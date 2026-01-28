الحرب على غزة | تحذيرات من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار

غزة

التحديثات الحية
28 يناير 2026
نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل سكنية في حي التفاح بمدينة غزة شمالي القطاع المحاصر صباح اليوم الأربعاء، بينما يواصل جيش الاحتلال خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية جراء اشتداد البرد، واستمرار الهجمات. وتتجه الأنظار إلى معبر رفح الذي ينتظر فتحه لعبور الفلسطينيين بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق في القطاع الذي تعرض لحرب إبادة إسرائيلية على مدار عامَين، بعد استعادة جيش الاحتلال جثة الأسير الإسرائيلي الأخير في غزة، ما يعني إنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وحذرت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وانتهت مرحلته الأولى. وطالب مجلس الوزراء بـ"الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع والمباشرة في التعافي وإعادة الإعمار، بعد طيّ صفحة الأسرى الإسرائيليين واستلام آخر الجثامين". وحذر المجلس من "خطورة تلاعب إسرائيل بالاتفاق عبر اختلاق ذرائع جديدة للتصعيد وعرقلة التنفيذ".

في المقابل، عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً بالقدس المحتلة، إلى جانب منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، وذلك على خلفية استعادة جثمان آخر أسير في غزة، ران غفيلي، وقبيل الافتتاح المتوقع لمعبر رفح والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن المقاومة التزمت بجميع بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن "المجرم نتنياهو يماطل ويتذرّع بحجج مختلفة للتنصل من التزاماته، خصوصاً ما يتعلّق بفتح معبر رفح والانسحاب من المناطق المحتلة". وشدد بدران في تصريح صحفي على أن حق المقاومة مكفول دولياً، وأن سلاحها مخصص للدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال، مؤكداً أن هذا الملف شأن داخلي فلسطيني لا يخضع لإملاءات خارجية.

 

غزة
نسف منازل سكنية شرق حي التفاح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل سكنية شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

قنا

اليونيسيف: 90% من المدارس تضررت أو تعرضت للتدمير في غزة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن 60% من الأطفال في غزة في سن الدراسة لا يحصلون حالياً على تعليم حضوري، مشيرة إلى أن 90% من المدارس تضررت أو تعرضت للتدمير في القطاع.

وقال المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن قرابة عامين ونصف من الهجمات (الإسرائيلية) على التعليم في غزة عرضت جيلاً كاملاً للخطر، موضحا أن اليونيسف تعمل على توسيع نطاق التعليم في القطاع في إطار واحدة من أكبر جهود التعليم في حالات الطوارئ في العالم تشمل 336 ألف طفل.

وأضاف: "لقد دمرت المدارس والجامعات والمكتبات، ومسحت سنوات من التقدم. هذا ليس مجرد دمار مادي. إنه اعتداء على المستقبل نفسه"، لافتاً إلى أن ما لا يقل عن 97% من المدارس تعرضت إلى أضرار.

وشدد إلدر على أن الأولوية القصوى اليوم، هي إعادة الأطفال إلى التعليم فورا، مشيراً إلى أن "هذا غالباً يتم في خيام داخل المجتمعات المحلية والمراكز المجتمعية".

وبين أن العدد الأكبر من المقار التعليمية التي ستدعمها اليونيسف سيكون في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، إذ لا يزال من الصعب العمل في الشمال حيث تعرضت مناطق واسعة لتدمير كبير خلال الأشهر الأخيرة من الحرب.

الأناضول

حكومة فلسطين تحذر من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار

حذرت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وانتهت مرحلته الأولى.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية، لمجلس الوزراء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وفق بيان للمجلس وزعه مكتب الاتصال الحكومي على الصحفيين.

وطالب مجلس الوزراء بـ"الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع والمباشرة في التعافي وإعادة الإعمار، بعد طيّ صفحة الأسرى الإسرائيليين واستلام آخر الجثامين".

وحذر المجلس من "خطورة تلاعب إسرائيل بالاتفاق عبر اختلاق ذرائع جديدة للتصعيد وعرقلة التنفيذ".

رويترز

خبراء أمميون يستنكرون إدانة سويسرا لطلاب احتجوا على حرب غزة

قال خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إنهم احتجوا لدى سويسرا بعد الحكم على مجموعة من الطلاب بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بعد مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ورافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في جامعة تمولها سويسرا. وشارك نحو 70 طالباً في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في زوريخ في اعتصام سلمي في مايو/أيار 2024 ضمن مظاهرات طلابية في مدن عدة للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أن تفرقهم الشرطة.

وأضاف الخبراء في بيان أن الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات عارضوا شراكات المعهد السويسري مع الجامعات الإسرائيلية، وتابع الخبراء "النشاط الطلابي السلمي، داخل الحرم الجامعي وخارجه، هو جزء من حقوق الطلاب في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجب عدم تجريمه"، مضيفين أنهم كتبوا إلى الحكومة السويسرية والجامعة لإثارة هذه القضية.

التفاصيل عبر الرابط:

اعتصام في جنيف رفضاً للحرب على غزة، 9 مايو 2024 (فابريس كوفريني/ فرانس برس)
طلاب وشباب
خبراء أمميون يستنكرون إدانة سويسرا لطلاب احتجوا على حرب غزة

العربي الجديد

أبرز تطورات غزة أمس الثلاثاء | 27 يناير
  • احتجاج في غزة ضد استمرار التدمير الإسرائيلي للمنازل والمنشآت
  • فرنسا تدعو لتنفيذ المرحلة الثانية من "خطة السلام" في غزة
  • تأكيد أردني مصري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
  • شهيدان في غزة ووفاة طفل نتيجة البرد الشديد
  • بدران: سلاح المقاومة شأن داخلي فلسطيني
  • شهيدان برصاص الاحتلال في حي التفاح
  • لولا يطلب من ترامب حصر عمل "مجلس السلام" بغزة

 

حيفا
نتنياهو يتحدث عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً في مكتبه بالقدس المحتلة قال خلاله "وافقنا على فتح المعبر على نحوٍ محدود، ونحن المسؤولون أمنياً عن المعبر، وكل من يدخل ويخرج يخضع لفحص كامل من جانبنا. التزمنا بأن نرى حماس تفي بتعهدها بإعادة آخر أسرانا، ولحسن الحظ وجدناه، ولا أظن أن السلطة الفلسطينية ستدخل لإدارة غزة، لأنّ الشروط التي طرحها الرئيس ترامب عليهم بعيدة عن التحقق".

التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو في القدس المحتلة، 27 يوليو 2025 (جيل كوهين ماغن/فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

نتنياهو يهدّد إيران ويتحدث عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

