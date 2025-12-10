الحرب على غزة | تجدد القصف وغرق آلاف خيام النازحين بفعل الأمطار

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
10 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:18 (توقيت القدس)
+ الخط -

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أكد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، أمس الثلاثاء، أنّ الاحتلال ارتكب 738 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، منها 205 عمليات إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 توغّلاً للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 عملية قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و138 عملية نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية. وأسفرت هذه الانتهاكات عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال، وفق المكتب الحكومي.

ميدانياً، ألقت طائرات كواد كابتر، ليل الثلاثاء - الأربعاء، قنابل شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. كذلك، أطلق الاحتلال قنابل إنارة في أجواء جنوب خانيونس جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس، وفقاً للمصدر ذاته.

وعلى صعيد الجهود الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال للمرحلة الثانية منه التي تنص على تبادل الأسرى والمعتقلين، ووقف الأعمال القتالية، ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، حسام بدران، أمس الثلاثاء، أن "أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى".

ويتابع "العربي الجديد" آخر تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

11:10 am

أحمد أبو قمر

أحمد أبو قمر
أحمد أبو قمر
ـ
غزة
معاناة يومية لسكان غزة من أزمة الوقود... وتعطّل البلديات

لم يعد نقص الوقود في قطاع غزة أزمة عابرة أو طارئة، بل تحول إلى محور معاناة يومية تمس حياة الفلسطينيين في كل تفاصيلها وتعيق محاولات إعادة ترتيب ما تبقى من مقومات العيش بعد عامين من حرب الإبادة. لمزيد من التفاصيل: 

ينتج سكان غزة الوقود من خلال معالجة النفايات البلاستيكية، 13 مايو 2025 (سعيد محمد/الأناضول)
اقتصاد الناس
التحديثات الحية

معاناة يومية لسكان غزة من أزمة الوقود... وتعطّل البلديات

11:09 am

الأناضول

avata
الأناضول
غرق آلاف خيام النازحين الفلسطينيين جراء أمطار غزيرة

غرقت آلاف خيام النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء أمطار غزيرة هطلت بكثافة في عدة مناطق بفعل منخفض جوي قوي يؤثر على القطاع، ويتواصل حتى مساء الجمعة.

وبدأت الأمطار تهطل بغزارة مع ساعات الفجر، ما أدى لإغراق المياه آلاف الخيام، وتضرر المأوى الوحيد لمئات آلاف العائلات النازحة، حيث تجاوز منسوب المياه داخل بعض الخيام 40 سم. وناشد نازحون لإنقاذهم بعد غرق ممتلكاتهم وفقدان القدرة على الاحتماء من البرد.

11:08 am

الأناضول

avata
الأناضول
أردوغان: طريق السلام العادل والدائم يمر بتنفيذ حل الدولتين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر من تعزيز وقف إطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين. جاء ذلك في رسالة نشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على حسابها بمنصة "إكس"، بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي.

وأشار الرئيس أردوغان في رسالته إلى أن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، تعد مؤشرًا على الانتهاك الجسيم للقيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأعرب عن أسفه لاستمرار المظالم في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي. وأضاف: "الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر من تعزيز وقف إطلاق النار الذي أسهمنا في تحقيقه ومن تطبيق حل الدولتين".

10:24 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في رفح

نسفت قوات الاحتلال مربعاً سكنياً في رفح جنوب قطاع غزة.

06:55 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
آليات الاحتلال تطلق نيرانها على شمال رفح

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها على مناطق في شمالي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

06:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الاحتلال ينسف مبان في حي التفاح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال قام بعمليات نسف ضخمة في حي التفاح شرق مدينة غزة.

01:21 am

الأناضول

avata
الأناضول
فيدان: اولويتنا تعزيز وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا كانت في قلب المساعي الدولية الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم في غزة هذا العام، كما كانت في الماضي. وتطرق في كلمة أمام البرلمان التركي، الثلاثاء، إلى العدوان الإسرائيلي على غزة ثم على كل من لبنان وسورية واليمن وإيران وقطر، ووقوف تل أبيب وراء زعزعة الاستقرار في المنطقة، وقال: "تجاوز عدد إخوتنا الفلسطينيين الذين استشهدوا في الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة 70 ألف شهيد.. هذه الهمجية أدت أيضاً إلى صحوة في المجتمع الدولي".

وأوضح فيدان أنه تم الوصول إلى نقطة لم يعد بإمكان الدول التي قدمت دعما غير مشروط لإسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين 2023، الوقوف إلى جانب هذا الخرق للقانون، وقال: "مع اعتراف 11 دولة إضافية بدولة فلسطين، تحولت إرادة حل الدولتين إلى توافق عالمي. لقد وصلنا اليوم إلى منعطف تاريخي حيث تعترف أربع دول من الدول الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفلسطين". مؤكداً: "أولويتنا في الفترة المقبلة هي تعزيز وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الإعمار، وضمان تدفق للمساعدات الإنسانية".

وأضاف فيدان: "هدفنا النهائي والثابت هو تجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وذات موحدة جغرافية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وقال: "ستواصل تركيا الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، وإلى جانب أشقائها الفلسطينيين، لضمان تشكيل مستقبل غزة وفقا لإرادة الشعب الفلسطيني".

01:16 am

الأناضول

avata
الأناضول
مصر تدعو للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

شدد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، مساء الثلاثاء، على أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الموقع بين حركة حماس وإسرائيل. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو، وفق بيان للخارجية المصرية.

ودعا عبد العاطي بحسب البيان إلى "ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 (في نوفمبر الماضي) وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة"، مشدداً على "أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق". وأشار إلى "أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق الى غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وضرورة إعادة تأسيس البنية التحتية للقطاع بما يلبّي الاحتياجات الإنسانية الملحة".

11:54 pm

الأناضول

avata
الأناضول
الأمم المتحدة: نعارض أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل

أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير التي زعم فيها أن "الخط الأصفر في غزة يمثل الحدود الجديدة"، مؤكدة أنها تعارض تمامًا أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحافي اليومي، الثلاثاء: "نحن نعارض بشكل قاطع أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل". وأشار دوجاريك إلى أن هذا التصريح يتعارض مع روح ونص خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موضحًا أن الأمم المتحدة، عند حديثها عن غزة، تعتمد على الحدود القائمة بين غزة وإسرائيل وليس الخط الأصفر.

11:51 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
عبد العاطي وروبيو يبحثان تطورات غزة

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القطاع.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

وزير الخارجية المصري ونظيره الأميركي في واشنطن، 30 يوليو2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

مباحثات مصرية أميركية بشأن غزة والسودان

11:46 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الاحتلال يستهدف خانيونس بنيران وقنابل إنارة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل إنارة في أجواء جنوب خانيونس، جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة، شمال شرقي خانيونس، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

11:44 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إطلاق قنابل شرق حي التفاح

ألقت طائرات كواد كابتر، ليل الثلاثاء - الأربعاء، قنابل شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

11:28 PM
أبرز تطورات الحرب على غزة ليوم الثلاثاء
  • ترامب يستقبل نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

  • "الخط الأصفر"... مشروع إسرائيلي لتحويله إلى حدود دائمة لغزة

  • كتائب القسام تستأنف البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي

  • "سرايا القدس" تعلن إغلاق ملف أسرى الاحتلال لديها

  • 738 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ

  • فاينانشال تايمز: اعتراض عربي وإسلامي يبعد بلير عن خطة غزة

  • "قلق" إسرائيلي من هتافات جنود سوريين لغزة

  • حماس: لا نقاش حول المرحلة الثانية قبل التزام الاحتلال ببنود الأولى

دلالات
المساهمون
أحمد أبو قمر
الأناضول
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
قوات الاحتلال تتوغل في بلدة الحميدية في القنيطرة، 6 يناير 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

جيش الاحتلال الإسرائيلي يختطف شاباً من منزله غرب درعا

إلهان عمر خلال حفلة نقاشية في مؤتمر بواشنطن، 23 يوليو 2019 Getty
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب يهاجم الصومال ويسخر من حجاب إلهان عمر

رئيسة الوزراء الدنماركية على متن سفينة للبحرية الدنماركية، 3 أبريل 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

الولايات المتحدة مصدر قلق في تقييم استخباراتي دنماركي