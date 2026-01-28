الحرب على غزة | تحذيرات من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل سكنية شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.
نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل سكنية في حي التفاح بمدينة غزة شمالي القطاع المحاصر صباح اليوم الأربعاء، بينما يواصل جيش الاحتلال خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية جراء اشتداد البرد، واستمرار الهجمات. وتتجه الأنظار إلى معبر رفح الذي ينتظر فتحه لعبور الفلسطينيين بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق في القطاع الذي تعرض لحرب إبادة إسرائيلية على مدار عامَين، بعد استعادة جيش الاحتلال جثة الأسير الإسرائيلي الأخير في غزة، ما يعني إنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
وحذرت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وانتهت مرحلته الأولى. وطالب مجلس الوزراء بـ"الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع والمباشرة في التعافي وإعادة الإعمار، بعد طيّ صفحة الأسرى الإسرائيليين واستلام آخر الجثامين". وحذر المجلس من "خطورة تلاعب إسرائيل بالاتفاق عبر اختلاق ذرائع جديدة للتصعيد وعرقلة التنفيذ".
في المقابل، عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً بالقدس المحتلة، إلى جانب منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، وذلك على خلفية استعادة جثمان آخر أسير في غزة، ران غفيلي، وقبيل الافتتاح المتوقع لمعبر رفح والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن المقاومة التزمت بجميع بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن "المجرم نتنياهو يماطل ويتذرّع بحجج مختلفة للتنصل من التزاماته، خصوصاً ما يتعلّق بفتح معبر رفح والانسحاب من المناطق المحتلة". وشدد بدران في تصريح صحفي على أن حق المقاومة مكفول دولياً، وأن سلاحها مخصص للدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال، مؤكداً أن هذا الملف شأن داخلي فلسطيني لا يخضع لإملاءات خارجية.
عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً في مكتبه بالقدس المحتلة قال خلاله "وافقنا على فتح المعبر على نحوٍ محدود، ونحن المسؤولون أمنياً عن المعبر، وكل من يدخل ويخرج يخضع لفحص كامل من جانبنا. التزمنا بأن نرى حماس تفي بتعهدها بإعادة آخر أسرانا، ولحسن الحظ وجدناه، ولا أظن أن السلطة الفلسطينية ستدخل لإدارة غزة، لأنّ الشروط التي طرحها الرئيس ترامب عليهم بعيدة عن التحقق".
