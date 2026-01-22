الحرب على غزة | توقيع ميثاق "مجلس السلام" وإعلان عن فتح معبر رفح

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
22 يناير 2026   |  آخر تحديث: 15:20 (توقيت القدس)
+ الخط -

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث سقط الأربعاء 11 شهيداً، بينهم ثلاثة مصورين صحافيين، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في القطاع من جراء اشتداد البرد، واستمرار الهجمات الإسرائيلية. وقال منسق مشاريع منظمة أطباء بلا حدود في غزة هانتر ماكغوفرن إن قطاع غزة يمرّ حالياً بظروف شتوية قاسية، مشيراً إلى أنّ الأطفال يموتون من شدة البرد، والبالغين كذلك، معتبراً أن وصف "كارثة" لا يكفي لتصوير حجم المأساة.

سياسياً، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام"، وذلك على هامش اجتماعات منتدى دافوس. وقال خلال مراسم التوقيع إن على حركة حماس تسليم سلاحها وإلا "فستكون نهايتها". وأضاف: "عليهم تسليم أسلحتهم، وإذا لم يفعلوا ذلك، فستكون نهايتهم"، مضيفاً أن الحركة "ولدت والبندقية في يدها".

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن التركيز سينصب على مستقبل غزة، مشيراً إلى أن "اتفاق غزة سيكون مستداماً ولن ندخر جهداً ليكون ذلك واقعاً"، في حين أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث فتح معبر رفح الأسبوع المقبل في كلا الاتجاهين.

في غضون ذلك، وبعد أن أعرب في السابق عن معارضته لاقتراح ترامب بالانضمام إلى ما يُسمّى "مجلس السلام" الذي سيدير قطاع غزة بسبب "غياب التنسيق"، أعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن الأخير سينضم إليه. وذكرت القناة 12 العبرية أن نتنياهو وجد نفسه في وضع لا يستطيع فيه الرفض. وأوضحت أنه بعد تبنّي إسرائيل مبادئ خطة ترامب، فإن الغياب عن الهيئة التي من المفترض أن تشرف على هذه الخطة، ليس خياراً ممكناً من الناحية السياسية. واعتبرت أن إعلان نتنياهو بدا طبيعياً نوعاً ما، إذ لدى إسرائيل مصلحة واضحة في أن تكون حاضرة في القرارات المتعلّقة بمستقبل غزة، التي تقع تحت مسؤوليتها المباشرة.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" لحظة بلحظة..

03:10 pm

الأناضول

avata
الأناضول
الدفاع التركية تشيد بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

قالت وزارة الدفاع التركية، إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة، وتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية تتولى إدارة القطاع، ومواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء "مجلس السلام" وهيئاته، أمور تبعث على الارتياح. وأضاف متحدث الدفاع التركية زكي آق تورك في إحاطة إعلامية، أن إحلال سلام دائم في غزة وضمان الاستقرار في المنطقة يتطلبان التزام إسرائيل بجميع هذه الجهود والاتفاقات. وشدد على ضرورة توقف إسرائيل عن انتهاكات وقف إطلاق النار، وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية، مؤكدا وجوب متابعة المجتمع الدولي لذلك.

03:07 pm

الأناضول

avata
الأناضول
تشييع 3 صحافيين قتلوا في غارة إسرائيلية أمس

شيّع مئات الأشخاص، جثامين 3 صحافيين فلسطينيين قتلوا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة أمس. وشارك في تشييع الصحافيين محمد صلاح قشطة، وعبد الرؤوف سمير شعت، وأنس عبد الله غنيم، عدد من زملائهم العاملين في وسائل إعلام ووكالات أنباء محلية ودولية، إلى جانب أفراد من عائلاتهم.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الصحافيين، في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب القطاع، قبل مواراة الجثامين الثرى. وردد الصحفيون هتافات طالبت بمحاسبة إسرائيل على استهداف الصحافيين، مؤكدين أن هذه الاعتداءات لن تثنيهم عن مواصلة نقل الحقيقة.

03:07 pm

الأناضول

avata
الأناضول
جيش الاحتلال يعلن وفاة جندي متأثرا بجراح أصيب بها بمعارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، وفاة جندي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال معركة في جنوبي قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وقال الجيش في بيان، إن الرائد في الاحتياط أسائيل باباد (38 عاما)، من الكتيبة 941 مشاة التابعة للواء مناشيه، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة في 19 أكتوبر 2025، خلال معركة جنوب قطاع غزة. وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قتل 924 عسكريا منذ بدء الحرب، بينهم 471 خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة.

03:05 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
وفاة رضيع نتيجة البرد القارس في مدينة غزة

قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن الرضيع علي أبو زور البالغ من العمر ثلاثة أشهر توفي في مدينة غزة، بسبب البرد القارس، ما يرفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في القطاع بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى 10 أطفال.

02:20 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
11 شهيدا، و7 إصابات خلال 48 ساعة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن 11 شهيدا، و7 إصابات، وصلت إلى مشافي قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 71,562 شهيدًا، و171,379 إصابة.

02:18 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
4 شهداء في قصف مدفعي شرقي حي الزيتون

أفاد مراسل "العربي الجديد"، بوقوع 4 شهداء في قصف مدفعي إسرائيلي شرقي حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

12:59 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
شعث يعلن فتح معبر رفح الأسبوع القادم

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث أن معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن فتح المعبر "إشارة بأن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم". لمزيد من التفاصيل: 

علي شعث في كلمة متلفزة خلال توقيع ميثاق السلام، 22/1/2026 (لقطة شاشة)
أخبار
التحديثات الحية

رئيس اللجنة الوطنية لغزة يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل

12:57 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
ترامب يوقع ميثاق مجلس السلام على هامش منتدى دافوس

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام"، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، وذلك بحضور قادة عدد من الدول. لمزيد من التفاصيل: 

ترامب يحمل ميثاقاً موقعاً لمجلس السلام على هامش منتدى دافوس 22/1/2026 (رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يوقع ميثاق مجلس السلام على هامش منتدى دافوس

12:06 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
شهيد برصاص الاحتلال شرقي خانيونس

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب دوّار بني سهيلا شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

11:07 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
بوتين يشترط للانضمام إلى "مجلس السلام"

تعليقاً على "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في موسكو، يوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة لدفع رسوم العضوية البالغة مليار دولار لهذا الكيان، ولكن فقط من الأموال المجمدة بالفعل في الولايات المتحدة.

التفاصيل عبر الرابط:

بوتين خلال كلمة أمام سفراء جدد في موسكو، 15 يناير 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

بوتين: غرينلاند لا تخصنا ومستعدون لدفع رسوم عضوية مجلس السلام بشرط

11:04 am

رويترز

avata
رويترز
وزيرة الخارجية البريطانية: لن نوقع على ميثاق "مجلس السلام"

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن بلادها لن توقع على ميثاق مجلس السلام الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عازية ذلك إلى مخاوف بشأن مشاركة روسيا المحتملة في المبادرة التي تهدف إلى حل النزاعات العالمية.

وقالت كوبر لـ"بي بي سي نيوز" من دافوس: "لن نكون أحد الموقعين اليوم، لأن الأمر يتعلق بمعاهدة قانونية تثير قضايا أوسع بكثير، ولدينا مخاوف أيضاً حيال أن يكون الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين جزءاً من شيء يتحدث عن السلام".

10:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القاهرة
القاهرة تطلب نتائج التحقيق في استهداف "اللجنة المصرية"

طلبت السلطات المصرية في الساعات الماضية من نظيرتها الإسرائيلية إطلاعها على نتائج التحقيقات في جريمة قتل ثلاثة من العاملين في اللجنة المصرية لإغاثة غزة أمس الأربعاء. وبحسب مصدر مصري تحدث لـ"العربي الجديد"، فقد أبلغت القاهرة تل أبيب رسالة احتجاج شديدة اللهجة على اعتبار أنه لم يكن هناك أي مبرر عملياتي أو ميداني يبرر قصف سيارة تحمل شعارات واضحة للجنة المصرية وعليها العلم المصري، في ظل وجود قنوات اتصال واضحة بين الجانبين بشأن عمل اللجنة والتابعين لها في القطاع.

وكانت سيارة اللجنة تقل ثلاثة من العاملين في المكتب الإعلامي، كانوا يصورون موقع أحد المخيمات في منطقة نتساريم، قد استهدفتها قوات الاحتلال بزعم أنهم يتبعون لحركة حماس ويجهزون طائرة مسيرة لمصلحة الحركة.

08:47 am

الأناضول

avata
الأناضول
سلوفينيا ترفض المشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة

أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، أن بلاده لن تشارك في "مجلس السلام" الذي يشكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تلقيها دعوة منه. وقال غولوب في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إنّ سلوفينيا ملتزمة بالنظام الدولي القائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح أن بلاده ناقشت الدعوة التي وجهها ترامب إلى سلوفينيا، مبيناً أن قرارها هو عدم المشاركة.

وقال: "بالنسبة لبلد مثل بلدنا، فإن النظام الدولي هو الضمانة الأفضل لحماية مصالحنا الوطنية، وهو أيضاً ما يكفل لنا العيش بسلام. ولذلك نرى أن الوقت لم يحن بعد لتلبية دعوة الرئيس الأميركي والمشاركة في مجلس السلام". وأضاف أن هذا المجلس قد يتجاوز من جهة الصلاحيات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقد يتعدى من جهة أخرى الحدود التي نرغب فيها بصفتنا دولة ذات سيادة. وأكد أن التحفظ الأساسي لبلاده يتمثل في أن نطاق صلاحيات المجلس واسع للغاية، وقد يضعف بشكل كبير النظام الدولي القائم على الأمم المتحدة.

08:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
"حماس" تدين العقوبات الأميركية على مؤسسات إغاثية

أدانت حركة حماس "بشدّة" قرارَ وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على عدد من المؤسسات والشخصيات الفلسطينية الفاعلة في مجال المناصرة والإغاثة الإنسانية. وقالت الحركة في بيان إنها تعتبر هذه القرارات "مجحفة وظالمة، بُنيت على تحريضٍ من الكيان الصهيوني المجرم، الذي يواصل حربه المفتوحة ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية".

وطالبت الإدارة الأميركية بالتراجع عن هذه "الإجراءات المنحازة للاحتلال، والعمل على إلزامه باستحقاقات ما تم الاتفاق عليه، من فتحٍ للمعابر، وإدخالٍ للمساعدات ومستلزمات الإيواء، وتمكين اللجنة الوطنية من ممارسة أعمالها بصورة عاجلة".

08:08 am

أحمد أبو قمر

أحمد أبو قمر
أحمد أبو قمر
ـ
غزة
تحولات قاسية في وسائل النقل بغزة

لم تعد مركبة الأجرة هي المشهد اليومي المعتاد في شوارع قطاع غزة، كما كانت قبل الحرب المدمرة التي أتت على كل شيء، بل حلّت مكانها وسائل نقل بديلة فرضتها الظروف القاسية، من سيارات تجر مجرورات تعرف محلياً باسم "العجلاه"، إلى عربات تجرها الدواب، وصولاً إلى مركبات متهالكة أُعيد إحياؤها بجهود فردية، في محاولة يائسة لإبقاء شريان الحياة متدفقاً بين المحافظات.

التفاصيل عبر الرابط:

تدمير نحو 60% من المركبات في القطاع، 17 يناير 2026 (حسن جيدي/الأناضول)
اقتصاد الناس
التحديثات الحية

تحولات قاسية في وسائل النقل بغزة

05:46 am

يوسف أبو وطفة

avata
يوسف أبو وطفة
جثة ران غويلي... أداة ابتزاز إسرائيلية في ملف غزة

تحولت جثة الجندي الإسرائيلي الأسير الأخيرة لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ران غويلي، إلى أداة ابتزاز تستخدمها دولة الاحتلال للتنصل من الوفاء بالتزامها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025. وترفض إسرائيل فتح معبر رفح البري بين القطاع ومع مصر، قبل تسليم حركة حماس جثة ران غويلي. وجثة غويلي هي الجثة الأخيرة من بين 28 جثة كانت بحوزة المقاومة الفلسطينية التي استطاعت على مدار الفترة الماضية تسليم 27 جثة للأسرى الإسرائيليين لديها، إلى جانب التنصل من سلسلة من الالتزامات المتعلقة بالبروتوكول الإنساني، الذي يشمل إدخال المساعدات والوقود والكرفانات ومعدات لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تسريع الإغاثة وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية والدولية.

التفاصيل عبر الرابط:

ران غويلي البحث عن جثة غويلي، مدينة غزة، 7 يناير 2026 (حمزة قريقع/الأناضول)
تقارير عربية
التحديثات الحية

جثة ران غويلي... أداة ابتزاز إسرائيلية في ملف غزة

12:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارة إسرائيلية شرقي مخيم البريج

شنت طائرات الاحتلال غارة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

12:14 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
طيران مسيّر يحلّق فوق خانيونس

يحلّق الطيران المسيّر على علو منخفض فوق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

12:14 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
تجدد القصف المدفعي شرقي خانيونس

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

12:13 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
"فرانس برس" تطالب بتحقيق شفاف باستشهاد صحافي متعاون معها

طالبت وكالة فرانس برس بإجراء تحقيق كامل وشفاف في ملابسات استشهاد عبد الرؤوف شعث الذي تعاون بانتظام مع الوكالة، في غارة إسرائيلية مع صحافيَين فلسطينيين آخرين في قطاع غزة الأربعاء. وقالت وكالة فرانس برس في بيان: "لقد قُتل عدد كبير من الصحافيين المحليين في غزة خلال العامين الماضيين، بينما لا يزال الوصول الحر للصحافيين الأجانب مستحيلاً" إلى القطاع المحاصر والمدمر.

وأعربت عن "حزنها الشديد" لاستشهاد عبد الرؤوف شعث "الذي كان مساهماً منتظماً في إنتاج الوكالة منذ عامين تقريباً"، و"كان يحظى بتقدير كبير من قبل فريق وكالة فرانس برس".

12:05 AM
أبرز التطورات يوم أمس الأربعاء | 21 يناير
  • الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي بيت لاهيا ومخيم جباليا
  • تزايد الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي في غزة
  • نتنياهو: قبلت دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
  • دول عربية وإسلامية تعلن قبولها الانضمام إلى "مجلس السلام"
  • النرويج والسويد وإيطاليا ترفض المشاركة في المجلس
  • "يونيسف": مقتل 100 طفل في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار
  • أطباء بلا حدود: الأطفال يموتون من البرد في غزة
  • استشهاد 11 فلسطينياً بينهم 3 مصورين صحافيين في غزة
  • الكرملين: بوتين سيعقد محادثات مع عباس في موسكو غداً
دلالات
المساهمون
أحمد أبو قمر
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
يوسف أبو وطفة
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
صدام حفتر يلتقي الجنرال فنسنت جيرو في باريس، 16/1/2026 فيسبوك
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

تحالفات حفتر: تعزيز الدور الإقليمي أم تحويل ليبيا لساحة صراع دولي؟

مقالة أميركية في قاعدة بمدينة ميلدنهال، 7 يناير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

روسيا تراقب عسكرة القطب الشمالي.. من منطقة تعاون إلى ساحة تنافس

علي شعث في كلمة متلفزة خلال توقيع ميثاق السلام، 22/1/2026 (لقطة شاشة)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

رئيس اللجنة الوطنية لغزة يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل