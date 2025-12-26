الحرب على غزة | تعنّت إسرائيلي بشأن المرحلة الثانية وسط الخروقات

تتواصل تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر في ظل تصعيد ميداني متسارع وتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، بينما لا تزال تداعيات حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال تلقي بظلالها الثقيلة على حياة الفلسطينيين، مع استمرار انتشال الشهداء من تحت الأنقاض بعد شهور طويلة من تدمير الأحياء السكنية بالكامل. وفي مشاهد تتكرر منذ إعلان وقف النار، تعمل طواقم الدفاع المدني والإسعاف في ظروف شديدة الخطورة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية نتيجة منع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية إلى القطاع المحاصر.

وفي جنوب القطاع، أعاد انتشال جثامين 25 فلسطينياً من تحت أنقاض منزل عائلة الأُسطل في منطقة السطر الغربي بمدينة خانيونس، من بينهم الصحافية هبة العبادلة ووالدتها، تسليط الضوء على حجم الخسائر البشرية الهائلة التي خلّفتها الحرب، وعلى استمرار وجود آلاف المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة منذ ما يقارب عامين. ويأتي هذا التطور في وقت يحذّر فيه مسؤولون صحيون من تداعيات كارثية لأزمة نقص الوقود، التي تهدد بتوقف المستشفيات والمرافق الحيوية، وسط منع الاحتلال إدخال الوقود لليوم الرابع على التوالي، ما يضاعف المخاطر على حياة الجرحى والمرضى.

سياسياً وميدانياً، تتقاطع التحركات الدبلوماسية مع تصعيد عسكري مستمر، إذ طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الفلسطينيين، بالتزامن مع تأكيدات إسرائيلية رسمية على استمرار العمليات العسكرية وعدم الانسحاب من قطاع غزة. وعلى الأرض، واصل جيش الاحتلال توغلاته في مناطق مختلفة من القطاع، تمهيداً لتفخيخ وتفجير مربعات سكنية، فيما يؤكد قادة الجيش أن "المعركة لم تنته" وأن مختلف الجبهات ما زالت نشطة، في مشهد يعكس انسداد الأفق السياسي واستمرار العدوان على غزة.

وكما تماطل إسرائيل في الانتقال للمرحلة الثانية متذرعة ببقاء رفات أحد جنودها في الأسر بغزة، رغم أن الفصائل الفلسطينية تواصل البحث عنه وسط الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية. وتشمل المرحلة الثانية "تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة لنزع سلاح حماس". ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس، عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ هناك تباينات داخلية بين موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حول مسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أفادت القناة بأنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أقرب بكثير إلى موقف نتنياهو في هذا الملف.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنّ موقف ترامب نفسه لا يزال غير واضح، قائلاً إن نتنياهو "يحاول إقناع جمهوره بمفرده"، بينما يبقى السؤال عما إذا كان ترامب سينحاز إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية أم إلى كبار مستشاريه في ما يتعلق بملف غزة. وتابع المسؤول: "من يدري ما الذي سيختاره ترامب؟". والسؤال حالياً يدور حول إمكانية اختتام لقاء نتنياهو وترامب المرتقب في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ببيان عن الانتقال نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أو عدمه.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..