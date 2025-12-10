الحرب على غزة | تجدد القصف وغرق آلاف خيام النازحين بفعل الأمطار

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا كانت في قلب المساعي الدولية الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم في غزة هذا العام، كما كانت في الماضي. وتطرق في كلمة أمام البرلمان التركي، الثلاثاء، إلى العدوان الإسرائيلي على غزة ثم على كل من لبنان وسورية واليمن وإيران وقطر، ووقوف تل أبيب وراء زعزعة الاستقرار في المنطقة، وقال: "تجاوز عدد إخوتنا الفلسطينيين الذين استشهدوا في الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة 70 ألف شهيد.. هذه الهمجية أدت أيضاً إلى صحوة في المجتمع الدولي".
وأوضح فيدان أنه تم الوصول إلى نقطة لم يعد بإمكان الدول التي قدمت دعما غير مشروط لإسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين 2023، الوقوف إلى جانب هذا الخرق للقانون، وقال: "مع اعتراف 11 دولة إضافية بدولة فلسطين، تحولت إرادة حل الدولتين إلى توافق عالمي. لقد وصلنا اليوم إلى منعطف تاريخي حيث تعترف أربع دول من الدول الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفلسطين". مؤكداً: "أولويتنا في الفترة المقبلة هي تعزيز وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الإعمار، وضمان تدفق للمساعدات الإنسانية".
وأضاف فيدان: "هدفنا النهائي والثابت هو تجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وذات موحدة جغرافية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وقال: "ستواصل تركيا الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، وإلى جانب أشقائها الفلسطينيين، لضمان تشكيل مستقبل غزة وفقا لإرادة الشعب الفلسطيني".