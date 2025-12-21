الحرب على غزة | انتشال مصابين ومفقودين عقب انهيار منزل في حي الشيخ رضوان

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
21 ديسمبر 2025
+ الخط -

تواصل طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، انتشال مصابين والبحث عن مفقودين وعالقين عقب انهيار منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. يأتي ذلك وسط إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في مسلسل مستمر لخرق وقف إطلاق النار في القطاع، والذي جرى التوصل إليه في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتماطل إسرائيل في الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، متذرعة بجثة لأسير إسرائيلي متبقية داخل القطاع، وذكر بيان مشترك أصدره المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اليوم السبت أن ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا، الجمعة، في ميامي بولاية فلوريدا، لمراجعة الخطوات التالية في خطة وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف البيان: "راجعنا الخطوات التالية في مراحل تنفيذ خطة السلام الشاملة المتعلقة بغزة.. وستتواصل المشاورات في الأسابيع المقبلة للمضي قدماً نحو تنفيذ المرحلة الثانية".

وأضاف البيان الذي نشره ويتكوف على حسابه بمنصة "إكس": "حققت المرحلة الأولى تقدماً ملحوظاً، شمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وعودة جثامين الأسرى (الإسرائيليين)، وانسحاباً جزئياً للقوات (جيش الاحتلال الإسرائيلي)، وخفضاً في حدة الأعمال العدائية"، مشيراً إلى أنه خلال المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، جرى التشديد "على أهمية تمكين هيئة حكم في غزة تحت سلطة غزة الموحدة لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة تجعل العملية أكثر صعوبة بشكل لا يُصدق، وإن جميع الأطراف متفقة على ذلك. وأشار في تصريحات أدلى لها للصحافيين السبت، حول مباحثاته بميامي، إلى أن "النقاشات التي جرت والتفاهمات التي تم التوصل إليها تبعث على الأمل".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:29 AM
تواصل انتشال المصابين في الشيخ رضوان

تواصل طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، انتشال مصابين والبحث عن مفقودين وعالقين عقب انهيار منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

 

12:28 AM
إطلاق نار من آليات الاحتلال شرق خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

12:24 AM
أبرز تطورات أمس السبت
  • 6 شهداء باستهداف مدرسة في حي التفاح
  • انهيار مبنى في تل الهوا نتيجة المنخفض وتضرره سابقاً من القصف
  • 13 شهيداً في قطاع غزة خلال 48 ساعة
  • انتشال جثامين 94 شهيداّ دفنوا عشوائياً
  • حصيلة الشهداء تتخطى الـ400 منذ إعلان وقف إطلاق النار
دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
خلال استقبال المستشار الألماني ويتكوف وكوشنر ببرلين، 15 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

اجتماع أميركي روسي في فلوريدا حول أوكرانيا

التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

مسيرة حاشدة في طنجة رفضاً للتطبيع ولجرائم الإبادة في غزة

ترامب يتحدث إلى نتياهو في الكنيست، 13/10/2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

هيئة البث: نتنياهو يعرض على ترامب خيارات عسكرية ضد إيران