرسالة بمثابة إعلان بأن مجلس السلام يسحب دعوته لكم بشأن انضمام كندا إلى ما سيكون، في وقت ما، مجلس القادة الأرفع مقاما على الإطلاق".

يأتي هذا التغيير المفاجئ في موقف ترامب في أعقاب خطاب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي ندد فيه بالدول القوية التي تستخدم التكامل الاقتصادي سلاحاً والرسوم الجمركية وسيلةَ ضغط.

04:32 am

قنا

قنا
الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن السكان في جميع أنحاء غزة يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم مع استمرار القيود على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية.

ونقل المكتب عن الشركاء المسؤولين عن إدارة المواقع أنه نظرا لقيود القدرات والتمويل، فإنهم لا يستطيعون حاليا تقديم الدعم إلا لحوالي 40% من مواقع النزوح البالغ عددها 970 موقعا في جميع أنحاء غزة.

12:06 am

غزة
آليات الاحتلال تطلق نيرانها شرقي خانيونس

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

12:01 AM
أبرز تطورات أمس الخميس | 22 يناير
  • "فرانس برس" تطالب بتحقيق شفاف باستشهاد صحافي متعاون معها
  • شهيد برصاص الاحتلال شرقي خانيونس
  • شعث يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل
  • وفاة رضيع نتيجة البرد القارس في مدينة غزة
  • جيش الاحتلال يعلن وفاة جندي أصيب في معارك غزة
  • عدد من الدول تعلن عدم انضمامها إلى "مجلس السلام"
  • قوات الاحتلال تنفذ عملية نسف ضخمة شرقي مدينة خانيونس
