الحرب على غزة | ترقب الإعلان عن لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع

على وقع القصف المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إنّ أكثر من 100 قاصر استشهدوا في القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. يأتي ذلك فيما تتكرّر كوارث الطقس في قطاع غزة، مع تأثره بمنخفض جوي جديد يصنّف على أنه أقوى من المنخفضات السابقة، إذ تبلغ سرعة الرياح 90 كيلومتراً في الساعة، مع أمطار غزيرة، ما أدى إلى اقتلاع الخيام وتطاير الشوادر البلاستيكية التي تغطيها، إضافة إلى غرق آلاف الخيام، وتسجيل انهيارات في المنازل المتضررة من القصف الإسرائيلي.

سياسياً، انقضى أسبوعان على لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في فلوريدا، وفيما تجري استعدادات رسمية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، لم تُحلّ إلى الآن قضية معبر رفح، الذي تواصل إسرائيل اشتراط فتحه بإعادة جثة آخر أسير إسرائيلي لدى حركة حماس. وعلى صعيد إدارة القطاع، تسعى إدارة ترامب لتحقيق اختراق، ولو جزئياً، في حاجز الانتقال إلى المرحلة الثانية، إذ أكّدت مصادر فلسطينية موثوقة لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة شُكلت بشكل شبه كامل، في انتظار حسم مسؤول ملف الأمن والشرطة، وسيُعلَن عنها في وقت قريب (خلال ساعات).

في غضون ذلك، يدفع البيت الأبيض نحو منح تفويض واسع لـ"مجلس السّلام" الذي من المفترض أن يدير قطاع غزة، بطريقة تتيح له، في مرحلة لاحقة، التعامل أيضاً مع حلّ نزاعات أخرى حول العالم، بدلاً من الأمم المتحدة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر لم تسمّها. وأوضح أحد المصادر أنّ المسؤولين الأميركيين الذين يروّجون للمبادرة "يعتقدون أنه (أي المجلس) سيكون منظمة شبيهة جداً بالأمم المتحدة، بصيغة جديدة، تضم دولاً مختارة تتخذ قرارات بشأن العالم". وقال دبلوماسي غربي للصحيفة إنّ بلاده تخشى من الخطوة، لأنها قد تخلق آلية موازية للأمم المتحدة دون سند من القانون الدولي.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولاً بأول..