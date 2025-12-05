الحرب على غزة | خروقات إسرائيلية وسط ترقب إعلان عن المرحلة الثانية

05 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:08 (توقيت القدس)
يشهد الوضع في قطاع غزة سلسلة تطورات سياسية وميدانية متلاحقة، تتقاطع فيها التحركات الدبلوماسية مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وفيما تواصل الأطراف الإقليمية والدولية مساعيها لتثبيت التهدئة ودفع الملفات الإنسانية العالقة، تتصاعد الاتهامات لإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين. 

في السياق، أعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن وفداً إسرائيلياً زار القاهرة الخميس، برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، لإجراء محادثات مع الوسطاء حول إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في غزة، الرقيب أول ران جفيلي. وتأتي الزيارة في إطار اتصالات مكثفة بين تل أبيب والقاهرة، وباقي الأطراف الضامنة، بشأن ملفات الأسرى وترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.

وبالتوازي، استقبل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الفريق أول براد كوبر في القاهرة، لبحث تطورات الإقليم، وفي مقدمتها الجهود المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد الجانبان، وفق بيان رسمي، أهمية تنسيق الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنفيذ مخرجات "اتفاق شرم الشيخ للسلام".

ميدانياً، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن تحقيق شبكة "سي أن أن" حول تجريف جيش الاحتلال لجثامين فلسطينيين ومنع انتشالهم، يشكّل "دليلاً جديداً على الإبادة الصهيونية الممنهجة"، معتبرة أن تحويل الاحتلال لمسارات المساعدات الإنسانية إلى "مصائد موت" يثبت، وفق البيان، تعمّد استهداف المدنيين بسبق الإصرار. وفي حصيلة جديدة لانتهاكات الاحتلال منذ إعلان وقف إطلاق النار، كشف مركز غزة لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي يقتل سبعة فلسطينيين يومياً ويصيب 18 آخرين، مؤكداً أن هذه الأرقام تدل على استمرار ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" بحق السكان في القطاع، رغم الاتفاقات المعلنة.

تطوّرات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

01:07 am

غزة
غارة إسرائيلية تستهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال شن غارة جديد استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة وسط القطاع.

12:21 am

غزة
زوارق الاحتلال تطلق النار غرب مدينة خانيونس

فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه شاطئ بحر مواصي القرارة غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:20 am

غزة
مسيّرات الاحتلال تلقي قنابل شرق حي التفاح

أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلية المسيّرة قنابل شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

12:18 am

غزة
انفجارات وإطلاق نار في حي الشجاعية شرقي غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات انفجارات متتالية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات جيش الاحتلال المتمركزة في المنطقة.

12:15 am

غزة
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان المرحلة الثانية قبل عيد الميلاد

كشف موقع أكسيوس الأميركي، الخميس، نقلًا عن مسؤولين في البيت الأبيض والإدارة الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية السلام في غزة قبل حلول عيد الميلاد، في إطار خطة السلام الأميركية التي يجري تنفيذها منذ وقف إطلاق النار. ووفق التقرير، من المتوقع أن يعقد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءً قبل نهاية الشهر الجاري، لبحث تفاصيل المرحلة التالية من اتفاق غزة، بما في ذلك ترتيبات الحكم والإدارة المدنية والأمنية داخل القطاع. وأشار المسؤولون إلى أن "مجلس السلام" الذي أنشأته الإدارة الأميركية ويرأسه ترامب نفسه، سيتولى قيادة الهيكل الحاكم المؤقت في غزة خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف، بحسب مصادر أميركية، إلى تثبيت الاستقرار وتسريع عمليات إعادة الإعمار.

12:13 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الخميس
  • وفد إسرائيلي بحث بالقاهرة إعادة رفات آخر المحتجزين في غزة
  • شهيدة في حي التفاح بغزة
  • مقتل ياسر أبو شباب متأثراً بجراحه في غزة
  • لقاء مصري أميركي لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
  • حماس: الاحتلال حوّل المساعدات إلى مصائد موت
  • شي: الصين ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لغزة
  • إعلان أسماء ثلاثة شهداء من معتقلي غزة
  • 8 شهداء في آخر 24 ساعة
العربي الجديد
