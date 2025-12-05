الحرب على غزة | خروقات إسرائيلية وسط ترقب إعلان عن المرحلة الثانية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال شن غارة جديد استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة وسط القطاع.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
يشهد الوضع في قطاع غزة سلسلة تطورات سياسية وميدانية متلاحقة، تتقاطع فيها التحركات الدبلوماسية مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وفيما تواصل الأطراف الإقليمية والدولية مساعيها لتثبيت التهدئة ودفع الملفات الإنسانية العالقة، تتصاعد الاتهامات لإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
في السياق، أعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن وفداً إسرائيلياً زار القاهرة الخميس، برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، لإجراء محادثات مع الوسطاء حول إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في غزة، الرقيب أول ران جفيلي. وتأتي الزيارة في إطار اتصالات مكثفة بين تل أبيب والقاهرة، وباقي الأطراف الضامنة، بشأن ملفات الأسرى وترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.
وبالتوازي، استقبل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الفريق أول براد كوبر في القاهرة، لبحث تطورات الإقليم، وفي مقدمتها الجهود المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد الجانبان، وفق بيان رسمي، أهمية تنسيق الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنفيذ مخرجات "اتفاق شرم الشيخ للسلام".
ميدانياً، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن تحقيق شبكة "سي أن أن" حول تجريف جيش الاحتلال لجثامين فلسطينيين ومنع انتشالهم، يشكّل "دليلاً جديداً على الإبادة الصهيونية الممنهجة"، معتبرة أن تحويل الاحتلال لمسارات المساعدات الإنسانية إلى "مصائد موت" يثبت، وفق البيان، تعمّد استهداف المدنيين بسبق الإصرار. وفي حصيلة جديدة لانتهاكات الاحتلال منذ إعلان وقف إطلاق النار، كشف مركز غزة لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي يقتل سبعة فلسطينيين يومياً ويصيب 18 آخرين، مؤكداً أن هذه الأرقام تدل على استمرار ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" بحق السكان في القطاع، رغم الاتفاقات المعلنة.