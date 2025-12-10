الحرب على غزة | تجدد قصف خانيونس وحي التفاح

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
10 ديسمبر 2025
+ الخط -

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أكد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، أمس الثلاثاء، أنّ الاحتلال ارتكب 738 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، منها 205 عمليات إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 توغّلاً للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 عملية قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و138 عملية نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية. وأسفرت هذه الانتهاكات عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال، وفق المكتب الحكومي.

ميدانياً، ألقت طائرات كواد كابتر، ليل الثلاثاء - الأربعاء، قنابل شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. كذلك، أطلق الاحتلال قنابل إنارة في أجواء جنوب خانيونس جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس، وفقاً للمصدر ذاته.

وعلى صعيد الجهود الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال للمرحلة الثانية منه التي تنص على تبادل الأسرى والمعتقلين، ووقف الأعمال القتالية، ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، حسام بدران، أمس الثلاثاء، أن "أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى".

ويتابع "العربي الجديد" آخر تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

11:54 pm

الأناضول

avata
الأناضول
الأمم المتحدة: نعارض أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل

أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير التي زعم فيها أن "الخط الأصفر في غزة يمثل الحدود الجديدة"، مؤكدة أنها تعارض تمامًا أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحافي اليومي، الثلاثاء: "نحن نعارض بشكل قاطع أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل". وأشار دوجاريك إلى أن هذا التصريح يتعارض مع روح ونص خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موضحًا أن الأمم المتحدة، عند حديثها عن غزة، تعتمد على الحدود القائمة بين غزة وإسرائيل وليس الخط الأصفر.

11:51 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
عبد العاطي وروبيو يبحثان تطورات غزة

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القطاع.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

وزير الخارجية المصري ونظيره الأميركي في واشنطن، 30 يوليو2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

مباحثات مصرية أميركية بشأن غزة والسودان

11:46 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الاحتلال يستهدف خانيونس بنيران وقنابل إنارة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل إنارة في أجواء جنوب خانيونس، جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة، شمال شرقي خانيونس، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

11:44 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إطلاق قنابل شرق حي التفاح

ألقت طائرات كواد كابتر، ليل الثلاثاء - الأربعاء، قنابل شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

11:28 PM
أبرز تطورات الحرب على غزة ليوم الثلاثاء
  • ترامب يستقبل نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

  • "الخط الأصفر"... مشروع إسرائيلي لتحويله إلى حدود دائمة لغزة

  • كتائب القسام تستأنف البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي

  • "سرايا القدس" تعلن إغلاق ملف أسرى الاحتلال لديها

  • 738 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ

  • فاينانشال تايمز: اعتراض عربي وإسلامي يبعد بلير عن خطة غزة

  • "قلق" إسرائيلي من هتافات جنود سوريين لغزة

  • حماس: لا نقاش حول المرحلة الثانية قبل التزام الاحتلال ببنود الأولى

دلالات
المساهمون
الأناضول
العربي الجديد
المزيد في سياسة
جندي أوكراني على شواطئ أوديسا، 29 إبريل 2025 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

فصل أوكرانيا عن البحر الأسود: رغبات الكرملين وحدودها 

من احتفالات النصر في دمشق، 8 ديسمبر 2025 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

عام على سقوط الأسد: تحصين السلم يبدأ من العدالة الانتقالية

السيسي خلال استقبال حفتر، 8 ديسمبر 2025 (الرئاسة المصرية)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

3 ملفات شائكة بزيارة خليفة حفتر ونجليه القاهرة