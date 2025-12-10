الحرب على غزة | تجدد قصف خانيونس وحي التفاح

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أكد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، أمس الثلاثاء، أنّ الاحتلال ارتكب 738 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، منها 205 عمليات إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 توغّلاً للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 عملية قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و138 عملية نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية. وأسفرت هذه الانتهاكات عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال، وفق المكتب الحكومي.
ميدانياً، ألقت طائرات كواد كابتر، ليل الثلاثاء - الأربعاء، قنابل شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. كذلك، أطلق الاحتلال قنابل إنارة في أجواء جنوب خانيونس جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس، وفقاً للمصدر ذاته.
وعلى صعيد الجهود الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال للمرحلة الثانية منه التي تنص على تبادل الأسرى والمعتقلين، ووقف الأعمال القتالية، ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، حسام بدران، أمس الثلاثاء، أن "أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى".
ويتابع "العربي الجديد" آخر تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..