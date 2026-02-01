الحرب على غزة | ترقب فتح معبر رفح غداة يوم دامٍ

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
01 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 07:23 (توقيت القدس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

بعد يوم دام سقط فيه أكثر من 30 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية عنيفة على القطاع المحاصر، أطلقت زوارق جيش الاحتلال النار بكثافة في اتجاه سواحل مدينة غزة في وقت مبكر ليل السبت- الأحد. وأسفرت غارات جوية إسرائيلية منذ فجر السبت في أنحاء مختلفة من قطاع غزة عن استشهاد 32 شخصا بينهم نساء وأطفال، وفق الدفاع المدني. ولقيت الغارات التي تأتي عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح بين غزة ومصر أمام الأفراد بشكل محدود ومقيّد، تنديدا من مصر وقطر اللتين شاركتا مع الولايات المتحدة في جهود الوساطة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس السبت: "انتهت قبل قليل طواقمنا من عملية انتشال الشهداء من تحت أنقاض مركز شرطة الشيخ رضوان بمدينة غزة، وبذلك ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 32 شهيدا، جلّهم من الأطفال والنساء".

وقالت فصائل فلسطينية، السبت، إن "التصعيد العدواني الخطير للاحتلال" محاولة مكشوفة لضرب الجهود والمساعي الجارية لتمتين وقف إطلاق النار. جاء ذلك في بيان للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (تضم معظم الفصائل الفلسطينية)، نشرته حركة حماس عبر منصاتها الرقمية.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

07:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إطلاق نار مكثف شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع في المنطقة.

7:12 AM
ترقب فتح معبر رفح اليوم

يترقب الفلسطينيون إعادة فتح معبر رفح اليوم في كلا الاتجاهين. وقد أكد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، علي شعث، بدء عمل المعبر اليوم بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة.

06:26 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
آليات الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

12:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إطلاق نار مكثف شرقي غزة

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من زوارق الاحتلال باتجاه سواحل المدينة شمالي القطاع.

12:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
ارتفاع حصيلة غارات السبت إلى 32 شهيداً

قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن حصيلة غارات الاحتلال على القطاع ارتفعت إلى 32 شهيدا جلهم نساء وأطفال، وذلك بعد انتهاء طواقمه من عملية انتشال الشهداء من تحت أنقاض مركز شرطة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

12:27 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
أبرز تطورات أمس السبت
  • 32 شهيدا بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على غزة

  • حماس تدعو الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بوقف جرائمه

  • جاسبر جيفرز.. الحاكم بأمر ترامب عسكرياً في غزة

  • واشنطن قد تعلن تركيبة قوة الاستقرار الدولية في غزة

  • إسرائيل ترسّخ سياسة القصف وتمنع عودة الهدوء إلى غزة

  • وفاة 50% من مرضى الكلى في غزة بسبب الحصار

  • جيش الاحتلال يعلن اعتقال قيادي بـ"القسام" شرقي رفح

دلالات
المساهمون
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
نازحون سودانيون في الدبة، 21 نوفمبر 2025(إبراهيم حميد/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

مصر ترأس مجلس السلم والأمن الأفريقي: السودان أولوية

شي جين بينغ في بكين، 12 ديسمبر 2025(فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

السياسة الخارجية الصينية بين موروث ماو وحسابات شي

نازحون من وادي تيرا، 30 يناير 2026(محمد أمين أفريدي/رويترز)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

إخلاء وادي تيرا الباكستاني: مخاوف من صراع واسع