الحرب على غزة | توغل آليات الاحتلال في محيط مخيم جباليا

غزة

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
06 يناير 2026
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى تثبيته والانتقال إلى مرحلته الثانية، في وقت لا يزال يكتنف الغموض موعد إعادة فتح معبر رفح الحدودي. وفي هذا السياق، رجّحت صحيفة يسرائيل هيوم، أن يصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليمات بفتح المعبر، ولا سيما مع تداول معلومات عن توسيع الدور الإسرائيلي ليشمل ما يتجاوز الإشراف على حركة العبور عبر كاميرات مراقبة، إذ من المزمع أن يقيم جيش الاحتلال نقاط تفتيش لفحص الداخلين إلى قطاع غزة.

بالتوازي، أدانت سبع دول أوروبية استمرار إسرائيل في شن هجمات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت كل من أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، في بيان مشترك صدر الاثنين، إن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت الفلسطينيين وتسببت بقطع المياه والكهرباء وخطوط الاتصالات، تقوض عمل الأمم المتحدة، وتنتهك القانون الدولي، وتتعارض مع أحكام محكمة العدل الدولية، وتنذر بعواقب إنسانية وخيمة.

إلى ذلك، تزداد تعقيدات المشهد المتعلق بقوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها وفقًا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، في وقت متأخر من الاثنين، أن بلاده لا تعتزم إرسال أي وحدة للمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج حدودها، بما في ذلك في قطاع غزة، رغم ترشيح باكو سابقًا للعب دور ضمن هذه القوة. وأوضح علييف، في مقابلة مع قنوات التلفزيون الأذربيجاني، أن بلاده كانت على تواصل مع الإدارة الأميركية بشأن عدد من التساؤلات المرتبطة بقوة حفظ السلام، مشيرًا إلى أن باكو أعدّت استبيانًا يضم أكثر من 20 سؤالًا قُدّم للجانب الأميركي، قبل أن يخلص إلى أن مشاركة بلاده في مثل هذه القوة أمر غير مرجّح.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولًا بأول..

12:36 am

العربي الجديد

العربي الجديد
غزة
إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال في الزوايدة

أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مكثف في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

 

12:33 am

العربي الجديد

العربي الجديد
غزة
توغل آليات الاحتلال في محيط مخيم جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، توغل آليات الاحتلال في محيط منطقة أبو زيتون في مخيم جباليا شمال غزة.

 

12:28 am

رويترز

رويترز
أردوغان وترامب يبحثان آخر التطورات في غزة

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب ناقشا خلال اتصال هاتفي جملة من القضايا بما في ذلك العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وخطوات تعزيز التجارة والمستجدات في قطاع غزة وفنزويلا.

12:27 am

رويترز

رويترز
رئيس أذربيجان: لن نرسل قوات حفظ سلام إلى غزة

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف في وقت متأخر من الاثنين إن بلاده لا تنوي إرسال وحدة من قواتها للمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج حدودها، بما في ذلك في غزة. وأضاف علييف، في مقابلة مع قنوات التلفزيون الأذربيجاني، أن بلاده كانت على اتصال بالإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب بشأن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بقوة حفظ سلام في غزة. وقال "أعددنا استبيانا من أكثر من 20 سؤالا وقدمناه للجانب الأميركي. ولا يحتمل أن نشارك في قوات حفظ السلام". وأضاف "لا أفكر في المشاركة في أعمال قتالية خارج أذربيجان على الإطلاق".

12:01 AM
أبرز الأحداث الاثنين | 5 يناير

  • الصليب الأحمر يعلن فشل زيارة معتقلين في مراكز الاحتجاز

  • وزارة الصحة في غزة: 71,388 شهيداً منذ أكتوبر 2023

  • شهيدان وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي غربي خانيونس

  • أردوغان: نجاح قوة غزة مرهون بمشاركة إعلان شرم الشيخ

  • تضرر أكثر من 53 ألف خيمة نازحين في غزة من جراء المنخفضات

رويترز
العربي الجديد
