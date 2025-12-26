الحرب على غزة | تعنّت إسرائيلي حول المرحلة الثانية وسط تواصل الخروق

غزة

26 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 12:30 (توقيت القدس)
تتواصل تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر في ظل تصعيد ميداني متسارع وتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، بينما لا تزال تداعيات حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال تلقي بظلالها الثقيلة على حياة الفلسطينيين، مع استمرار انتشال الشهداء من تحت الأنقاض بعد شهور طويلة من تدمير الأحياء السكنية بالكامل. وفي مشاهد تتكرر منذ إعلان وقف النار، تعمل طواقم الدفاع المدني والإسعاف في ظروف شديدة الخطورة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية نتيجة منع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية إلى القطاع المحاصر.

وفي جنوب القطاع، أعاد انتشال جثامين 25 فلسطينياً من تحت أنقاض منزل عائلة الأُسطل في منطقة السطر الغربي بمدينة خانيونس، من بينهم الصحافية هبة العبادلة ووالدتها، تسليط الضوء على حجم الخسائر البشرية الهائلة التي خلّفتها الحرب، وعلى استمرار وجود آلاف المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة منذ ما يقارب عامين. ويأتي هذا التطور في وقت يحذّر فيه مسؤولون صحيون من تداعيات كارثية لأزمة نقص الوقود، التي تهدد بتوقف المستشفيات والمرافق الحيوية، وسط منع الاحتلال إدخال الوقود لليوم الرابع على التوالي، ما يضاعف المخاطر على حياة الجرحى والمرضى.

سياسياً وميدانياً، تتقاطع التحركات الدبلوماسية مع تصعيد عسكري مستمر، إذ طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الفلسطينيين، بالتزامن مع تأكيدات إسرائيلية رسمية على استمرار العمليات العسكرية وعدم الانسحاب من قطاع غزة. وعلى الأرض، واصل جيش الاحتلال توغلاته في مناطق مختلفة من القطاع، تمهيداً لتفخيخ وتفجير مربعات سكنية، فيما يؤكد قادة الجيش أن "المعركة لم تنته" وأن مختلف الجبهات ما زالت نشطة، في مشهد يعكس انسداد الأفق السياسي واستمرار العدوان على غزة.

وكما تماطل إسرائيل في الانتقال للمرحلة الثانية متذرعة ببقاء رفات أحد جنودها في الأسر بغزة، رغم أن الفصائل الفلسطينية تواصل البحث عنه وسط الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية. وتشمل المرحلة الثانية "تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحابا إضافيا للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة لنزع سلاح حماس". ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس، عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ هناك تباينات داخلية بين موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حول مسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أفادت القناة بأنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أقرب بكثير إلى موقف نتنياهو في هذا الملف.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنّ موقف ترامب نفسه لا يزال غير واضح، قائلاً إن نتنياهو "يحاول إقناع جمهوره بمفرده"، بينما يبقى السؤال عما إذا كان ترامب سينحاز إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية أم إلى كبار مستشاريه في ما يتعلق بملف غزة. وتابع المسؤول: "من يدري ما الذي سيختاره ترامب؟". والسؤال حالياً يدور حول إمكانية اختتام لقاء نتنياهو وترامب المرتقب في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ببيان عن الانتقال نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أو عدمه.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

12:27 pm

تشييع جثامين 25 فلسطينيا بينهم صحافية

شيع عشرات الفلسطينيين بقطاع غزة، الجمعة، جثامين 25 فلسطينيا، بينهم أطفال وصحافية، جرى انتشالهم من تحت أنقاض منزل في مدينة خانيونس قصفته إسرائيل خلال حرب الإبادة التي استمرت عامين.

وكان جهاز الدفاع المدني في غزة أعلن مساء الخميس، انتشال جثامين 25 فلسطينيا، بينهم أفراد من عائلة الأسطل، إضافة إلى الصحافية هبة العبادلة ووالدتها، من تحت أنقاض المنزل، بعد أعمال حفر استمرت لساعات. وأقام المشيعون صلاة الجنازة على الجثامين في "مستشفى ناصر" بمدينة خانيونس (جنوب)، قبل مواراتها الثرى في مقبرة المدينة.

11:46 am

القدس المحتلة
تباينات بين نتنياهو ومستشاري ترامب بشأن المرحلة الثانية

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي وجود تباينات داخلية بين موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومواقف مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت القناة بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يُعدّ الأقرب إلى موقف نتنياهو في هذا الملف.

التفاصيل في الرابط:

نتنياهو يجتمع مع ويتكوف وكوشنر بالقدس المحتلة، 9 أكتوبر 2025 (الأناضول)
تباينات بين نتنياهو ومستشاري ترامب بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

11:45 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
لقاء حاسم بين ترامب ونتنياهو حول غزة

يصف مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، اللقاء المرتقب بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا، الاثنين المقبل، بأنه حاسم وبالغ الأهمية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، سواء لناحية المضي نحو المرحلة الثانية أو تكثيف العدوان.

التفاصيل في الرابط:

نتنياهو وترامب في البيت الأبيض بواشنطن، 29 سبتمبر 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

لقاء حاسم بين ترامب ونتنياهو حول غزة: المرحلة الثانية أم عودة الحرب؟

10:30 am

غزة
استشهاد طفل في الشجاعية

استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

07:51 am

ألمانيا: لن نشارك في قوة استقرار بغزة في المستقبل المنظور

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن ألمانيا لن تشارك في المستقبل المنظور بقوة دولية للاستقرار في غزة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بالقطاع.

وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين، إن مثل هذه القوة ليست مجرد قوة وساطة، "بل يجب أن توفر الأمن بشكل ملموس للغاية عند الضرورة"، وأضاف: "لا يمكن للكثيرين أن يتصوروا قيام جنود وجنديات ألمان بذلك في هذه المنطقة تحديدا".

وتابع فاديفول: "لن نشارك في قوات الاستقرار في المستقبل المنظور"، موضحا ردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يشمل أيضا التدريب والتنظيم: "في الوقت الحالي لا يتوقع أحد منا المشاركة في مهمة الاستقرار الدولية"، مؤكدا في المقابل أن ألمانيا مستعدة للمساهمة بشكل بنّاء في الهياكل الواردة في قرار مجلس الأمن، مثل مجلس للسلام، مشيرا إلى أن برلين لم تتلق حتى الآن دعوة رسمية للمشاركة في هذا المجلس.

ودعا فاديفول إلى الإسراع في بدء المرحلة الثانية من خطة السلام، قائلا إنه بعد إجراء مشاورات أولية مع الدول المحتمل أن ترسل قوات، هناك حاجة الآن إلى إطار سياسي يتضمن هيكلا أمنيا توفره قوات الاستقرار والقوات الأمنية الفلسطينية، وأضاف: "من المهم أن نبدأ كل ذلك في وقت قريب للغاية"، وحذر قائلا: "يجب ألا يتحول التقسيم الحالي في غزة بين جزء تسيطر عليه القوات الإسرائيلية وآخر تزداد فيه سيطرة حماس إلى وضع دائم".

07:37 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال: قتلنا فلسطينيين اثنين في جنوب غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه قتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة، زاعما أنهما تجاوزا الخط الأصفر في الجنوب.

06:31 am

غزة
عمليات نسف متواصلة شرقي حي التفاح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عددًا من المباني شرقي حي التفاح بمدينة غزة.

12:43 AM

مالك سمارة

مالك
مالك سمارة
صحافي وباحث فلسطيني.
أونتاريو
منح طلاب غزة... مقبولون بجامعات كندا يعوقهم فحص البصمة

تبدأ الدراسة الجامعية عادة بقبول التسجيل في إحدى الجامعات بعد إثبات المعدلات والقدرة على دفع الرسوم، لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى عشرات من طلاب قطاع غزة، الذين حصلوا على قبول في جامعات كندية لاستكمال برامج الدراسات العليا عن جدارة علميّة، وفي تخصصات تتوزّع بين الطب والهندسة وأبحاث السرطان والذكاء الاصطناعي، لكن يحول بينهم وبين الدراسة فحص شكلي يُسمّى فحص البصمة "بيومتركس".

التفاصيل عبر الرابط:

طلاب من غزة في جامعة الأزهر، ديسمبر 2025 (دعاء الباز/فرانس برس)
طلاب وشباب
التحديثات الحية

منح طلاب غزة... مقبولون بجامعات كندا يعوقهم فحص البصمة

12:26 am

غزة
زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيرانها قبالة سواحل خانيونس

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:24 am

غزة
الاحتلال ينفذ 3 عمليات نسف للمنازل شرقي مدينة غزة

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث عمليات نسف واسعة استهدفت منازل سكنية شرقي مدينة غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

12:22 am

القدس المحتلة
نتنياهو يصر على إعادة آخر جثمان قبل المرحلة الثانية

أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيؤكد خلال اجتماع مع وزرائه أنه لا انتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق قبل إعادة آخر جثمان من قطاع غزة.

12:17 am

القدس المحتلة
تباينات بمواقف نتنياهو ومستشاري ترامب بشأن المرحلة الثانية

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك تباينات داخلية بين موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حول مسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أفادت القناة أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أقرب بكثير إلى موقف نتنياهو في هذا الملف.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن موقف ترامب نفسه لا يزال غير واضح، قائلاً إن نتنياهو "يحاول إقناع جمهوره بمفرده"، بينما يبقى السؤال عما إذا كان ترامب سينحاز إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية أم إلى كبار مستشاريه في ما يتعلق بملف غزة. وتابع المسؤول: "من يدري ما الذي سيختاره ترامب؟".

12:14 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الخميس
  • انتشال جثامين 25 فلسطينياً بينهم صحافية
  • عباس يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
  • انقطاع الكهرباء بمستشفى العودة بعد نفاد الوقود
  • جيش الاحتلال يوسّع الخط الأصفر شرقي مدينة غزة
  • وفد من "حماس" يختتم زيارة لبغداد
  • العراق يُجلي مواطنين عالقين في غزّة عبر الأردن
  • أزمة وقود تهدد بتوقف مستشفيات قطاع غزة
